Перевел деньги и попал под уголовку: МВД назвало 8 схем, которых нужно сторониться владельцам банковских карт

В основном под удар попадают школьники со студентами Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Переводя деньги на чужую карту, можно попасть под закон о дропперах, то есть стать посредником в схеме мошенников. Попав на одну из восьми уловок, человеку грозит до трех лет лишения свободы. Подробнее о схемах рассказали в Telegram-канале управления по вопросам организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов.

Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами.

Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.

Злоумышленники всё активнее используют для своих махинаций социальные сети и сервисы знакомств . Втираясь к человеку в доверие, они просят «одолжить карту» или совершить якобы безопасный перевод.

Приманить человека могут и его благими намерениями, предлагая помочь другому . Например, просят граждан забрать или перевести деньги для пожилых людей, которым тяжело дойти до банкомата. Еще помощи может попросить якобы сотрудник полиции , которому нужно «поймать преступника». Для этого у жертвы просят получить на свою карту или забрать «украденные деньги», чтобы потом передать их «следователю».

Молодых людей зачастую втягивают в схему, обещая легкий заработок . Им предлагают доход за «оформление карты и передачу (сдачу в аренду или продажу) ее третьим лицам („для зарплатных проектов“), ведение „финансовой отчетности“ или привлечение друзей». Так, по своей наивности подростки могут стать соучастниками преступления, подробнее об этом рассказали в отдельном материале.

Другой распространенный сценарий — предложение «помочь» компании вывести за границу активы , которые якобы оказались заблокированными. Также человека могут вовлечь в дропперство под видом работы в организации обмена криптовалюты .

Еще мошенники в качестве уловки используют предложения по работе «менеджером лотерей/инвестиций» . Работа заключается якобы в том, чтобы получить деньги на свою карту, а потом перевести их «победителю».

Но самой распространенной является схема со случайным переводом .

«На карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит „отправитель“ с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)», — пояснили ее суть в МВД.

Опасность вовлечения в такие схемы высока: еще в июне Госдума приняла законопроект, который внес изменения в статью 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Согласно новым дополнениям, к уголовной ответственности будут привлекать граждан, которые помогают кибермошенникам, в том числе из корыстных побуждений, выводить похищенные деньги.

По закону человеку грозит:

за приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление операций с ними — лишение свободы на срок до 6 лет и штраф;

клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему операции по его указанию, — до 3 лет лишения свободы.