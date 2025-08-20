НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +16

7 м/c,

ю-з.

 743мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,35
EUR 93,56
Поножовщина в центре
Новый водный маршрут
Ярославский бренд покорил Россию
Отменили маршрутку
Интерес к вторичке
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Криминал Перевел деньги и попал под уголовку: МВД назвало 8 схем, которых нужно сторониться владельцам банковских карт

Перевел деньги и попал под уголовку: МВД назвало 8 схем, которых нужно сторониться владельцам банковских карт

Иначе можно попасть под закон о дропперах

81
Написать комментарий
В основном под удар попадают школьники со студентами | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUВ основном под удар попадают школьники со студентами | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

В основном под удар попадают школьники со студентами

Источник:
Леонид Меньшенин / 74.RU

Переводя деньги на чужую карту, можно попасть под закон о дропперах, то есть стать посредником в схеме мошенников. Попав на одну из восьми уловок, человеку грозит до трех лет лишения свободы. Подробнее о схемах рассказали в Telegram-канале управления по вопросам организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов.
Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами.
Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.

Злоумышленники всё активнее используют для своих махинаций социальные сети и сервисы знакомств. Втираясь к человеку в доверие, они просят «одолжить карту» или совершить якобы безопасный перевод.

Приманить человека могут и его благими намерениями, предлагая помочь другому. Например, просят граждан забрать или перевести деньги для пожилых людей, которым тяжело дойти до банкомата. Еще помощи может попросить якобы сотрудник полиции, которому нужно «поймать преступника». Для этого у жертвы просят получить на свою карту или забрать «украденные деньги», чтобы потом передать их «следователю».

Молодых людей зачастую втягивают в схему, обещая легкий заработок. Им предлагают доход за «оформление карты и передачу (сдачу в аренду или продажу) ее третьим лицам („для зарплатных проектов“), ведение „финансовой отчетности“ или привлечение друзей». Так, по своей наивности подростки могут стать соучастниками преступления, подробнее об этом рассказали в отдельном материале.

Другой распространенный сценарий — предложение «помочь» компании вывести за границу активы, которые якобы оказались заблокированными. Также человека могут вовлечь в дропперство под видом работы в организации обмена криптовалюты.

Еще мошенники в качестве уловки используют предложения по работе «менеджером лотерей/инвестиций». Работа заключается якобы в том, чтобы получить деньги на свою карту, а потом перевести их «победителю».

Но самой распространенной является схема со случайным переводом.

«На карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит „отправитель“ с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)», — пояснили ее суть в МВД.

Опасность вовлечения в такие схемы высока: еще в июне Госдума приняла законопроект, который внес изменения в статью 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Согласно новым дополнениям, к уголовной ответственности будут привлекать граждан, которые помогают кибермошенникам, в том числе из корыстных побуждений, выводить похищенные деньги.

По закону человеку грозит:

  • за приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление операций с ними — лишение свободы на срок до 6 лет и штраф;

  • клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему операции по его указанию, — до 3 лет лишения свободы.

Подробнее об этом мы писали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Дропперство Деньги Банковская карта Денежный перевод Трудоустройство МВД
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление