Подросток отмечал день рождения, а ночью зарезал своих друзей: подробности трагедии в Иркутской области

После поножовщины подросток устроил пожар, который спалил всё дотла Источник: Прокуратура Иркутской области / Telegram











В Байкальске (Иркутская область) в ночь на 28 мая произошла кровавая трагедия. Подросток напал с ножом на своих приятелей. Четверо из них погибли на месте, еще четверо попали в больницу. Предполагаемый нападавший тоже погиб — на пожаре, который сам же и устроил. Подробностями трагедии делятся наши коллеги из IRCITY.RU.

«В одном из домов дачного садоводства группа несовершеннолетних отмечала день рождения. Часть ребят осталась ночевать, другие ушли домой. Ночью один из подростков напал с ножом на своих сверстников», — написала детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

От ударов ножом умерли четыре ребенка.

«Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался», — продолжает хронологию событий Следком.

Кроме погибших, есть и пострадавшие, которым удалось выжить.

«В результате этого ужасающего преступления 5 несовершеннолетних погибли, включая нападавшего. Еще 4 были доставлены в больницу. Троим оказывается психологическая помощь — дети находятся в глубоком шоке. Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения», — сообщила Татьяна Афанасьева.

Оперативное видео с места трагедии Источник: Следком / Telegram

По информации источника IRCIRY.RU в силовых структурах, нападавшему было 16–17 лет, он 2008 года рождения. В компании, которая отмечала день рождения на даче, были дети в возрасте от 13 до 17 лет. Среди них были и девушки — одна местная жительница рассказала о своей пострадавшей сестре.

«Она гостила у нас в Слюдянке, вчера она уехала от нас в Байкальск. У подружки был день рождения. Вечером я созванивалась с ней, всё было хорошо. Они, несовершеннолетние, выпили алкоголь и легли спать. А вот этот человек, который это всё совершил, накинулся [с ножом] и сразу четверых убил. Пошел во второй дом и еще троих ранил. После этого начал к моей сестре приближаться, она успела соскочить, бегала от него. Но все-таки ему удалось поранить ее руку и горло. Вот что я знаю», — поделилась жительница с корреспондентом IRCIRY.RU.

Оба дома были на одном участке.

«Куча детей отмечали день рождения. На этом участке два дома [старый и новый огромный недостроенный]… были теперь уже. Всë сгорело. Поножовщина и сгоревшие тела. Маленькая девочка с ранениями в реанимацию доставлена, по-моему, дочь хозяев дачи», — коротко рассказала другая девушка, которая потеряла 14-летнего брата в этой трагедии.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале подчеркнул, что ни один из подростков не состоял на учете в КДН.

«Сейчас необходимо оказать любую возможную помощь выжившим детям, а также близким погибших. Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь», — написал глава региона.

Источник: Прокуратура Иркутской области / Telegram











Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СКР по Иркутской области во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами.