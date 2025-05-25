«Нас отправят в тюрьму, а его — в детский дом». Журналист раскрыл схему, по которой мошенники разводили его 13-летнего сына

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Подростков по всей стране массово втягивают в махинации. Мошенники пишут детям в мессенджерах, представляясь сотрудниками школ, «Госуслуг» и ФСБ. Втираются в доверие, а затем запугивают. Вовлекают школьников в тяжкие преступления или вымогают данные родительских счетов. Журналист и литературный критик из Москвы Дмитрий Самойлов вовремя заметил неладное и спас 13-летнего сына (и свои сбережения). Он рассказал MSK1.RU, как аферисты угрожали его ребенку.

Публикуем рассказ Дмитрия Самойлова от первого лица.

Сын сказал, что пойдет гулять. Один, на ночь глядя. С чего бы? Но вроде не поздно, часов семь вечера, сыну уже 13 лет, он давно гуляет один. Уроки сделаны, в общем, не было повода не отпускать. Вернулся, поужинал, всё вроде бы нормально.

Ровно в 12 часов ночи через стенку слышу из его комнаты вибрацию телефона. Кому надо звонить в 12 ночи? Тоже спорный вопрос, личная жизнь, приватность, все дела. Я говорю: «Кто названивает?» Там какой-то контакт «Аня». Кто это? Ну, это девочка, которая училась у нас в школе, а потом с родителями уехала в другой город, может, хочет просто поговорить. Говорю: «Выключай телефон и спи».

Утром сын говорит: «А можно я в школу не пойду?» Сегодня урок в музее, и, в принципе, пропустить его можно. Но с чего бы вдруг?

Иду к сыну в комнату и долго, но спокойно говорю ему, что, если что-то беспокоит, если есть какие-то проблемы, лучше бы рассказать об этом мне. 13 лет, сами понимаете, возраст непростой: доверие к родителям постепенно тает.

Через пять минут сын заходит ко мне и дрожащими руками протягивает бумажку, на которой он изложил обстоятельства произошедшего. Дмитрий Самойлов журналист, литературный критик

Со слезами умоляет никому ничего не говорить, не читать это вслух, после прочтения сжечь.

В его представлении он совершил чудовищное преступление, за которое нас посадят в тюрьму, а его отправят в детский дом. Что же произошло?

Сыну в телеграм написала девушка. Откуда у нее его контакт? Да откуда угодно, номер телефона тайной не является. Они переписывались на тему того, как достало ходить в школу, особенно по понедельникам. Обычный треп. Она его спрашивает, где он учится, и просит его скинуть геоданные школы. Он отправляет скриншот из карт.

Девушка пропадает, но появляется другой контакт, который присылает записанный видеокружок. В кружке — откормленная морда в кепке с украинским флагом и подпись: «Спасибо за помощь ВСУ, ждите ракету».

Дальше приходит сообщение с аккаунта, подписанного как МВД РФ. И даже с гербом. Там предупреждение о недопустимости передачи геоданных и всяких фотографий. Естественно, начинается это всё словами «участились случаи мошенничества».

Дальше сообщение от «Ани» — «куратора ФСБ», предлагает созвониться. Потом было несколько видеозвонков. Для них-то сын и ходил на улицу, чтоб дома не «запалиться».

Ему объяснили, что он совершил страшное преступление, скорее всего, всех посадят, изнасилуют и убьют, необязательно в таком порядке. Дмитрий Самойлов журналист, литературный критик

Но есть нюанс. Если за отправку геоданных (там не было геоданных, но это неважно) никто из его семьи не получил денег, то всё в порядке. А если получил, то дело плохо.

А как это проверить? Нужно узнать коды доступа родителей к банковским приложениям. А потом ночью, пока родители спят, куратор позвонит по видеосвязи, а ребеночек должен продемонстрировать все карты и процедуру входа в банковские приложения. Чтоб точно знать: никаких подозрительных переводов не было.

Главное — никому ничего не говорить. Человек, разумеется, напуган и растерян. Кроме того, ему 13 лет, чего вы от него хотите?

Не пойти сегодня на урок в музее он хотел, потому что рассчитывал, что мы выйдем из дома, а он в это время созвонится по видео с куратором из ФСБ под псевдонимом Аня и обыщет нашу спальню на предмет наличных, которые потом через банкомат переведет на соответствующий счет. Потому что вдруг это наличные, которые мы получили за передачу геоданных, находясь в сговоре, и теперь их надо как-то отмыть.

Бред? Конечно, бред. Так и работают мошенники.

Как защититься? Да много есть способов. Менять пароли регулярно, например. Но главное — стараться разговаривать доверительно внутри семьи. Надолго ли этого доверия хватит, сказать сложно.

Как видите, попытаться кинуть могут кого угодно — от депутата до ребенка.

Дмитрий Самойлов журналист, литературный критик Авторский Telegram-канал

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