НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

5 м/c,

зап.

 750мм 57%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Очередь в больницу
Отдых в Крыму
История фабрики
Афиша на выходные
Переговоры Путина и Трампа
Снимают фильм в Ярославской области
Пропала мама с детьми. Онлайн
Раскупили билеты на игру «Локомотива»
Незрячего не впустили в монастырь
Улицы под платные парковки
Криминал «Не пил, не курил». Новые подробности зверского убийства судьи под Волгоградом — что рассказали соседи

«Не пил, не курил». Новые подробности зверского убийства судьи под Волгоградом — что рассказали соседи

Всё, что известно о жуткой трагедии в Камышине, прогремевшей на всю страну, собрали в отдельном видео

148
1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Убийство 40-летнего федерального судьи Василия Ветлугина в городе Камышин Волгоградской области прогремело на всю страну. Вечером 15 августа его несколько раз ударили прикладом ружья, застрелили, а после отрезали половой член и вонзили нож в лицо. Всё это сделал его знакомый, 47-летний местный предприниматель Сергей Кибальников, который заподозрил свою бывшую жену в любовных связях с судьей.

СК возбудил в отношении Кибальникова уголовное дело по статье «убийство с особой жестокостью» и «незаконное хранение оружия». Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Близкие убитого рассказывают: у Василия была идеальная семья. Красавица-жена, две полугодовалые двойняшки, а с женой убийцы его связывали только рабочие отношения. Всё, что известно об этой жуткой трагедии, о которой говорят далеко за пределами Волгоградской области, смотрите в коротком видео чуть выше. Наши коллеги из V1.RU поговорили со знакомыми жертвы и соседями подозреваемого в убийстве.

ПО ТЕМЕ
Елена РублёваЕлена Рублёва
Елена Рублёва
Корреспондент
Убийство Судья Камышин СИЗО Уголовное дело
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
35 минут
Жена-красавица -еще никогда не мешала измене. Изменяют не из-за внешних данных партнера
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление