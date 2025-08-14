НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Меня взламывают, что делать»: 13 важных вопросов полиции о мошенниках

Посмотрели, о чем обманутые люди чаще всего спрашивают в интернете

1 комментарий
Лишиться денег после звонка или сообщения очень легко. И очень легко уберечь себя от такой участи

В интернете много вопросов от людей, которые столкнулись со звонками и сообщениями от мошенников. Мне звонят мошенники, мне взламывают «Госуслуги», я перевел деньги, где они? Наши коллеги из 45.RU собрали самые популярные запросы, связанные с дистанционным мошенничеством, и задали их полицейским.

На вопросы нам отвечали представители отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по городу Кургану.

  1. Мне звонят мошенники, что делать?
  2. Как определить номера и телефонные коды мошенников?
  3. Мошенники в телеграме — как их определить? Как мошенники взломают мой телеграм?
  4. Имена мошенников — какими чаще всего представляются?
  5. Схемы мошенников: какие самые распространенные и появляются ли новые?
  6. Мошенники взламывают или уже взломали мои «Госуслуги» и оформили на меня кредит, что делать?
  7. Как заблокировать мои «Госуслуги»?
  8. Сказал код из СМС мошеннику, что делать?
  9. Мошенники оформляют (или уже оформили) на меня кредит, что делать?
  10. Как узнать, взяли ли мошенники кредит на меня?
  11. Перевел мошенникам деньги, что делать?
  12. Куда мошенники переводят мои деньги?
  13. Мошенник года (один из популярнейших запросов на тему мошенничества, сами в шоке. — Прим. ред.)
Мне звонят мошенники, что делать?

Не разговаривать с ними совсем. Сразу прерывать разговор. Это самый оптимальный выбор.

Как определить номера и телефонные коды мошенников?

Вы не сможете это определить, потому что зачастую идет подмена номеров. Даже если мошенники находятся в другом регионе, они могут у вас отображаться, будто звонят из вашей области или края с вашими кодами сотовых или стационарных телефонов.

У них где-то стоит симбокс (коробка с 16, 32 или более сим-картами. Если одну блокируют, то другая сразу же подключается). Изначально такие устройства создавались для улучшения рассылок и подобного. Сейчас мошенники используют устройства в своих целях.

Мошенники в телеграме — как их определить? Как мошенники взломают мой телеграм?

Вы их не определите. Просто не ведите с ними переписку, даже если это объявление о поиске работы. Они могут предлагать вам за деньги улучшить что-то в работе известных маркетплейсов, лайки поставить, но это мошенничество.

В телеграме вы мошенников не определите. Мы постоянно отправляем запросы представителям телеграма, WhatsApp, но они с нами не сотрудничают, не отвечают.

Имена мошенников — какими чаще всего представляются?

Хоть кем могут представляться. Они из открытых источников берут информацию — такой-то начальник такого-то ведомства, крадут должность и берут ее себе.

Потерпевшие в основном не запоминают имена мошенников. Студенты, если их обманывают, могут запомнить или скриншоты переписки сделать. Но скриншоты редко удается сделать, мошенники успевают удалить переписку.

Схемы мошенников: какие самые распространенные и появляются ли новые?

Схемы одни и те же. В последнее время сильно активизировались мошенники, предлагающие поменять домофон. Они требуют назвать код из сообщения, якобы придут домофон менять, а на самом деле взламывают «Госуслуги».

Если они взломают «Госуслуги», то завладеют всей информацией, смогут оформлять микрозаймы, кредиты, подвязать свои карты и перевести деньги (в том числе кредитные и займы) на свой счет.

Мошенники взламывают или уже взломали мои «Госуслуги» и оформили на меня кредит, что делать?

Сообщить на горячую линию МФЦ. Позвонить, обратиться к ним, сказать, что меня взломали. Написать им заявление, чтобы они выдали новый код.

Как заблокировать мои «Госуслуги»?

Таким же способом, как описывали выше. Потом лучше всего зайти к себе в личный кабинет, когда вам вернут доступ, и посмотреть, не привязаны ли к вашему профилю какие-нибудь другие номера, не ваши.

