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Криминал Убийство Тархова Внучка убитого экс-мэра провела в СИЗО уже полгода. Как изменилась главная подозреваемая в расчлененке — 20 фото

Внучка убитого экс-мэра провела в СИЗО уже полгода. Как изменилась главная подозреваемая в расчлененке — 20 фото

Екатерину обвиняют в двойном убийстве и мошенничестве

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3 комментария
Внучка убитого экс-мэра провела в СИЗО уже полгода. Как изменилась главная подозреваемая в расчлененке — 20 фото | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Внучка убитого экс-мэра провела в СИЗО уже полгода. Как изменилась главная подозреваемая в расчлененке — 20 фото | Источник: Илья Овсянников / 63.RU
Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Уже полгода следователи выясняют детали громкого уголовного дела. 30-летнюю Екатерину Тархову обвиняют в двойном убийстве и мошенничестве. Жертвами могли стать ее близкие родственники: дедушка, бывший мэр Самары Виктор Тархов, и бабушка, Наталья Тархова. 30 июля Самарский районный суд оставил обвиняемую в СИЗО. Под арестом Екатерина Тархова находится уже 6 месяцев. Наши коллеги из 63.RU побывали на заседании и подготовили фоторепортаж из суда.

Екатерина Тархова много общалась со своим адвокатом | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Екатерина Тархова много общалась со своим адвокатом | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина Тархова много общалась со своим адвокатом

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Обвиняемой передали рисунок сына. Екатерина считает, что ребенок должен остаться в России | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Обвиняемой передали рисунок сына. Екатерина считает, что ребенок должен остаться в России | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Обвиняемой передали рисунок сына. Екатерина считает, что ребенок должен остаться в России

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

В перерыве и после заседания Екатерине Тарховой дали время на заполнение документов | Источник: Илья Овсянников / 63.RU В перерыве и после заседания Екатерине Тарховой дали время на заполнение документов | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

В перерыве и после заседания Екатерине Тарховой дали время на заполнение документов

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Кроме адвоката, Екатерина общалась со своей крестной Еленой Братчиковой | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Кроме адвоката, Екатерина общалась со своей крестной Еленой Братчиковой | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Кроме адвоката, Екатерина общалась со своей крестной Еленой Братчиковой

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Обвиняемая в убийстве родственников вела себя спокойно | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Обвиняемая в убийстве родственников вела себя спокойно | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Обвиняемая в убийстве родственников вела себя спокойно

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

На запястьях Екатерины&nbsp;две татуировки | Источник: Илья Овсянников / 63.RU На запястьях Екатерины&nbsp;две татуировки | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

На запястьях Екатерины две татуировки

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Одна из них&nbsp;— это слово «любовь» на иврите | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Одна из них&nbsp;— это слово «любовь» на иврите | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Одна из них — это слово «любовь» на иврите

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

А что означает вторая, установить не удалось | Источник: Илья Овсянников / 63.RU А что означает вторая, установить не удалось | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

А что означает вторая, установить не удалось

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Елена Братчикова показывает Екатерине фото ее сына | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Елена Братчикова показывает Екатерине фото ее сына | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Елена Братчикова показывает Екатерине фото ее сына

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Третьим собеседником Екатерины был Григорий Гробер. Его считают потерпевшим в афере с продажей машин четы Тарховых | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Третьим собеседником Екатерины был Григорий Гробер. Его считают потерпевшим в афере с продажей машин четы Тарховых | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Третьим собеседником Екатерины был Григорий Гробер. Его считают потерпевшим в афере с продажей машин четы Тарховых

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина считает, что им с Григорием «настало время поговорить» | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Екатерина считает, что им с Григорием «настало время поговорить» | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина считает, что им с Григорием «настало время поговорить»

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Беседу они вели шепотом, подальше от лишних ушей | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Беседу они вели шепотом, подальше от лишних ушей | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Беседу они вели шепотом, подальше от лишних ушей

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина Тархова беспокоится о состоянии своего сына | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Екатерина Тархова беспокоится о состоянии своего сына | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина Тархова беспокоится о состоянии своего сына

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Больше всего обвиняемая общалась со своей крестной | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Больше всего обвиняемая общалась со своей крестной | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Больше всего обвиняемая общалась со своей крестной

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина понимает, что может провести в колонии длительный срок | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Екатерина понимает, что может провести в колонии длительный срок | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина понимает, что может провести в колонии длительный срок

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина Тархова была согласна с продлением ареста. Но была не против и смягчения меры пресечения | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Екатерина Тархова была согласна с продлением ареста. Но была не против и смягчения меры пресечения | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина Тархова была согласна с продлением ареста. Но была не против и смягчения меры пресечения

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Несмотря на доводы защиты, обвиняемую оставили в СИЗО | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Несмотря на доводы защиты, обвиняемую оставили в СИЗО | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Несмотря на доводы защиты, обвиняемую оставили в СИЗО

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Во время заседания внучка экс-мэра Самары была спокойна | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Во время заседания внучка экс-мэра Самары была спокойна | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Во время заседания внучка экс-мэра Самары была спокойна

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина не исключает, что скоро опеку над сыном возьмет ее мать Людмила. Но в свои права она может вступить только после выхода из колонии | Источник: Илья Овсянников / 63.RU Екатерина не исключает, что скоро опеку над сыном возьмет ее мать Людмила. Но в свои права она может вступить только после выхода из колонии | Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Екатерина не исключает, что скоро опеку над сыном возьмет ее мать Людмила. Но в свои права она может вступить только после выхода из колонии

Источник:

Илья Овсянников / 63.RU

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Илья ОвсянниковИлья Овсянников
Илья Овсянников
журналист
Екатерина Тархова Виктор Тархов Убийство Тарховых Убийство экс-мэра Самары
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Комментарии
3
Гость
1 час
Хотела красивой жизни, а сама некрасивая
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