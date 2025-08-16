«Не пил, не курил». Новые подробности зверского убийства судьи под Волгоградом — что рассказали соседи

Убийство 40-летнего федерального судьи Василия Ветлугина в городе Камышин Волгоградской области прогремело на всю страну. Вечером 15 августа его несколько раз ударили прикладом ружья, застрелили, а после отрезали половой член и вонзили нож в лицо. Всё это сделал его знакомый, 47-летний местный предприниматель Сергей Кибальников, который заподозрил свою бывшую жену в любовных связях с судьей.
СК возбудил в отношении Кибальникова уголовное дело по статье «убийство с особой жестокостью» и «незаконное хранение оружия». Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
Близкие убитого рассказывают: у Василия была идеальная семья. Красавица-жена, две полугодовалые двойняшки, а с женой убийцы его связывали только рабочие отношения. Всё, что известно об этой жуткой трагедии, о которой говорят далеко за пределами Волгоградской области, смотрите в коротком видео чуть выше. Наши коллеги из V1.RU поговорили со знакомыми жертвы и соседями подозреваемого в убийстве.