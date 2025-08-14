Сто тысяч за девственность. Как бизнесмен снимал школьниц и занимался с ними сексом в элитной квартире

Бизнесмен несколько лет гулял по Вайнера и знакомился там со школьницами. С некоторыми из них он вступал в интимную связь Источник: читатель; Артем Устюжанин / E1.RU

В Екатеринбурге мама школьницы обвинила 40-летнего брокера в сексе с ее дочкой-подростком. Женщине анонимно прислали видео из квартиры, куда он пригласил девочку и занимался с ней сексом. Запись сделала ее подруга, которая находилась там вместе с ними.

Тот, кто выслал этот ролик, обещал распространить его, если мать не заплатит. Но вместо этого мама ребенка показала видео следователям. Брокера задержали в его доме — элитной высотке в центре Екатеринбурга. Ловили «на живца».

Е1.RU рассказывает всё, что известно об этом деле.

Переписка с девочками

40-летний брокер знакомился с подростками в центре Екатеринбурга, на улице Вайнера. С E1.RU после публикации первого материала связались несколько школьниц, которые показали переписки бизнесмена с их подругами. Судя по сообщениям, схема была отработана: он приглашал девочек в рестораны и предлагал лучшую жизнь взамен на девственность, за нее он обещал заплатить крупную сумму.

«У тебя же скоро день рождения, а тебе нужны денежки, чтобы его классно отметить? Что скажешь, если я куплю три твоих девственности: оральную, анальную и вагинальную. За каждую по 100 тысяч рублей дам», — писал мужчина одной из школьниц.

Одной из девочек он писал, что хочет стать ее единственным и готов ждать, когда она повзрослеет. Другой говорил, что у нее уникальная внешность — как у супермодели. Практически каждой школьнице обещал машину, квартиру и корону главной красавицы Екатеринбурга. Подростков он заманивал на съемную квартиру в элитном ЖК прямо по соседству с его домом, где он жил постоянно.

«Свободна офигенная хата с видом на весь город, рилсов наснимаешь», — предлагал он одной школьнице.

Девочка, мама которой написала заявление в СК, пришла в квартиру 19 июля.

«Ее подруга туда привела якобы покушать у него, а он предложил секс оральный за три тысячи рублей, и она согласилась. Был алкоголь. Сексом он занимался, как я поняла, только с одной девочкой», — рассказала знакомая школьниц.

Брокер знал, сколько школьнице лет, она писала ему, что ей всего 14.

«Дочь мне ничего не рассказывала, он их [с подругой] запугал. Продолжал ей плести о любви и одновременно не забывал привести подружек на оргию», — рассказала E1.RU мама школьницы, которая написала заявление на мужчину.

Не все девушки соглашались на встречу. Но отказов бизнесмен не принимал и поэтому потом заваливал их сообщениями.

«Он не спрашивал, сколько мне лет, просто захотел познакомиться. Сначала в июле, потом нашел меня в августе снова, и стал настойчиво выпрашивать номер телефона, сказал: „Я богатый, а ты красивая“», — рассказала еще одна написавшая к нам в редакцию 16-летняя девочка.

Те девочки, которые ходили с ним на свидание, рассказали, что он распускал руки без их согласия. На все просьбы перестать трогать — лишь смеялся.

«Рассказывал, что он очень значимый человек в Екатеринбурге, рассказывал про свою богатую жизнь и также предлагал 150 тысяч за секс. В дальнейшем он мне предлагал еще и содержание. Я отказалась. На что он в течение, наверное, двух месяцев каждый день писал с намеками на интим. Был случай, когда мы пересеклись с ним в „Гринвиче“. Он подошел, обнял и спустил руки ниже, тем самым потрогал за… Неоднократно предлагал приехать к нему домой, сходить с ним в спа», — рассказала нам школьница.

Что известно о бизнесмене

Задержанный — известный в Екатеринбурге кредитный брокер, его фирма помогает в оформлении займов и, как писал он сам на своей странице в соцсетях, сотрудничает с двадцатью банками. Бизнесмен делал экономические обзоры, давал интервью и выступал экспертом в ведущих СМИ.

«Он образованный, интеллектуальный, спокойный, добрый и веселый, — так отзывается о брокере его коллега. — Я не замечал за ним негатива. У него были взрослые, совершеннолетние девушки около 25–28 лет. Может быть, это какая-то подстава намеренная. Он намекал, что кто-то у него пытался вымогать деньги, кто конкретно, он не озвучивал».

В прошлом бизнесмен занимался музыкой и был лидером довольно известной поп-джазовой группы. Играл на флейте и писал хиты. Но оставил сцену ради бизнеса.

Известно и о его криминальном прошлом. Он был судим за мошенничество в банковской сфере и подделку документов: провел 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

В приговоре Кировского районного суда Екатеринбурга, который был вынесен в конце 2021 года, сказано, что в 2018 году бизнесмен помог оформить заявку на кредит при помощи документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения. Он предоставил сотруднику банка поддельные справки о доходах и копии трудовой книжки.

Также с E1.RU связались бывшие клиенты брокера. Один из них рассказал, что в 2017 году хотел взять кредит и обратился в бюро. Когда ему одобрили 150 тысяч рублей, бизнесмен решил присвоить себе 50 тысяч якобы за работу.

Мы поговорили с мамой задержанного. Она живет в Москве и переживает, что сейчас не может быть рядом с сыном. Женщина рассказала, что уже год у него серьезные отношения с 20-летней девушкой. Он даже знакомил ее с ней и планировал семейную жизнь.

Задержание

Вечером 11 августа брокер должен был забрать свою девушку с работы. По словам мамы бизнесмена, она разгружала товар в магазине и ждала, что он заедет за ней.

«Она поехала домой на такси, думала, может он уснул, — рассказала мама брокера. — Когда пришла в квартиру, всё было включено: телевизор, свет, как будто только вышел покурить, но он не курит. По камерам они посмотрели, что он вышел в тапочках и спортивном костюме. Дома даже остался телефон».

Как рассказала мама девочки, с которой у бизнесмена был секс, поймали его на живца. В тот вечер он спустился вниз, чтобы, по всей видимости, закрыть некоторые вопросы с подростком, но его тут же встретили силовики.

По словам нашей собеседницы, у брокера было два телефона. По всей видимости, один был предназначен для семьи и работы, а другой — для развратных переписок со школьницами. По воле случая, на задержании в руках у него оказался именно второй мобильный со всеми доказательствами.

В Следственном комитете не комментируют задержание бизнесмена. Но его мама подтвердила эту информацию E1.RU. Она уверена, что сына подставили.

«Я сама в шоке. Пока очень мало что известно. Адвокат работает. Это подстава, один человек просто вымогает у него деньги, я думаю, произошла спровоцированная ситуация, — говорит мама брокера. — То, что он знакомится с молодыми, это уже его предпочтения какие-то. Я не думаю, что он со школьницами… это просто смешно».

Что ему грозит

Адвокат Сергей Колосовский объяснил, что подозреваемому может грозить наказание сразу по нескольким статьям. Если вина бизнесмена будет доказана — он снова отправится за решетку, но уже на гораздо больший срок, чем за махинации с кредитами.

«Его действия можно квалифицировать по части третьей статьи 134 УК РФ — половое сношение с лицом в возрасте от 12 до 14 лет. По этой статье наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, учитывая, что он вел интимные переписки, могут вменить часть третью статьи 135 УК РФ — развратные действия в отношении малолетних, совершенные в отношении двух или более лиц. Наказание — от 5 до 12 лет лишения свободы.

Итого по совокупности ему можно накрутить до 18 лет в колонии. Если выяснится, что у подозреваемого был секс не с одной девушкой, — это уже часть 4 статьи 134 (когда пострадавших двое и более). Там срок до 20 лет», — объяснил адвокат.

Мы готовы предоставить слово адвокату задержанного.