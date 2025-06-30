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Экс-депутат поджег ресторан в Ярославле: сколько лет тюрьмы ему грозит

Появились подробности уголовного дела Дмитрия Соколова

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2 комментария
Стали известны новые подробности уголовного дела Дмитрия Соколова | Источник: Ярославский областной суд Стали известны новые подробности уголовного дела Дмитрия Соколова | Источник: Ярославский областной суд

Стали известны новые подробности уголовного дела Дмитрия Соколова

Источник:

Ярославский областной суд

В Ярославле в Кировском районном суде проходят прения по делу о поджоге ресторана «Сквер». Напомним, происшествие случилось 21 октября 2023 года.

Как сообщили в суде 30 июня 2025 года, государственный обвинитель Елена Смирнова требует признать Дмитрия Соколова виновным в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью, общеопасным способом и по хулиганским мотивам, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

«Назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По версии следствия, 30 октября 2023 года около 23:40 экс-депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов поджёг летнюю веранду ресторана «Сквер» на Первомайском бульваре, 5, используя бутылки с зажигательной смесью. При этом он знал, что внутри находятся посетители и сотрудники.

«В результате начавшегося пожара одна из посетительниц ресторана получила ожоги до 23% тела, ей причинен тяжкий вред здоровью. Летняя веранда полностью сгорела. Владельцу ресторана причинен материальный ущерб в размере более 11 миллионов рублей», — добавили в суде.

В скором времени в прениях должна выступить сторона защиты.

Все подробности уголовного дела о поджоге «Сквера» в Ярославле собираем в специальном сюжете.

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Кристина Геворкян
корреспондент
Поджог Депутат Суд
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Комментарии
2
Гость
27 минут
Его в поликлинику нужно сдать, для опытов (С)
Гость
9 минут
Деньги и больгие решают все,вот Соколова столько времени и держат,твм алигархи,а с ними шутки плохи,да еще бизноса лишили,хотя и ресторан был,как писали построен не законно
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