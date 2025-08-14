«Меня взламывают, что делать»: 13 важных вопросов полиции о мошенниках

В интернете много вопросов от людей, которые столкнулись со звонками и сообщениями от мошенников. Мне звонят мошенники, мне взламывают «Госуслуги», я перевел деньги, где они? Наши коллеги из 45.RU собрали самые популярные запросы, связанные с дистанционным мошенничеством, и задали их полицейским.
На вопросы нам отвечали представители отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по городу Кургану.
- Мне звонят мошенники, что делать?
- Как определить номера и телефонные коды мошенников?
- Мошенники в телеграме — как их определить? Как мошенники взломают мой телеграм?
- Имена мошенников — какими чаще всего представляются?
- Схемы мошенников: какие самые распространенные и появляются ли новые?
- Мошенники взламывают или уже взломали мои «Госуслуги» и оформили на меня кредит, что делать?
- Как заблокировать мои «Госуслуги»?
- Сказал код из СМС мошеннику, что делать?
- Мошенники оформляют (или уже оформили) на меня кредит, что делать?
- Как узнать, взяли ли мошенники кредит на меня?
- Перевел мошенникам деньги, что делать?
- Куда мошенники переводят мои деньги?
- Мошенник года (один из популярнейших запросов на тему мошенничества, сами в шоке. — Прим. ред.)
Мне звонят мошенники, что делать?
Не разговаривать с ними совсем. Сразу прерывать разговор. Это самый оптимальный выбор.
Как определить номера и телефонные коды мошенников?
Вы не сможете это определить, потому что зачастую идет подмена номеров. Даже если мошенники находятся в другом регионе, они могут у вас отображаться, будто звонят из вашей области или края с вашими кодами сотовых или стационарных телефонов.
У них где-то стоит симбокс (коробка с 16, 32 или более сим-картами. Если одну блокируют, то другая сразу же подключается). Изначально такие устройства создавались для улучшения рассылок и подобного. Сейчас мошенники используют устройства в своих целях.
Мошенники в телеграме — как их определить? Как мошенники взломают мой телеграм?
Вы их не определите. Просто не ведите с ними переписку, даже если это объявление о поиске работы. Они могут предлагать вам за деньги улучшить что-то в работе известных маркетплейсов, лайки поставить, но это мошенничество.
В телеграме вы мошенников не определите. Мы постоянно отправляем запросы представителям телеграма, WhatsApp, но они с нами не сотрудничают, не отвечают.
Имена мошенников — какими чаще всего представляются?
Хоть кем могут представляться. Они из открытых источников берут информацию — такой-то начальник такого-то ведомства, крадут должность и берут ее себе.
Потерпевшие в основном не запоминают имена мошенников. Студенты, если их обманывают, могут запомнить или скриншоты переписки сделать. Но скриншоты редко удается сделать, мошенники успевают удалить переписку.
Схемы мошенников: какие самые распространенные и появляются ли новые?
Схемы одни и те же. В последнее время сильно активизировались мошенники, предлагающие поменять домофон. Они требуют назвать код из сообщения, якобы придут домофон менять, а на самом деле взламывают «Госуслуги».
Если они взломают «Госуслуги», то завладеют всей информацией, смогут оформлять микрозаймы, кредиты, подвязать свои карты и перевести деньги (в том числе кредитные и займы) на свой счет.
Мошенники взламывают или уже взломали мои «Госуслуги» и оформили на меня кредит, что делать?
Сообщить на горячую линию МФЦ. Позвонить, обратиться к ним, сказать, что меня взломали. Написать им заявление, чтобы они выдали новый код.
Как заблокировать мои «Госуслуги»?
Таким же способом, как описывали выше. Потом лучше всего зайти к себе в личный кабинет, когда вам вернут доступ, и посмотреть, не привязаны ли к вашему профилю какие-нибудь другие номера, не ваши.
Если мошенник получает доступ к вашим «Госуслугам», то чаще всего оформляет микрозаймы, потому что их безопасники не так сильно проверяют операции. Очень много оформляют микрозаймов и заводят кредитные карты, потому что они выдаются на меньшую сумму, для них не нужна новая карта, их можно привязать к своей платежной системе электронно без похода в банк. Делается это быстро, за 30 минут. Лимит небольшой, около 30 тысяч рублей, но мошенникам хватает.
Что сделать с «Госуслугами», чтобы не было таких микрозаймов? Поставить самозапрет. Но он помогает, когда оформлять кредит идут именно в банк. Но если мошенники получают доступ к «Госуслугам», то они отменяют самозапрет (пусть на это и уходит несколько дней). Так что это не панацея.
Сказал код из СМС мошеннику, что делать?
Если это код, допустим, от личного кабинета в «Госуслугах», то нужно обратиться в МФЦ. Если код от личного кабинета банка, то нужно обращаться в банк. Главное — чем быстрее сработает человек и заблокирует процесс, тем больше вероятность предотвратить перевод денег с его карты.
Мошенники оформляют (или уже оформили) на меня кредит, что делать?
Обязательно обратиться в банк, сказать, что я этот кредит не оформлял. Потом с копией этого же заявления идти в полицию. Здесь есть два варианта развития событий:
если человек не участвовал в переводе денег, а был, например, взлом его «Госуслуг» (неустановленное лицо с удаленным доступом оформило кредит, потерпевший в этом совсем не участвовал, не сообщал никакие коды, с ним не связывался банк с вопросами о подтверждении операции), то однозначно банк будет признан потерпевшей стороной;
если, допустим, вы вели беседу с банком и говорили: «Да, я на ремонт беру» (на самом деле вас вел мошенник), либо вы сами вводили код, то банк себя потерпевшим признавать не будет, он обратится в суд. Когда вы заключаете договор с банком об оказании услуг, то вы берете на себя обязательство не давать пароли, не давать доступ другим людям.
Если потерпевшей стороной будет признан банк, то с человека, потерявшего деньги, должны будут списать кредит.
Как узнать, взяли ли мошенники кредит на меня?
В любом банке можно заказать кредитную историю, в том числе через личный кабинет.
Перевел мошенникам деньги, что делать?
Обратиться в банк, чтобы они приостановили перевод. Если успеют это сделать, то деньги не уйдут. И сообщить в полицию. В случаях, если переведенные деньги лежат на счету в другом банке, мы обращаемся в суд с ходатайством о том, чтобы на данный счет наложили арест.
После ареста вопрос решается в гражданском порядке: потерпевший подает в суд иск о взыскании денег, получает постановление, относит его в банк, после чего по решению суда деньги переводят обратно. Тут надо сработать быстро.
Куда мошенники переводят мои деньги?
Хоть куда. Деньги могут переводить клиентам любых банков в РФ, которые иногда выступают как дропперы (так называют людей, отдающих мошенникам свои банковские счета за вознаграждение), могут переводить за границу.
Мошенник года (один из популярнейших запросов на тему мошенничества, сами в шоке. — Прим. ред.)
Они все одинаковые. Они, мошенники, умные люди. Это не про тех, кто украл, выпил, в тюрьму. Они всегда ищут способ как заработать легкие деньги (за 30 минут можно получить месячную зарплату). Мошенники — в основном мужчины от 20 до 45 лет с разным образованием, неработающие. Учатся способам обмана в интернете.
По данным УМВД, потерпевшие, когда их спрашивают: «Как вы позволили себя обмануть, что с вами происходило?» зачастую отвечают, что «находились под гипнозом».
Представители отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, советуют, как не потерять деньги из-за мошенников.
— Не разговаривайте с ними, совсем не разговаривайте! Просто положите трубку. Что касается интернета, его не отключишь, но мы бы, наверное, отключили, — шутят в отделе. — И все-все карты отвязать от всего, что можно: от такси, маркетплейсов, музыкальных платформ и прочего. Лучше наличкой рассчитываться. Чем меньше привязок к карте, тем меньше риск, что у вас уйдут деньги. И если перестали пользоваться сим-картой, то нужно обратиться в салон и расторгнуть договор с оператором.
