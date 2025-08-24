Уносил драгоценности в ломбард, просил деньги на все: жертвы — об одном и том же альфонсе. Три истории

Пермяк в переписке с журналистами ответил, что его оклеветали Источник: Ren.tv

В конце июля на канале РЕН ТВ рассказали о брачном аферисте из Перми Артеме Орлове. У московской бизнесвумен он «взял в долг» 15 миллионов рублей и исчез. Оказалось, что это не единственная потерпевшая. 59.RU из своего источника узнал о том, что несколько лет назад альфонс обманул еще двух дам — мы поговорили с одной из них и узнали историю второй.

«Иди бери кредиты, набирай»

Напомним, в телесюжете москвичка Анастасия рассказала о том, что познакомилась с Артемом Орловым из Прикамья. Он похвастался, что работает в правительстве, у него есть влиятельные друзья и «многомиллионное наследство».

По словам Анастасии, поначалу ухажер окружал ее вниманием и заботой. А потом, когда у нее сломалась машина, Артем сказал, что его отчим якобы владеет собственной мастерской, но не предложил отремонтировать авто бесплатно или оплатить ей ремонт, а попросил на это 500 тысяч рублей, но обещал вернуть. Позже он предложил продать авто и пообещал, что пригонит Анастасии новенькую иномарку из-за границы. В результате деньги за ремонт он не вернул, машину продал и выручку оставил себе.

Жительница Москвы Анастасия доверилась Артему и передала ему 15 миллионов Источник: Ren.tv

Позже Артем Орлов тайком унес в ломбард ее часы стоимостью два миллиона рублей, но это оказалось мелочью в сравнении с тем, что было дальше. Ухажер буквально заставлял Анастасию брать для него в долг крупные суммы у знакомых. Интересно, что мошенник при этом хотел выглядеть честным и писал расписки о том, что вернет средства.

— Говорил: «Ходи под себя, ты никуда не пойдешь, пока я не получу от тебя то, что мне нужно. Иди бери кредиты, набирай», — рассказывала Анастасия телеканалу.

В итоге Анастасия потеряла около 15 миллионов рублей: стоимость часов, машины и 11 миллионов, которые она брала в долг, Артем ничего ей не вернул. Дальше — больше, спустя какое-то время Артем предложил Анастасии сыграть свадьбу, а сам якобы собрался на СВО, чтобы отдать ей деньги, и снова ее обманул. Анастасия говорит, что контракт с Минобороны Артем не заключал.

Анастасия и ее родственники до сих пор погашают долги. Ее мама отдает свою пенсию.

Журналисты телеканала пообщались с самим Артемом Орловым. Он заявил, что Анастасия его оклеветала, а сам он находится на СВО. Между тем в соцсетях у мужчины свежие посты и фото с отдыха, также недавно он публиковал в соцсетях объявление о продаже автомобильных номеров. После звонков журналистов он перевел Анастасии 68 тысяч рублей.

Артем ответил на пару вопросов журналистов Источник: Ren.tv

Мы связались с Анастасией. Она рассказала нам, что обратилась с заявлением в правоохранительные органы, пока идет проверка.

— Пострадавших от действий Артема более 10 человек, — отмечает Анастасия. — Еще не все заявления написали, на данный момент — пока четверо, остальные в процессе.

То на больную спину попросит, то на бизнес

Источник 59.RU, знакомый с ситуацией, рассказал, что ранее Артем жил в Соликамске, городе в Пермском крае. В 19 лет молодой человек совершил смертельное ДТП. В день аварии он поехал в поселок Затон за Соликамском к бабушке и на трассе насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Суд признал Артема виновным и приговорил к реальному сроку, а также обязал выплатить семье умершей компенсацию в 1,5 миллиона рублей за моральный вред. Этот долг Орлов, по данным источника, не выплатил до сих пор. Семье умершей он переводит по 50–100 рублей в месяц.

Также источник сообщил, что после освобождения Орлов вернулся в Соликамск и стал встречаться с девушкой. Она была сотрудницей банка.

— Артем уговорил ее оформить несколько кредитов, купил машину, — рассказывает источник. — Девушка не смогла расплатиться с этими долгами, из банка ее уволили.

Нам удалось связаться с этой пострадавшей. Ее тоже зовут Анастасия. Она призналась, что хотела бы забыть весь этот кошмар. С Артемом познакомилась в 2017 году в приложении для знакомств, спустя время они начали встречаться. У Анастасии есть ребенок от первого брака, Артем обещал «построить с ней семью» и всё время об этом говорил. Анастасия вспоминает: в какой-то момент он стал жаловаться, что на нем висит иск, по которому он платит семье сбитой им в ДТП женщины. Стал просить у «невесты» небольшие суммы — в районе семи тысяч. Потом попросил 25 тысяч рублей на какое-то дистанционное обучение в Ижевске. А потом предложил Анастасии купить в кредит машину «для ее же удобства». Та согласилась оформить на себя кредит в 215 тысяч рублей.

— Автомобиль он купил, но на учет не поставил, — вспоминает собеседница. — Через неделю сказал, что нужно перебрать подвеску, чтобы на машине было безопасно передвигаться.

Артем якобы отдал машину на ремонт в сервис, но там, по его словам, по вине ремонтника испортили клапаны. Понадобилась экспертиза, и Артем снова попросил у Анастасии денег — на этот раз 25 тысяч рублей. Анастасия верила своему молодому человеку и постоянно давала ему любые суммы, которые он просил под разными предлогами. Позже Артем без ведома Анастасии и вовсе продал купленную машину. Деньги ей он не возвратил.

