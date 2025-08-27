«Воткнул ей в горло»: в Ярославле на девушку напал прохожий. Этот момент попал на видео

В Ярославле на девушку напали с ножом Источник: читатель 76.RU

В Ярославле напали сна девушку. Инцидент произошел неподалеку от супермаркета на улице Бабича, 14 в Дзержинском районе. По словам местных жителей, это случилось в начале августа. Точную дату читатель 76.RU назвать не смог, но рассказал, что это случилось в полночь.

«Там была компания в магазине. Девушка, три мужика и вот этот парень. Потом они ушли. И эти парень с девушкой, почему-то, оказались одни. Они зашли за угол, а там была камера. И там он совершил на нее нападение. Там видно, как он воткнул ей в горло. И там звука нет, но создается впечатление, что она закашляла и пошла, пошла, пошла. А он в руке нож встряхивает, или что там, и за ней тихонечко идет дальше», — рассказал 76.RU местный житель.

Заметно, что девушка пошла дальше после нападения Источник: читатель 76.RU

На записи, имеющейся в распоряжении 76.RU, видно, что девушка довольно быстро идет по темной улице. В какой-то момент ее догоняет парень в сером спортивном костюме. Он хватает ее за шею, прислоняет к ее горлу руку, какое-то время держит ее там, а затем отпускает. После этого девушка хватается за шею, наклоняет голову и уходит в сторону. Парень не спеша идет за ней.

«А потом уже скорую вызвали. И ее увезли в больницу. Как мне рассказали, она там на ИВЛ была в коме. Выжила или нет — не знаю», — рассказал местный житель.