История Лешего. Как ловили серийного маньяка, убивавшего парочки на «дороге любви»

Погоня за «Жигулями» дала толчок к расследованию Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Существуют истории, вокруг которых даже спустя годы разгораются ожесточенные споры. Например, до сих пор не известны настоящие имена двух легендарных серийных убийц: Джека Потрошителя и Зодиака. Самарская область может добавить в этот список еще одно прозвище — Убийца с «Дороги любви» (он же Лесной убийца, Леший и Лесной маньяк). Самарский областной суд уже давно вынес приговор по этому делу. Осужденный вышел на свободу и уехал на родину. Но вопросов меньше не стало. Подробности — в материале наших коллег из 63.RU.

Ловушка для влюбленных

Так выглядит «дорога любви» в наши дни. Даже сейчас это тихое и уединенное место Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Часть поселка Управленческий скрыта от посторонних глаз. Именно за эту интимную обстановку ее и прозвали «дорогой любви». Она начинается у лыжной базы «Чайка» и идет практически до самого Сокского карьера. В первую очередь ее предпочитают влюбленные парочки. Молодые люди часто заезжали и заезжают сюда, чтобы провести время друг с другом подальше от любопытных глаз. Говорят, до сих пор иногда на «дороге любви» можно заметить машины с тонировкой или запотевшими стеклами, на которых нарисованы сердечки.

В 90-е годы поездки в это и похожие уединенные места Самары и области превращались в «русскую рулетку». В период с 1993 по 1997 годы в губернии убили 13 человек. За 4 года следователям удалось установить почерк нападавшего.

Во-первых, Лесной маньяк выбирал влюбленных, которые уединялись в машинах. Во-вторых, Леший следил и ждал, пока кто-то из пары выйдет из салона. Под покровом темноты он нападал на свою цель, несколько раз бил ее ножом, а потом расправлялся и со второй жертвой.

На телах жертв находили глубокие ножевые ранения Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Иногда, чтобы реализовать свой план, маньяк шел на хитрости. Например, разыгрывал небольшой спектакль. Он прятался в кустах и начинал просить о помощи. Вышедшего к нему человека Леший убивал. В других случаях серийному убийце по каким-то причинам не требовались актерские навыки, и он просто стрелял по машине из обреза. Вот список жертв, которых приписывают Лесному маньяку:

Август–сентябрь 1993 года. Недалеко от Управленческого нашли автомобиль ВАЗ-21093. Чуть позже удалось обнаружить и его владельца, некоего Козлова . Рядом находился труп гражданки Перовой . Причиной смерти в обоих случаях стали многочисленные новые ранения, причем нанесли их с разницей в несколько минут. Родственники погибших подтвердили, что Козлов и Перова были знакомы и имели интимную связь. Это убийство сначала не связывали с действиями Лешего, но потом стали приписывать ему. После первого нападения Лесной маньяк на несколько лет залег на дно. Но весной 1996 года он снова «вышел на охоту». В середине мая он напал на Егора Сидоренко и его подругу по фамилии Колмычкова . Молодые люди уединились в ВАЗ-2108 недалеко от Сорокиных Хуторов. Леший расправился с девушкой, а затем несколько раз ударил юношу ножом. Жертва потеряла сознание, но затем пришла в себя. Тяжелораненый самарец дополз до трассы, где его заметили и доставили в больницу. Уже в госпитале пострадавший смог составить фоторобот Лесного маньяка. Егор Сидоренко описал, что нападавший был одет в камуфляжный костюм, прятал лицо под маской, а в руках держал острый предмет (нож или пику). В конце июля 1996 года в Студеном Овраге нашли сгоревший автомобиль ВАЗ-2108. В салоне оказались сгоревшие останки самарцев по фамилии Исаичев и Ведерникова . Несмотря на состояние трупов, эксперты все же смогли установить, что их убили, и смерть наступила от ножевых ранений. В августе 1996 года неизвестный напал на Очкина и Горюнову . Они приехали в Управленческий на отечественной легковушке. Молодой человек был тяжело ранен, а его подруга пропала. Ее тело удалось найти неделю спустя около поселка Водино. Месяц спустя, в сентябре 1996 года, удалось выжить сразу двум жертвам Лешего. Неизвестный сначала выстрелил в лобовое стекло легковушки, в которой находились Мамука Сантеладзе и его подруга Алевтина Буткевич . Молодой человек вышел, чтобы разобраться с нападавшим. Завязалась драка, в которой Сантеладзе победил. Он вместе с Буткевич сбежали к трассе. Их подобрал водитель и отвез в отделение милиции. Уже там молодые люди рассказали свою версию событий и также составили фоторобот нападавшего. Ещё через месяц Лесной убийца расправился с Владимиром Бочкаревым и Еленой Голевой . Тело девушки удалось найти спустя 9 дней в куче мусора. У нее были связаны руки, а причиной смерти стали многочисленные раны на спине и груди. Ее друга обнаружили уже в середине ноября. Причем труп Бочкарева оказался в 15 километрах от того места, где была найдена Голева. В конце ноября 1996 года Леший расправился с Дмитрием Кочетковым и Еленой Кулаковской . После нападения серийный убийца зачем-то сел за руль ВАЗ-2106, принадлежавшего Кочеткову, и поехал из Управленческого. Машину заметили милиционеры Павел Есипов и Евгений Земляков , началась погоня. В какой-то момент угонщик остановился и побежал в лес. В одного из преследовавших патрульных неизвестный выстрелил из обреза и скрылся.

Во время осмотра машины следователи и милиционеры нашли труп Дмитрия Кочеткова. У него было перерезано горло, а также ему выстрелили в голову. Рядом с его трупом в багажнике лежала камуфляжная куртка.

Елену Кулаковскую же сразу найти не удалось. Девушку объявили пропавшей без вести. Только в мае 1997 года, спустя полгода после нападения, ее останки обнаружили около кладбища «Лесное».

Павел Есипов и Евгений Земляков, милиционеры, участвовавшие в преследовании, также смогли составить портрет угонщика. Последними жертвами Лесного маньяка стали самарцы Баврах и Балашов . Их тела нашли в конце февраля 1997 года около турбазы «Политехник». Почерк был похожим: девушка погибла от многочисленных ножевых ранений, а ее другу выстрелили в голову.

Еще одной особенностью почерка Лесного убийцы можно считать и материальный интерес. Практически из всех машин он забирал магнитофон и кассеты.

Точка отсчета

В этот момент милиционеры еще не знают, что найдут в машине Источник: Илья Овсянников / 63.RU

У убитого Дмитрия Кочеткова было разорвано горло Источники: Илья Овсянников / 63.RU

Погоня, которая произошла в Самаре в ноябре 1996 года, стала отправной точкой в расследовании уголовного дела Лесного маньяка. Следственную группу создал прокурор Самарской области Александр Ефремов. В нее вошло 29 человек, среди которых были следователи, прокуроры-криминалисты и другие специалисты.

Дмитрий Кочетков работал водителем в одной из местных фирм Источники: Илья Овсянников / 63.RU

В первую очередь силовикам надо было установить личность нападавшего. Одна из версий — это спортсмен, у которого были контакты среди силовиков. Следователи начали составлять список подозреваемых. Постепенно они отсеяли большую часть самарцев, подходивших под описание, но имевших алиби. В итоге осталось несколько кандидатов:

Дмитрий Верник (Белов). Сергей Панюшин. Евгений Земляков. Владимир Привалов. Дмитрий Ворошилов.

К каждому из них у следователей были вопросы. Например, несколько подозреваемых увлекались спортом, а именно рукопашным боем. Но в какой-то момент, по словам свидетелей, резко бросили секции. Сомнения также вызывали и предметы, найденные в квартирах мужчин: самодельные нунчаки и ремень с шипами, который можно надеть на руку и использовать в качестве кастета.

Со временем и без того маленький круг подозреваемых становился все меньше. Заместитель главного врача Самарской психиатрической больницы Михаил Шейфер на запрос следователя сообщил, что Панюшин, Земляков и Привалов не являются пациентами медучреждения.

В салоне «Жигулей» нашли куртку. Но она не принадлежала водителю Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Странное поведение Дмитрия Верника также нашло объяснение. Его бывшая жена Александра Верник и другие свидетели восстановили часть его биографии. Женщина рассказала, что их брак был фикцией. Дело в том, что Дмитрий Белов увлекался историей Израиля и мечтал поехать на Землю Обетованную. Но по политическим причинам ему этого не удавалось сделать. В итоге брак распался, а Дмитрий Верник снова связал себя узами брака. Правда, ему не повезло, и его жена умерла. Это, по словам его первой супруги, сильно пошатнуло душевное здоровье Дмитрия. Как рассказала следователям Александра Верник, бывший муж пытался уйти из жизни, но ему удалось выжить.

Этот подозреваемый в итоге «остался за бортом». Несколько фактов, озвученных свидетелями, не позволили силовикам обвинить Дмитрия Белова-Верника в нападениях на пары на «дороге любви». Да, он увлекался музыкой и слушал кассеты, но спортом не увлекался, не водил машину и никогда не носил камуфляжные куртки.

Оставался последний вариант.

Лесной маньяк предпочитал пользоваться ножом Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Несчастная любовь?

Дмитрий Ворошилов, пока еще подозреваемый Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Следователи не вычеркнули из числа подозреваемых еще одного человека — 30-летнего Дмитрий Ворошилова. И его биография, которая находится в томах уголовного дела, напоминает ковер, сотканный из правды и вымысла.

Несколько фактов жизни Дмитрия Ворошилова сомнению не подлежат. Он родился в январе 1967 года в украинском городе Лоскутовка Донецкой области. Там же жили его родители: отец — военный пенсионер и мать — директор школы. Старший брат Дмитрия жил отдельно, со своей семьей, а младший учился в техникуме.

Сам Дмитрий Ворошилов в 1984 году поступил в Саратовское высшее училище, где начал активно заниматься спортом и даже получил звание мастера спорта по многоборью. В 1989 году, по словам самого Ворошилова, он женился. Но жену и ребенка он давно не видел, так как им пришлось уехать. Супруга, как рассказывал подозреваемый, отправилась к своим родителям, так как у него не было квартиры. А после их не удавалось прописать в съемном жилье.

Также в молодости Дмитрий Ворошилов научился управлять автомобилем. В материалах уголовного дела сохранилась копия его водительского удостоверения.

В 1997 году Ворошилов работал в исправительно-трудовой колонии, расположенной в Управленческом (сейчас она называется Межобластная туберкулезная больница-тюрьма УР 65/19. — Прим. ред.). Он занимал пост начальника службы безопасности и имел звание майора внутренней службы. По словам отца Дмитрия, с работы он хотел уйти, так как ему не нравилось охранять осужденных. Но якобы начальство уговорило его остаться и продолжать службу.

Одни свидетели описывали Дмитрия Ворошилова как общительного человека, другие же делали это с оговоркой. По их словам, характер подозреваемого резко изменился. Причем переломным моментом они называли 1992 год. Что же случилось с молодым человеком именно в это время?

Одной из примет нападавшего были тонкие усики. У Дмитрия Ворошилова они были Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Вернемся на несколько лет назад. Дмитрию Ворошилову 18 лет. Он, курсант военного института, знакомится с 23-летней Мариной Ларькиной. Молодой человек искренне влюбляется в подругу. Увы, не взаимно. В показаниях свидетелей фигурирует формулировка, что Дмитрий был ей не особо интересен и Марина встречалась и спала с другими мужчинами. Хотя с точки зрения курсанта все выглядело совсем иначе. Он представлял свою подругу как невесту, а потом и жену. Но затем их пути разошлись, чтобы снова пересечься несколько лет спустя.

К тому моменту Марина Ларькина уже успела вышла замуж, взяла фамилию мужа (Антошкина), родила сына и развелась. А еще — получить судимость за обман покупателей.

Молодые люди встретились случайно на улице. Чувства вспыхнули в Дмитрии Ворошилове с новой силой, и он уговорил подругу ночевать у него в офицерском общежитии.

Но в июне 1992 года Марина Антошкина пропала без вести. Сам убитый горем возлюбленный рассказывал следователям, что в ту ночь женщина решила вернуться к себе домой, где ее ждал сын. Дмитрий Ворошилов проводил ее до подъезда, а после вернулся домой. Только вот в свою квартиру Марина Антошкина так и не вошла.

В ноябре 1995 года ей признали пропавшей без вести. Но уголовное дело прекратили раньше сроков.

Колдуньи!

Глаза навыкате — одна из особых примет Дмитрия Ворошилова Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Дмитрий Ворошилов несколько лет трудился в исправительной колонии. Некоторые из заключенных не жаловались на «гражданина начальника». Правда, свидетелям казалось странным, что по вечерам, уже после отбоя, из кабинета Дмитрия Ворошилова раздавались громкие звуки, похожие на удары. Кто-то предположил, что он тренировался, и не придали этому особого значения. Уже во время обысков на его столе нашли книги «Шаолиньское ушу. Пушечные удары», «Джиу-джитсу», «Как овладеть гипнозом», а также рабочие брошюры для сотрудников силовых структур и старые газеты.

У других осужденных сложились весьма напряженные отношения с майором. Они были в курсе, что уже во время службы в колонии Дмитрий Ворошилов находился в психиатрической больнице.

— По словам других осужденных мне было известно, что у него что-то не в порядке с головой, — заявил один из свидетелей — осужденный Владимир Баннов во время допроса в прокуратуре. — Но мае 1996 года прошел слух, что Ворошилов вернулся на службу. Эта информация сопровождалась комментариями, что он снова начнет придираться по пустякам и отбирать магнитофоны. Ранее он уже отобрал бинокль. Осужденные жаловались на поведение Дмитрия Ворошилова начальнику колонии Иванову. Потому что он-то как раз разрешал пользоваться магнитофонами. Но в 1996 году Иванов ушел на пенсию, и его сменил Попов. Он снова запретил магнитофоны, и Ворошилов их забрал. В его кабинете было 15–20 единиц техники.

В материалах дела хранится даже бирка от одежды Источник: Илья Овсянников / 63.RU

— Ворошилов любил показать свою власть при каждом удобном случае. Я быстро понял его сущность. Он, увидев это, стал беситься. Он неоднократно говорил мне в лицо: «Вас, зеков, убивать надо!». По его понятиям мы не были людьми. От ночных тренировок Ворошилова сыпалась штукатурка с потолка, тряслись стены. Кто-то к этому привык, другим было некомфортно. «Тренировки» проходили обычно в период с 23:00 до 1:00 в дни суточных дежурств Ворошилова, — вспомнил другой осужденный Андрей Бычков.

Но самые напряженные отношения сложились у Дмитрия Ворошилова с коллегами-женщинами. В 1995–1997 годах сразу несколько сотрудниц колонии написали рапорты, которые дошли даже до руководителя регионального УФСИН Виктора Сазонова. Они жаловались на недопустимое и вызывающее поведение майора внутренней службы.

По словам свидетелей, одну из женщин Дмитрий Ворошилов уговаривал пронести в колонию водку (что является нарушением). Галину Рублеву, психолога колонии, начальник ловил в гаражах, уговаривал начать жить с ним. Но когда женщина отказалась, майор пообещал убить ее.

— Когда Ворошилов все это высказывал, то у него был какой-то невменяемый взгляд. Глаза наливались кровью, он как-то зверел. В такие минуты Галя очень боялась Ворошилова. Из-за него она боится заходить на работу, боится идти домой, боится оставаться одна. Она ожидает, что он снова может где-то ее подкараулить, — рассказал один из коллег Дмитрия Ворошилова Олег Ильин.

Но это было не единственной странностью в поведении майора. Например, в колонии в то время все сотрудники-ровесники обращались друг к другу на «ты». Но Дмитрий Ворошилов старался не соблюдать эту внутреннюю традицию.

В какой-то момент Дмитрий Ворошилов решил не обновлять свои документы. С чем это было связано? Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Другую коллегу майор ни с того ни с сего обругал.

— Смысл его высказываний сводился к тому, что я до него домогаюсь, разрушаю семью. А у него есть жена и ребенок. Он говорил, что у него на меня «ничего не стоит», — вспомнила одна из коллег Ворошилова Галина Коротина. — 10 февраля 1995 года он снова оскорбил меня, слово в слово повторив свою прошлую речь. Я удивилась его способности повторить одну и ту же тираду, как будто у него внутри был магнитофон . Он все это высказал мне на одном дыхании. После этого он ударил меня по лицу. Я села в снег, и Ворошилов снова ударил меня. Я закричала и убежал в сторону КПП. Позже я подала иск в суд о защите чести и достоинства, но меня пытались отговорить. Позже оказалось, что Ворошилов и вовсе хотел привлечь двух людей к даче ложных показаний против меня. Я не выдержала давления и забрала заявление.

Особая неприязнь сложилась и к другим сотрудницам колонии. У одной из них он спросил: «Что ты рожу корчишь, мразь»?» С женщинами, по словам свидетелей, у Ворошилова вообще были странные отношения. Он их называл отбросами общества и считал, что они работают в колонии, исключительно чтобы вступать в половые контакты с заключенными.

