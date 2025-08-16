«Не пил, не курил». Новые подробности зверского убийства судьи под Волгоградом — что рассказали соседи

Источник: Городские медиа

Убийство 40-летнего федерального судьи Василия Ветлугина в городе Камышин Волгоградской области прогремело на всю страну. Вечером 15 августа его несколько раз ударили прикладом ружья, застрелили, а после отрезали половой член и вонзили нож в лицо. Всё это сделал его знакомый, 47-летний местный предприниматель Сергей Кибальников, который заподозрил свою бывшую жену в любовных связях с судьей.

СК возбудил в отношении Кибальникова уголовное дело по статье «убийство с особой жестокостью» и «незаконное хранение оружия». Суд отправил его в СИЗО на два месяца.