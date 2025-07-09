Мошенники придумали способ нажиться на любителях покупок. Как работает схема

Мошенники могут прислать вредоносную ссылку или выпытать у вас код из СМС Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Мошенники придумали еще один способ обмана — теперь они могут позвонить под видом сотрудников известных маркетплейсов и предупредить о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом». Так они пытаются втереться в доверие и выманить у жертвы доступ к банковским счетам. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Для убедительности аферисты уверенно говорят и используют «служебную лексику». Также иногда они подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный контакт маркетплейса. Цель таких звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке.

«Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают „отменить“ его через диктовку кода или установку удаленного доступа. В момент паники человек часто теряет бдительность, что и используют злоумышленники», — предупредил Немкин.

Он добавил, что реальные маркетплейсы никогда не звонят покупателям с подобными запросами. Они не просят данные банковских карт, не диктуют инструкции по отмене заказов по телефону и тем более не предлагают установить сторонние приложения. Все действия проводятся только в личном кабинете и в официальном приложении.