Машина Дмитрия Кочеткова Источник: Илья Овсянников / 63.RU

О странностях в поведении подозреваемого упоминали и оперативники, участвовавшие в задержании.

— Во время обыска (в августе 1997 года. — Прим. ред.) Ворошилов сказал группе: «Что-то вы поздно пришли. Я ждал вас еще в марте месяце». В тот же день мы разговаривали с ним и предлагали написать чистосердечное признание. Он минут 15 молчал, потом попросил не перебивать его и, заикаясь, рассказал о своей жизни, учебе, службе во внутренних войсках, несправедливости в колонии. Он заявил, что одна из женщин хотела женить его на себе, другие хотели надеть ему на голову юбку, чтобы темные силы напали на него. Он защищался молитвами, грамотами. Когда Ворошилов заходил в дом, где жил, то у него волосы поднимались дыбом. По его мнению, это свидетельствовало о наличии темных сил в погребе. Ворошилов говорил, что приглашал в дом священника, чтобы тот выгнал темные силы. Бабушка, у которой он проживает, защищала его от темных сил, которые клубками выскакивали из окон дома. Во дворе появлялись узелки, на дорогах — крестики. И это были явные проявления темных сил. Они хотели, чтобы Ворошилов [свел счеты с жизнью], и только бабушка брала на себя эти темные силы. Однажды на дежурстве Ворошилов почувствовал, что бабушку связали темные силы. Он убежал с работы, увидел, что бабушку душат темные силы и не дал им ее убить. В беседе Ворошилов заявил, что все сотрудницы колонии — колдуньи, и, чтобы они отступили, он обязан отгонять их нецензурной бранью.

В материалах дела есть записка: «Обнажи меч, прегради путь, восстань на помощь мне» Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Во время того же обыска летом 1997 года Дмитрий Ворошилов попытался запугать понятого:

— Когда мы оказались наедине, то Ворошилов сказал мне: «Когда я выйду — убью тебя первым». Он сказал это спокойно. Я даже не сразу вник в смысл его слов. Думал, что он не преступник, произошла ошибка. Но после этих слов сомнения исчезли, — заявил один из понятых.

Признание «выбили»?

После задержания Дмитрия Ворошилова отправили в СИЗО. Расследование длилось несколько месяцев. За это время следователи провели несколько десятков экспертиз и отправили сотни запросов. Они касались всех деталей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть виновность задержанного. Например, следователи связались с производителями куртки, которую нашли в багажнике, «Жигулей» и бинокля, изъятого из кабинета Ворошилова.

Также были взяты запаховые пробы и образцы крови, изучен график работы подозреваемого. Табель из колонии сравнили с датами убийств. Более того, обвиняемый несколько раз встречался с психиатрами, которые составляли его портрет.

Дмитрий Ворошилов же не признавал своей вины. Во время допросов он объяснял, где был в указанные даты. Иногда, по его словам, он уезжал из Самарской области на поезде в соседние регионы. В других случаях просто «не помнил» событий, но настаивал на своей непричастности.

В какой-то момент Дмитрий Ворошилов попытался сам стать жертвой. По его словам, во время одного из допросов милиционеры и следователи начали его пытать. Он подробно и красочно описал действия силовиков. Обвиняемый заявил, что его попытались задушить шарфом и пакетом, несколько раз ударили, раздели и попытались изнасиловать стеклянной бутылкой. Более того, оперативники были пьяными или с похмелья, по словам самого Ворошилова.

Следователи и милиционеры, которые стали фигурантами уголовного дела, озвучили свою точку зрения. Они не отрицали, что действительно допрашивали Ворошилова. Но ничего из описанного им не было. Бутылки, если и были, то не от спиртного, а от минералки. После опросов его выводили в туалет, где он находился подозрительно долго.

В итоге дело дошло до суда, но его быстро вернули в прокуратуру для устранения недостатков. А затем и вовсе прекратили из-за отсутствия в действиях оперативников состава преступления. К тому же в деле была справка от психиатра, где говорилось о патологической лживости «потерпевшего».

В дополнение к этому удалось доказать, что часть царапин Дмитрий Ворошилов нанес себе самостоятельно, ковыряя раны на коленях и запястьях. И те травмы, о которых заявлял его адвокат, отличались от тех, что нашли врачи.

