Криминал Убийство Тархова Внучка убитого экс-мэра провела в СИЗО уже полгода. Как изменилась главная подозреваемая в расчлененке — 20 фото
Внучка убитого экс-мэра провела в СИЗО уже полгода. Как изменилась главная подозреваемая в расчлененке — 20 фото
Екатерину обвиняют в двойном убийстве и мошенничестве
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Уже полгода следователи выясняют детали громкого уголовного дела. 30-летнюю Екатерину Тархову обвиняют в двойном убийстве и мошенничестве. Жертвами могли стать ее близкие родственники: дедушка, бывший мэр Самары Виктор Тархов, и бабушка, Наталья Тархова. 30 июля Самарский районный суд оставил обвиняемую в СИЗО. Под арестом Екатерина Тархова находится уже 6 месяцев. Наши коллеги из 63.RU побывали на заседании и подготовили фоторепортаж из суда.