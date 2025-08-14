«Меня взламывают, что делать»: 13 важных вопросов полиции о мошенниках

Таким же способом, как описывали выше. Потом лучше всего зайти к себе в личный кабинет, когда вам вернут доступ, и посмотреть, не привязаны ли к вашему профилю какие-нибудь другие номера, не ваши.

Если мошенник получает доступ к вашим «Госуслугам», то чаще всего оформляет микрозаймы, потому что их безопасники не так сильно проверяют операции. Очень много оформляют микрозаймов и заводят кредитные карты, потому что они выдаются на меньшую сумму, для них не нужна новая карта, их можно привязать к своей платежной системе электронно без похода в банк. Делается это быстро, за 30 минут. Лимит небольшой, около 30 тысяч рублей, но мошенникам хватает.

Что сделать с «Госуслугами», чтобы не было таких микрозаймов? Поставить самозапрет. Но он помогает, когда оформлять кредит идут именно в банк. Но если мошенники получают доступ к «Госуслугам», то они отменяют самозапрет (пусть на это и уходит несколько дней). Так что это не панацея.