Доказали, но не всё

Тело Дмитрия Кочеткова находилось в багажнике Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Тем временем Самарский областной суд уже вовсю рассматривал уголовное дело Дмитрия Ворошилова. В итоге его обвинили только в двух преступлениях:

Убийство Дмитрия Кочеткова, Елены Кулаковской и покушение на убийство Евгения Землякова. Покушение на убийство Мамуки Санталидзе и Алевтины Буткевич.

В качестве улик были представлены вещи, изъятые у Дмитрия Ворошилова. Обвинение также строилось на показаниях свидетелей и потерпевших. Но оказалось, что к нападению на Санталидзе и Буткевич мог быть причастен другой человек. Молодые люди не смогли опознать в Ворошилове человека, который выстрелил в них и угнал машину.

С другой стороны, на бушлате, найденном в машине Кочеткова, были следы крови убитого и других жертв, частично замытые. Запаховая экспертиза подтвердила, что куртку долгое время носил именно Дмитрий Ворошилов. На лицевой стороне и подкладке бушлата нашли волосы обвиняемого.

В результате Самарский областной суд приговорил майора внутренней службы к 15 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция утвердила решение коллег из нижестоящего суда.

Уголовное дело Дмитрия Ворошилова состоит из 13 томов Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Не исключено, что срок наказания у Дмитрия Ворошилова мог бы увеличиться вплоть до пожизненного. Сначала в Самарском областном суде рассматривали те обвинения, по которым была собрана достаточно весомая доказательная база. Затем ожидалось продолжение слушаний, но уже по другим эпизодам. В то время генетическая экспертиза еще только входила в обиход следователей, и были опасения, что эта часть доказательств может оказаться недостаточной для вынесения приговора.

К сожалению, самарским следователям не удалось довести до суда другие эпизоды по делу Лесного маньяка. 10 февраля 1999 года в здании МВД на Куйбышева, 42, произошел пожар. В огне погибло 57 человек, еще 357 получили травмы. Кроме этого, огонь уничтожил вещдоки и документы по многим уголовным делам, в том числе и о «похождениях» убийцы с «дороги любви». Среди сгоревших вещей был и бушлат, принадлежавший Дмитрию Ворошилову. Поэтому часть убийств, причисляемых Лесному маньяку, до сих пор остается нераскрытой.

После приговора осужденный попытался обжаловать решение первой инстанции. Он отправил прошение в Верховный суд. Его рассмотрели в марте 2000 года. Приговор Самарского областного суда оставили без изменения. После этого Дмитрия Ворошилова этапировали в исправительное учреждение ЯМ 401/4 (ИК № 3. — Прим. ред.) в Скопинском районе Рязанской области.

Уже в колонии осужденный вел активную переписку. Она находится в одном из последних томов уголовного дела Дмитрия Ворошилова. Он жаловался на несправедливый, с его точки зрения, приговор, пытался доказать, что дело сфабриковано. Также он жаловался на журналистов, освещавших ход расследования и процесс. Дмитрию Ворошилову не понравилось, что авторы сюжетов в передачах «За строкой закона» и «Дежурная часть» называли его имя и фотографии. Более того, обвиняемый требовал перестать приписывать ему убийства на «дороге любви» до вынесения приговора.

Дмитрий Ворошилов изложил свою жалобу на 27 листах Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Одну из таких жалоб сопровождало письмо от депутата Самарской губернской думы II созыва Натальи Бобровой. Она просила у прокурора области Александра Ефремова изучить доводы подсудимого.

На защиту осужденного встала депутат губдумы Источник: Илья Овсянников / 63.RU

В 2012 году Дмитрий Ворошилов вышел на свободу. После освобождения из колонии он практически сразу уехал на родину. Сейчас ему 58 лет. В настоящее время его судьба доподлинно неизвестна.

Летом 2025 года в сети появилось фото Дмитрия Ворошилова в наши дни Источник: SHOT / T.me

Осудили не того?

Дмитрия Ворошилова задержали летом 1997 года. После ареста подозреваемого, уже в 1998 году, в Самарской области произошло еще несколько убийств. Почерк неизвестного был схож с Лесным маньяком. Роднила обоих неизвестная тяга к расправам над влюбленными, уединявшимися в машинах. Но были и отличия.