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Криминал Спецоперация на Украине «Свои 20 лет он списал»: члена «банды Цапков» убили при выполнении боевого задания

«Свои 20 лет он списал»: члена «банды Цапков» убили при выполнении боевого задания

В конце 2011 года он получил 20 лет колонии

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3 комментария
Согласно приговору, первые 15 лет киллер группировки должен был провести в тюрьме, а оставшиеся годы&nbsp;— в колонии строгого режима | Источник: Yuga.ru Согласно приговору, первые 15 лет киллер группировки должен был провести в тюрьме, а оставшиеся годы&nbsp;— в колонии строгого режима | Источник: Yuga.ru

Согласно приговору, первые 15 лет киллер группировки должен был провести в тюрьме, а оставшиеся годы — в колонии строгого режима

Источник:

Yuga.ru

Бывший член «банды Цапков» Андрей Быков по прозвищу Бык погиб в зоне спецоперации. По информации источника 161.RU в силовых структурах, о смерти Быкова стало известно в конце июня, его тело долго не могли найти в зоне боевых действий.

По словам нашего собеседника, участник кущевской ОПГ Андрей Быков погиб при выполнении боевого задания.

«Андрей Быков погиб в начале апреля. Данные об этом пришли из ЛДНР в конце июня. Родным сообщили на днях. Тело его не могли найти, искали в списках погибших изначально, но его там не было. Позже смерть Быкова была подтверждена. По информации военнослужащих на территории ЛДНР, он погиб при выполнении боевого задания», — рассказал источник.

Быкова считали самым авторитетным бандитом в ОПГ после Цапка.

Андрей Быков родился в 1979 года, в сентябре 2025 года ему исполнилось бы 46 лет. По официальным данным, с 1998 по 2006 год он убил четырех человек, а в 2010-м участвовал в резне в доме фермера Аметова. Дело Быкова насчитывало 80 томов, его обвиняли сразу по нескольким статьям: убийство, бандитизм, разбой и незаконное хранение оружия. Свою вину он признал полностью. Также его обвиняли в соучастии и убийствах еще четырех человек — в 1998, 2006 и 2008 годах. Речь идет о жителе станицы Крыловской Александре Иванове, фермерах Романе и Валерии Богачевых и жителе Кущевской Леониде Кадяне.

От пожизненного срока Быкова спасло «раскаяние и сотрудничество со следствием». В конце 2011 года он получил 20 лет колонии. В марте 2024 года стало известно, что двое участников «банды Цапков» получили помилование за участие в специальной военной операции. Среди них были Андрей Быков и Вячеслав Рябцев. После ранения Быков лечился в госпитале на территории ДНР.

На этом фото изображены, как утверждалось в посте телеграм-канала, Андрей Быков и мать Сергея Цапка Надежда на крыльце травмпункта | Источник: «Зам всех управлений» / Telegram.orgНа этом фото изображены, как утверждалось в посте телеграм-канала, Андрей Быков и мать Сергея Цапка Надежда на крыльце травмпункта | Источник: «Зам всех управлений» / Telegram.org

На этом фото изображены, как утверждалось в посте телеграм-канала, Андрей Быков и мать Сергея Цапка Надежда на крыльце травмпункта

Источник:

«Зам всех управлений» / Telegram.org

«В общей сложности где-то полгода Быков тогда лежал в военном госпитале. Ранение было тяжелым, но он вернулся в зону СВО, слегка прихрамывал. Свои 20 лет он списал на войне», — резюмировал источник.

Напомним, в ночь на 5 ноября 2010 года в кубанской станице Кущевской произошло массовое убийство. В результате расправы погибли семьи местного фермера Сервера Аметова, директора крупной ростовской фирмы «Астон» Владимира Мироненко и соседка Аметовых Наталья Касьян с сыном — всего 12 человек. Младшей из погибших — внучке Аметова Амире — было всего девять месяцев. Виновными в убийстве признали бандитов ОПГ «Цапковские». Рябцева и Быкова приговорили к 20 годам колонии, а Владимира Алексеева, известного как Вова Беспредел, — к пожизненному.

В мае 2024 года об участниках самой известной преступной группировки рассказывали жители кубанской станицы Кущевской.

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Сабина БондарьСабина Бондарь
Сабина Бондарь
Ведущий корреспондент 161.RU
Андрей Быков Спецоперация Станица Кущевская ОПГ Банда Цапки
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Комментарии
3
Инженер1
30 минут
Не враньё? Его потыкали "длинной ложкой"?
Гость
48 минут
А что больше не про кого писать, кто там погиб? Много порядочных людей погибло. А пишут зачем-то про убийц .
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