Банки сами торгуют нашей безопасностью? Почему чем больше принимают мер против мошенников, тем больше их жертв в России

Число обманутых растет так же быстро, как число мер, которые принимаются против мошенников Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Правительство только и делает, что ужесточает методы борьбы с мошенниками. При этом страдают обычные клиенты банков, а мошенники продолжают чувствовать себя превосходно.

Во втором квартале со счетов россиян украли 6,3 миллиарда рублей. И это только мошенничества, говоря сухим юридическим языком, «без добровольного согласия клиента».

По сравнению с прошлым годом объем украденных денег вырос на 33%, а с показателями двухлетней давности — на 75%.

Наибольший объем денег мошенники получили через операции по счетам и СБП (по 2,2 миллиарда рублей) и по картам (1,6 миллиарда рублей). Мошенники, как видно, постоянно совершенствуют свои методы и разрабатывают новые схемы обмана.

Доля средств, которые удалось вернуть пострадавшим, резко сократилась до критически низкого уровня, особенно при использовании «Системы быстрых платежей» (СБП). Во втором квартале 2025 года этот показатель упал до 5%, в то время как в предыдущие четыре квартала он в среднем составлял почти 10%. Причем при мошеннических переводах через СБП эта доля упала вовсе до 2,7%.

Простыми словами: из украденного мошенниками рубля удается вернуть три копейки. Почему же меры борьбы с мошенниками не работают? Этот вопрос MSK1.RU адресовал постоянным экспертам.

Сейчас можно создать цифрового двойника любого

— Нет четкого прописанного механизма возврата и оспаривания мошеннической операции, которая происходит практически мгновенно, и деньги сразу расходятся в разных направлениях, — говорит адвокат Тимур Матвеев. — Но активно заработал закон о дропперах, и уже сейчас на практике многие лица, которых привлекают по новому закону, для того чтобы снизить свою ответственность, компенсирует гражданам потерянные деньги.

— Мы наблюдаем активное развитие цифровых технологий. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это приводит к очень большим рискам, когда фактически можно создать цифрового двойника любого человека и записать, смонтировать голос с помощью технологий искусственного интеллекта, — говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау.

— Получается, нужно просто опустить руки и ждать, пока вас ограбят?

— Конечно, нет! Огромные суммы люди теряют из-за финансовой неосведомленности. Так что всё равно важно, чтобы банки активнее работали с точки зрения блокировки подозрительных операций. Хотя мошенники придумывают с каждый днем всё новые схемы мошенничества. Но, как видим, банки неохотно хотят в этом участвовать, потому что по большому счету им выгодно предлагать дополнительные услуги финансовой безопасности, но уже за деньги, а не бесплатно, да, и зарабатывать на этом. Пожалуйста, мы можем вам гарантировать сохранность средств, страховку и так далее, но это составляет там некий процент в месяц от вложенной суммы. И конечно, выгоднее продавать такие услуги, нежели бесплатно отслеживать мошеннические операции.

Доля невозвращенных денег будет только расти

— Мошенники используют подмену номеров, фальшивые сайты, нейросети для имитации голосов и даже подделку документов. Банковские и государственные фильтры реагируют постфактум — после того, как деньги уже ушли. Деньги у мошенников не задерживаются, и вернуть их практически невозможно. Причина — в том, что операции проходят мгновенно, а система возврата через СБП до сих пор не проработана. Пока человек осознаёт, что попался, деньги уже обналичены или перекинуты через цепочку транзитных счетов, — объясняет президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова.

— Мы видим, что все государственные способы «защиты» почти не работают. Или отстают. И что делать?

— Список рекомендаций известен. Ну, в частности, подключить в банке двойную авторизацию на переводы и вход в приложение. Использовать отдельную «техническую» карту с ограниченным лимитом для онлайн-платежей.

Но очень многое зависит от государства. Оно должно внедрять проактивные меры — блокировку подозрительных звонков и доменов в течение часов, а не дней. Нужно создать единую базу мошеннических номеров, сайтов и криптокошельков с обязательным подключением всех банков и операторов связи.

Расширить ответственность операторов связи за пропуск фишинговых звонков и SMS. Плюс запустить обязательное обучение кибербезопасности для школьников и пенсионеров.

— Но если всё это не будет сделано, насколько простые россияне будут страдать от мошенников?

— Если технологический разрыв между мошенниками и системами защиты сохранится, число атак и доля невозвращенных средств продолжат расти. В ближайшие 2–3 года мы увидим рост числа схем с применением нейросетей, deepfake-технологий и социальной инженерии. Поэтому без системных действий государства и осознанного поведения граждан проблема будет только обостряться.