В 2018 году мама подарила Анастасии золотой набор с изумрудами. Артем предложил отнести ювелирку в чистку, но золото «невеста» больше не увидела. Она заподозрила, что благоверный просто отнес набор в ломбард.

Анастасия признается, что ее избранник очень легко манипулировал ею. Артем рассказывал, что зарабатывает на перепродаже красивых автономеров, и на одну из сделок попросил у нее в долг 45 тысяч рублей. Анастасия в очередной раз согласилась дать денег.

Позже Артем уговаривал Анастасию продать ее родительскую квартиру, оформить ипотеку на новое жилье и переехать из Соликамска в Пермь, тем более ее ребенок оканчивал садик, а учиться в школе в Перми — «это лучший вариант». Анастасия продала квартиру и положила деньги с продажи на депозит.

Артем продолжал просить деньги… Так, однажды он неожиданно пожаловался, что ему надо делать операцию на спине за 50 тысяч рублей. Анастасия сняла эти деньги с депозита.

Осенью 2019 года для переезда в Пермь Артем вновь предложил купить машину. Анастасия опять поверила избраннику и сняла с депозита 590 тысяч рублей. Артем купил Volkswagen Passat CC. На машине девушка не ездила, ею пользовался только Артем. Через некоторое время он стал жаловаться на поломку автомобиля. Попросил на ремонт сразу 100 тысяч рублей. Анастасия не хотела трогать депозит, стала оформлять на себя новые кредиты.

Потом была просьба о 100 тысячах на инструменты, чтобы построить дом, 120 тысяч на открытие собственного бизнеса, еще сумма — на «оплату товара», и еще, и еще, и еще. Дважды Анастасия покупала Артему дорогие телефоны — прошлые ломались. В итоге она набрала кредитов на 900 тысяч рублей.

— Две последние кредитные карты у меня были на 150 тысяч рублей, — вспоминает Анастасия. — Перекредитовывалась много раз, он не давал закрывать кредит, не успевала, он брал деньги на очередные нужды.

В октябре 2019 года Артем жаловался, что в бизнесе у него проблемы. Какой-то заказчик угрожает иском, а для Артема это грозит сроком, ведь он вышел по УДО. Для заказчика он слезно выпросил у Анастасии более 130 тысяч рублей. Анастасия оформила на себя новый кредит.

— Однажды Артем пришел и сказал, что для магазина занимал деньги под проценты, с него требуют деньги, грозят расправой и, так как знают, что он со мной в отношениях, могут навредить мне и моему ребенку, — вспоминает Анастасия. — Ему нужно было 32 тысячи рублей. Я как раз получила премию, испугалась за вред своему ребенку и отдала ему деньги.

В феврале 2019 года Артем всё же уговорил Анастасию переехать в Пермь и попросил оплатить аренду квартиры сразу за несколько месяцев. Анастасия для этого тоже взяла кредит. Артем «пел, что через пару месяцев они встанут на ноги».

Такое фото Артема показали в эфире федерального канала Источник: Ren.tv

— Я неоднократно пыталась уйти от Артема, но он умело манипулировал, угрожал расправой мне и моему ребенку, — говорит Анастасия.

Внезапно Артем решил продавать машину, по словам Анастасии, торопил ее со сделкой, и в итоге, по словам ловеласа, выручили они на ней 300 тысяч. Но и этих денег Анастасия не увидела, Артем говорил, что он вложил их в строительную фирму своего знакомого.

В итоге Анастасия поняла, что так дальше продолжаться не может. Она рассталась с Артемом и решила подавать на банкротство. В ходе разбирательства по процедуре выяснилось, что Volkswagen Passat CC Артем от ее имени всё же продал почти за 700 тысяч рублей — до этого он просил ее подписать пустой бланк.

Во время банкротства продали всё имущество Анастасии.

— Артем из меня всё вытянул, оставил без крыши над головой меня и ребенка, — говорит собеседница. — Пока пять лет с банкротства не прошло, я не имела права брать ипотеку, а сейчас такие цены, что вообще сомневаюсь, что потяну покупку квартиры.

Не дала денег — взял кредит, взломав ее телефон

После расставания с Анастасией Артем завел новые отношения в Перми — с девушкой из общей компании. Она до сих пор переживает за свою безопасность, поэтому пожелала остаться анонимной, назовем ее Аленой.

Алена полностью доверяла Артему, ей он говорил, что работает в крупной компании и в правительстве края. Но однажды обнаружила, что из квартиры исчезли 50 тысяч рублей, которые она накопила на ремонт. Алена подозревала Артема, но не смогла доказать кражу.

Позже Артем предложил Алене и ее подругам дать ему несколько ювелирных украшений, говорил, что знакомый сделает ремонт подешевле. Ему дали золотые серьги и четыре золотых кольца на переплавку в браслет. Конечно, драгоценности канули в Лету, как и в других историях. Но Артема не смущало ничего, он стал просить у Алены «хотя бы 100 тысяч» на покупку машины, говорил, что хочет подзаработать в такси. Алена честно призналась, что у нее таких средств нет.

— Позже она получила от него в мессенджере сообщение и открыла его, — рассказывает источник. — В итоге у нее был взломан телефон. Через короткое время на Алену уже был оформлен кредит в 100 тысяч рублей, потом еще несколько кредитов. Все — на общую сумму в 500 тысяч.

Алена всё рассказала отцу Артема. Отец, в свою очередь, признался: Артем оформил кредит на 300 тысяч даже на свою бабушку. Его погасил отец. Сама Алена до сих пор выплачивает кредиты.

Мы попытались поговорить с Артемом Орловым. Однако его номер не зарегистрирован в мессенджерах, на SMS он не ответил, дозвониться до него тоже невозможно, так как абонент недоступен.