Если мошенник получает доступ к вашим «Госуслугам», то чаще всего оформляет микрозаймы, потому что их безопасники не так сильно проверяют операции. Очень много оформляют микрозаймов и заводят кредитные карты, потому что они выдаются на меньшую сумму, для них не нужна новая карта, их можно привязать к своей платежной системе электронно без похода в банк. Делается это быстро, за 30 минут. Лимит небольшой, около 30 тысяч рублей, но мошенникам хватает.

Что сделать с «Госуслугами», чтобы не было таких микрозаймов? Поставить самозапрет. Но он помогает, когда оформлять кредит идут именно в банк. Но если мошенники получают доступ к «Госуслугам», то они отменяют самозапрет (пусть на это и уходит несколько дней). Так что это не панацея.

Сказал код из СМС мошеннику, что делать?

Если это код, допустим, от личного кабинета в «Госуслугах», то нужно обратиться в МФЦ. Если код от личного кабинета банка, то нужно обращаться в банк. Главное — чем быстрее сработает человек и заблокирует процесс, тем больше вероятность предотвратить перевод денег с его карты.

Мошенники оформляют (или уже оформили) на меня кредит, что делать?

Обязательно обратиться в банк, сказать, что я этот кредит не оформлял. Потом с копией этого же заявления идти в полицию. Здесь есть два варианта развития событий:

  • если человек не участвовал в переводе денег, а был, например, взлом его «Госуслуг» (неустановленное лицо с удаленным доступом оформило кредит, потерпевший в этом совсем не участвовал, не сообщал никакие коды, с ним не связывался банк с вопросами о подтверждении операции), то однозначно банк будет признан потерпевшей стороной;

  • если, допустим, вы вели беседу с банком и говорили: «Да, я на ремонт беру» (на самом деле вас вел мошенник), либо вы сами вводили код, то банк себя потерпевшим признавать не будет, он обратится в суд. Когда вы заключаете договор с банком об оказании услуг, то вы берете на себя обязательство не давать пароли, не давать доступ другим людям.

Если потерпевшей стороной будет признан банк, то с человека, потерявшего деньги, должны будут списать кредит.

Как узнать, взяли ли мошенники кредит на меня?

В любом банке можно заказать кредитную историю, в том числе через личный кабинет.

Перевел мошенникам деньги, что делать?

Обратиться в банк, чтобы они приостановили перевод. Если успеют это сделать, то деньги не уйдут. И сообщить в полицию. В случаях, если переведенные деньги лежат на счету в другом банке, мы обращаемся в суд с ходатайством о том, чтобы на данный счет наложили арест.

После ареста вопрос решается в гражданском порядке: потерпевший подает в суд иск о взыскании денег, получает постановление, относит его в банк, после чего по решению суда деньги переводят обратно. Тут надо сработать быстро.

Куда мошенники переводят мои деньги?

Хоть куда. Деньги могут переводить клиентам любых банков в РФ, которые иногда выступают как дропперы (так называют людей, отдающих мошенникам свои банковские счета за вознаграждение), могут переводить за границу.

Мошенник года (один из популярнейших запросов на тему мошенничества, сами в шоке. — Прим. ред.)

Они все одинаковые. Они, мошенники, умные люди. Это не про тех, кто украл, выпил, в тюрьму. Они всегда ищут способ как заработать легкие деньги (за 30 минут можно получить месячную зарплату). Мошенники — в основном мужчины от 20 до 45 лет с разным образованием, неработающие. Учатся способам обмана в интернете.

По данным УМВД, потерпевшие, когда их спрашивают: «Как вы позволили себя обмануть, что с вами происходило?» зачастую отвечают, что «находились под гипнозом».

Представители отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, советуют, как не потерять деньги из-за мошенников.

— Не разговаривайте с ними, совсем не разговаривайте! Просто положите трубку. Что касается интернета, его не отключишь, но мы бы, наверное, отключили, — шутят в отделе. — И все-все карты отвязать от всего, что можно: от такси, маркетплейсов, музыкальных платформ и прочего. Лучше наличкой рассчитываться. Чем меньше привязок к карте, тем меньше риск, что у вас уйдут деньги. И если перестали пользоваться сим-картой, то нужно обратиться в салон и расторгнуть договор с оператором.

