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Криминал Подросток отмечал день рождения, а ночью зарезал своих друзей: подробности трагедии в Иркутской области

Подросток отмечал день рождения, а ночью зарезал своих друзей: подробности трагедии в Иркутской области

После поножовщины он устроил пожар, в котором сам и погиб

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19 комментариев
После поножовщины подросток устроил пожар, который спалил всё дотла | Источник: Прокуратура Иркутской области / TelegramПосле поножовщины подросток устроил пожар, который спалил всё дотла | Источник: Прокуратура Иркутской области / Telegram

После поножовщины подросток устроил пожар, который спалил всё дотла

Источник:

Прокуратура Иркутской области / Telegram

В Байкальске (Иркутская область) в ночь на 28 мая произошла кровавая трагедия. Подросток напал с ножом на своих приятелей. Четверо из них погибли на месте, еще четверо попали в больницу. Предполагаемый нападавший тоже погиб — на пожаре, который сам же и устроил. Подробностями трагедии делятся наши коллеги из IRCITY.RU.

«В одном из домов дачного садоводства группа несовершеннолетних отмечала день рождения. Часть ребят осталась ночевать, другие ушли домой. Ночью один из подростков напал с ножом на своих сверстников», — написала детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

От ударов ножом умерли четыре ребенка.

«Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался», — продолжает хронологию событий Следком.

Кроме погибших, есть и пострадавшие, которым удалось выжить.

«В результате этого ужасающего преступления 5 несовершеннолетних погибли, включая нападавшего. Еще 4 были доставлены в больницу. Троим оказывается психологическая помощь — дети находятся в глубоком шоке. Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения», — сообщила Татьяна Афанасьева.

Оперативное видео с места трагедии

Источник:

Следком / Telegram

По информации источника IRCIRY.RU в силовых структурах, нападавшему было 16–17 лет, он 2008 года рождения. В компании, которая отмечала день рождения на даче, были дети в возрасте от 13 до 17 лет. Среди них были и девушки — одна местная жительница рассказала о своей пострадавшей сестре.

«Она гостила у нас в Слюдянке, вчера она уехала от нас в Байкальск. У подружки был день рождения. Вечером я созванивалась с ней, всё было хорошо. Они, несовершеннолетние, выпили алкоголь и легли спать. А вот этот человек, который это всё совершил, накинулся [с ножом] и сразу четверых убил. Пошел во второй дом и еще троих ранил. После этого начал к моей сестре приближаться, она успела соскочить, бегала от него. Но все-таки ему удалось поранить ее руку и горло. Вот что я знаю», — поделилась жительница с корреспондентом IRCIRY.RU.

Оба дома были на одном участке.

«Куча детей отмечали день рождения. На этом участке два дома [старый и новый огромный недостроенный]… были теперь уже. Всë сгорело. Поножовщина и сгоревшие тела. Маленькая девочка с ранениями в реанимацию доставлена, по-моему, дочь хозяев дачи», — коротко рассказала другая девушка, которая потеряла 14-летнего брата в этой трагедии.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале подчеркнул, что ни один из подростков не состоял на учете в КДН.

«Сейчас необходимо оказать любую возможную помощь выжившим детям, а также близким погибших. Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь», — написал глава региона.

Источник: Прокуратура Иркутской области / TelegramИсточник: Прокуратура Иркутской области / Telegram
Источник:

Прокуратура Иркутской области / Telegram

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СКР по Иркутской области во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Массовое убийство Иркутская область Поножовщина Пожар
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Комментарии
19
Гость
28 мая, 08:51
Подростки одни ночью на даче? С алкоголем и скорее всего запрещенными веществами? Ну как так то? Может уже пора не пособия бесконечно раздавать, а вводить жесткую ответственность родителей за воспитание произведенного ими потомства? Мне, как родителю двоих детей, кажется просто невозможным отпустить сына или тем более дочь в 14-17 лет ночевать одних где то на непонятной даче. .... И любому нормальному родителю тоже. Только те, кто рожает за мат капитал и пособия может так безответственно к детям своим относится.
Гость
28 мая, 08:11
Таких сюжетов нет даже в голливудских ужастиках. Слишком безумно, бессмысленно и кроваво. А для РФ это обыденная реальность. Похоже в России есть проблема с воспитанием детей. Прививают не те ценности.
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