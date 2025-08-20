Порезали лицо: полиция возбудила уголовное дело после поножовщины в центре Ярославля. Видео

В центре Ярославля мужчине порезали ножом лицо Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославле 36-летнему мужчине порезали лицо в уличной драке в центре города. Как сообщили в полиции, происшествие случилось несколько дней назад на Первомайской улице.

«Поступила информация о том, что бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу гражданина с ножевым ранением лица», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Оказалось, что пострадавший стал участником потасовки. Конфликт попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что два мужчины сцепились, бьют друг друга, потом один из них старается убежать от второго.

Видео драки на Первомайской улице Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

«По имеющимся данным утром возле одного из заведений на улице Первомайской между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом по лицу своему оппонента. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в полиции.

Нападавшего, который использовал холодное оружие, нашли. Известно, что ему 41 год.

Следственный отдел ОМВД России по Кировскому городскому району возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Наказанием по ней служит лишение свободы на срок до десяти лет.