Порезали лицо: полиция возбудила уголовное дело после поножовщины в центре Ярославля. Видео

В Ярославле 36-летнему мужчине порезали лицо в уличной драке в центре города. Как сообщили в полиции, происшествие случилось несколько дней назад на Первомайской улице.
«Поступила информация о том, что бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу гражданина с ножевым ранением лица», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Оказалось, что пострадавший стал участником потасовки. Конфликт попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что два мужчины сцепились, бьют друг друга, потом один из них старается убежать от второго.
«По имеющимся данным утром возле одного из заведений на улице Первомайской между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом по лицу своему оппонента. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в полиции.
Нападавшего, который использовал холодное оружие, нашли. Известно, что ему 41 год.
Следственный отдел ОМВД России по Кировскому городскому району возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Наказанием по ней служит лишение свободы на срок до десяти лет.
Напомним, 10 марта 2025 года на Первомайской улице в Ярославле произошла потасовка, после которой погиб 38-летний врач Дмитрий Карпов из Санкт-Петербурга. Известно, что у Карпова произошел конфликт с 31-летним таксистом Фозилджоном Саидахмадовым. Карпов пнул машину Саидахмадова, а тот ударил врача. В результате Дмитрий Карпов упал на асфальт и сильно ударился головой. Травма оказалась смертельной. Фозилджону Саидахмадову предъявлено обвинение по статье по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Дело рассматривается в суде.