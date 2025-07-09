НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

ю-з.

 749мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,17
EUR 91,97
Пострадал ребенок
Последствия грозы
Цены на «легкое метро»
Что происходит на Черном море
Судьба известного ресторана на набережной
Раскритиковали российское кино
Приговор экс-главе МЧС
Уничтожили БПЛА
Американец — об отпуске в России
Старовойт найден мертвым
Криминал Мошенники придумали способ нажиться на любителях покупок. Как работает схема

Мошенники придумали способ нажиться на любителях покупок. Как работает схема

Аферисты пользуются растерянностью жертвы

138
Написать комментарий
Мошенники могут прислать вредоносную ссылку или выпытать у вас код из СМС | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаМошенники могут прислать вредоносную ссылку или выпытать у вас код из СМС | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Мошенники могут прислать вредоносную ссылку или выпытать у вас код из СМС

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Мошенники придумали еще один способ обмана — теперь они могут позвонить под видом сотрудников известных маркетплейсов и предупредить о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом». Так они пытаются втереться в доверие и выманить у жертвы доступ к банковским счетам. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Для убедительности аферисты уверенно говорят и используют «служебную лексику». Также иногда они подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный контакт маркетплейса. Цель таких звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке.

«Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают „отменить“ его через диктовку кода или установку удаленного доступа. В момент паники человек часто теряет бдительность, что и используют злоумышленники», — предупредил Немкин.

Он добавил, что реальные маркетплейсы никогда не звонят покупателям с подобными запросами. Они не просят данные банковских карт, не диктуют инструкции по отмене заказов по телефону и тем более не предлагают установить сторонние приложения. Все действия проводятся только в личном кабинете и в официальном приложении.

Парламентарий посоветовал пользователям не отвечать на подозрительные звонки, перепроверять информацию через официальные каналы, не переходить по ссылкам из СМС и не сообщать данные даже тем, кто представляется «службой безопасности». Лучше закончить разговор и самостоятельно написать в поддержку маркетплейса в приложении.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Маркетплейс Мошенничество Обман Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление