«В пятиэтажках люди беззащитны». Как экс-милиционер Сережа Маленький жестоко убивал школьниц

Убивавшему школьниц Осипенко было 35 лет Источник: «Детективные истории. Кровавый след маньяка», из архива прокуратуры Воронежской области / Vk.com

21 января 2005 года около семи часов вечера дежурному по городскому отделению милиции в воронежском райцентре Россошь позвонила женщина. Она сообщила, что, вернувшись с работы домой, нашла убитой 17-летнюю дочь Анну.

Для Россоши, население которой тогда составляло чуть больше 60 тысяч человек, эта трагедия стала страшным потрясением. Тогда еще никто не знал, что убийство Ани стало первым в череде преступлений Сергея Осипенко. От его рук погибнут еще две девочки и 38-летняя женщина.

Voronezh1.ru рассказывает историю преступлений россошанского маньяка, который больше известен как маньяк из пятиэтажек — из-за того, что убивал беззащитных жертв прямо у них дома.

Источник: Городские медиа

Хрупкие и светловолосые

17-летняя Аня была не просто убита мощным ударом по голове — перед этим ее связали и изнасиловали. Прибывшая на место полиция увидела, что в квартире на четвертом этаже обычной пятиэтажки разбросаны вещи, но ничего не пропало. Сама девочка была почти полностью раздета, некоторая ее одежда была разорвана, при этом на ней остался полушубок.

Полиция предположила, что преступление совершил одноклассник школьницы, которого она сама впустила в квартиру, — на это указывала невзломанная дверь. К тому же в дневнике Ани нашли информацию о вспыльчивом характере знакомого. А потом парень даже написал явку с повинной. Однако оперативникам этого не хватило.

— Мы установили весь распорядок дня подозреваемого в тот день, в какой одежде он был. Изъяли ее, назначили весь комплекс экспертиз необходимых, чтобы обнаружить следы крови и другие улики, — рассказывал бывший тогда следователем по особо важным делам Мурат Цуроев. В итоге следователи выяснили, что преступления молодой человек не совершал, а признание сделал из чувства вины.

Опрос свидетелей, соседей, учителей и друзей Ани никаких результатов не дал, следующие полгода следствие было в тупике. И когда 17 августа того же 2005 года в Воронеже было найдено тело 38-летней Елены, никто сначала не связал это убийство с трагедией в Россоши.

У Елены, как и у Ани, было хрупкое телосложение и длинные светлые волосы. Ее обнаружили мертвой в собственной квартире на улице Ильича — тоже на четвертом этаже пятиэтажки. Женщина была связана и изнасилована, убийца ударил ее чем-то тяжелым по голове, а затем перерезал горло. Как и в первом случае, жертва сама впустила преступника в квартиру.

Типовые пятиэтажки, построенные в СССР, знакомы большинству жителей городов России Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Следующее убийство было совершено спустя еще пять месяцев. Вечером 25 января 2006 года в Воронеже классная руководительница не смогла дозвониться до своей 15-летней ученицы Ани. Тело девочки в квартире дома в переулке Ольховом нашел отец.

Снова всё повторилось: типовая пятиэтажка, отсутствие следов взлома двери, блондинка хрупкого телосложения, изнасилование. Только ударов ножом было больше. И после этого по Воронежу и области поползли слухи о серийном убийце.

Подтвердило эти слухи четвертое — и последнее — убийство. Спустя всего полтора месяца, 6 марта, в Россоши была найдена мертвой 13-летняя Юля. Девочка жила в том же районе города, что и первая жертва маньяка. И снова: открытая самой жертвой дверь, связывание, изнасилование и удар по голове. Также на теле Юли нашли множество ножевых ранений, а недалеко от девочки лежал труп комнатной собачки. Песик пытался защитить хозяйку.

Сережа Маленький

После четвертого убийства сомнений в связи преступлений не оставалось. Уголовные дела соединили в одно производство, следователи работали и в Воронеже, и в Россоши.

Полиция круглосуточно дежурила у пятиэтажек рядом со школами в обоих городах, проверяли всех: таксистов, знакомых семей, соседей, психбольных из близлежащих районов. Сначала следствие поняло, как именно убийца попадал домой к жертвам. Он просто шел за ними по пятам, чуть обгоняя на лестнице перед их квартирами. И когда жертва открывала дверь домой, маньяк просто заталкивал ее внутрь.

А потом нашлась и свидетельница: женщина видела убийцу в день смерти последней жертвы. С ее слов был составлен фоторобот, также выяснилась важная деталь — преступник был небольшого роста. И спустя несколько недель следователям улыбнулась удача: сотрудница городского рынка по фотороботу опознала своего коллегу, Сережу Маленького.

Тот самый фоторобот Источник: «Детективные истории. Кровавый след маньяка», из архива прокуратуры Воронежской области / Vk.com

— Оперативники в Россоши хорошо владели ситуацией и легко установили, что это был Сергей Осипенко, — рассказывал Мурат Цуроев. — Он торговал чаем на местном рынке.

Оперативники отправились на рынок, чтобы задержать подозреваемого, но знакомые уже успели предупредить Сергея. Мужчина уехал из Россоши, причем очень далеко — его задержали в апреле в Курганской области. Он пытался добраться до родителей, которые жили в Казахстане.

Бывший полицейский

Для 36-летнего (на момент задержания) Сергея Осипенко Воронежская область не была родной — он родился и жил долгое время в казахстанском городе Балхаше. Там он в 90-е работал в милиции, позже пытался открыть свой бизнес, но не вышло. После этого в 1999 году Осипенко вместе с женой переехал в Россошь.

Супруги снимали квартиру на улице Алексеева. Жена торговала парфюмерией, а Сергей работал на рынке. За годы жизни в Россоши мужчина не имел ни одного привода в полицию, в этом городе у него с женой родилась дочка. Свое прозвище — Маленький — Сергей получил из-за небольшого роста — 167 сантиметров.

В совершенных убийствах Осипенко признался сразу после задержания Источник: «Детективные истории. Кровавый след маньяка», из архива прокуратуры Воронежской области / Vk.com

Сам про себя маньяк так рассказывал изданию РИА «Воронеж»:

— Мама раньше была штукатуром-маляром, потом — уборщица. А отец — водитель. Учился я нормально. Мог бы и лучше, но было неинтересно. Я всегда любил читать. Занимался и спортом — на любительском уровне. Лидером в классе не был, но некоторые из учителей пытались сделать из меня комсомольского вожака. Впрочем, для меня это было чуждо, казалось фикцией. <…> Отношения с женщинами были, но, как бы это сказать, на примитивном уровне. Собирались компаниями, выпивали, совокуплялись, потом разбегались без обязательств. Отношения с женой — первые и последние серьезные отношения с женщиной. <…> Мы вместе прожили девять лет. Проблемы начались, когда случился дефолт в России. Мы тогда торговали, а тут курс доллара скакнул. Многие мелкие предприниматели тогда разорились. Мы тоже. Собрались и уехали в Россию к родственникам жены в Россошь. Поехали в надежде на то, что там будет больше возможностей. А вышло шило на мыло.

Мотивом для первого убийства, по словам самого Сергея, стало ограбление. Но в процессе маньяк понял, что этого ему будет мало.

— Я подкараулил эту девочку, как и всех, в подъезде. Она стала открывать дверь. Сначала железную, потом деревянную. Понял: дома никого нет. Прыгнул ей на плечи и затащил в квартиру. Когда ударил ее по голове, понял, что не грабить я пришел. Испытал бурю эмоций. Золото и деньги я взял просто так — для отвода глаз. В следующий раз, когда я вышел «на охоту», у меня уже не было иллюзий насчет цели.

На вопрос о том, почему он охотился на девушек именно в пятиэтажках, Осипенко отвечал прямо: из-за простоты.

— Пятиэтажек много, с ними легче работать, — признавался маньяк. — Люди, живущие в пятиэтажках, практически не защищены, они думают, что и соседей знают, и соседи знают их. Но это всё блеф. На самом деле они не защищены, защищают людей только двери в тамбурах. Если такая дверь есть — это уже 50%, что туда не сунется кто-то чужой.