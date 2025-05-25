НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 759мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
Как выбрать детский лагерь
Честное мнение об Абхазии
Следующий сезон для «Локомотива»
Руины заброшенного завода
Лотерейный эксперимент
Змеи на даче
Пропал медведик
Нет горячей воды
Афиша на выходные
Криминал Мнение «Нас отправят в тюрьму, а его — в детский дом». Журналист раскрыл схему, по которой мошенники разводили его 13-летнего сына

«Нас отправят в тюрьму, а его — в детский дом». Журналист раскрыл схему, по которой мошенники разводили его 13-летнего сына

История, которую должен прочитать каждый родитель, чтобы уберечь своего ребенка

384
1 комментарий
«Нас отправят в тюрьму, а его — в детский дом». Журналист раскрыл схему, по которой мошенники разводили его 13-летнего сына | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU«Нас отправят в тюрьму, а его — в детский дом». Журналист раскрыл схему, по которой мошенники разводили его 13-летнего сына | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Подростков по всей стране массово втягивают в махинации. Мошенники пишут детям в мессенджерах, представляясь сотрудниками школ, «Госуслуг» и ФСБ. Втираются в доверие, а затем запугивают. Вовлекают школьников в тяжкие преступления или вымогают данные родительских счетов. Журналист и литературный критик из Москвы Дмитрий Самойлов вовремя заметил неладное и спас 13-летнего сына (и свои сбережения). Он рассказал MSK1.RU, как аферисты угрожали его ребенку.

Публикуем рассказ Дмитрия Самойлова от первого лица.

Сын сказал, что пойдет гулять. Один, на ночь глядя. С чего бы? Но вроде не поздно, часов семь вечера, сыну уже 13 лет, он давно гуляет один. Уроки сделаны, в общем, не было повода не отпускать. Вернулся, поужинал, всё вроде бы нормально.

Ровно в 12 часов ночи через стенку слышу из его комнаты вибрацию телефона. Кому надо звонить в 12 ночи? Тоже спорный вопрос, личная жизнь, приватность, все дела. Я говорю: «Кто названивает?» Там какой-то контакт «Аня». Кто это? Ну, это девочка, которая училась у нас в школе, а потом с родителями уехала в другой город, может, хочет просто поговорить. Говорю: «Выключай телефон и спи».

Утром сын говорит: «А можно я в школу не пойду?» Сегодня урок в музее, и, в принципе, пропустить его можно. Но с чего бы вдруг?

Иду к сыну в комнату и долго, но спокойно говорю ему, что, если что-то беспокоит, если есть какие-то проблемы, лучше бы рассказать об этом мне. 13 лет, сами понимаете, возраст непростой: доверие к родителям постепенно тает.

Через пять минут сын заходит ко мне и дрожащими руками протягивает бумажку, на которой он изложил обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Самойлов

журналист, литературный критик

Со слезами умоляет никому ничего не говорить, не читать это вслух, после прочтения сжечь.

В его представлении он совершил чудовищное преступление, за которое нас посадят в тюрьму, а его отправят в детский дом. Что же произошло?

Сыну в телеграм написала девушка. Откуда у нее его контакт? Да откуда угодно, номер телефона тайной не является. Они переписывались на тему того, как достало ходить в школу, особенно по понедельникам. Обычный треп. Она его спрашивает, где он учится, и просит его скинуть геоданные школы. Он отправляет скриншот из карт.

Девушка пропадает, но появляется другой контакт, который присылает записанный видеокружок. В кружке — откормленная морда в кепке с украинским флагом и подпись: «Спасибо за помощь ВСУ, ждите ракету».

Дальше приходит сообщение с аккаунта, подписанного как МВД РФ. И даже с гербом. Там предупреждение о недопустимости передачи геоданных и всяких фотографий. Естественно, начинается это всё словами «участились случаи мошенничества».

Дальше сообщение от «Ани» — «куратора ФСБ», предлагает созвониться. Потом было несколько видеозвонков. Для них-то сын и ходил на улицу, чтоб дома не «запалиться».

Ему объяснили, что он совершил страшное преступление, скорее всего, всех посадят, изнасилуют и убьют, необязательно в таком порядке.

Дмитрий Самойлов

журналист, литературный критик

Но есть нюанс. Если за отправку геоданных (там не было геоданных, но это неважно) никто из его семьи не получил денег, то всё в порядке. А если получил, то дело плохо.

А как это проверить? Нужно узнать коды доступа родителей к банковским приложениям. А потом ночью, пока родители спят, куратор позвонит по видеосвязи, а ребеночек должен продемонстрировать все карты и процедуру входа в банковские приложения. Чтоб точно знать: никаких подозрительных переводов не было.

Главное — никому ничего не говорить. Человек, разумеется, напуган и растерян. Кроме того, ему 13 лет, чего вы от него хотите?

Не пойти сегодня на урок в музее он хотел, потому что рассчитывал, что мы выйдем из дома, а он в это время созвонится по видео с куратором из ФСБ под псевдонимом Аня и обыщет нашу спальню на предмет наличных, которые потом через банкомат переведет на соответствующий счет. Потому что вдруг это наличные, которые мы получили за передачу геоданных, находясь в сговоре, и теперь их надо как-то отмыть.

Бред? Конечно, бред. Так и работают мошенники.

Как защититься? Да много есть способов. Менять пароли регулярно, например. Но главное — стараться разговаривать доверительно внутри семьи. Надолго ли этого доверия хватит, сказать сложно.

Как видите, попытаться кинуть могут кого угодно — от депутата до ребенка.

Дмитрий СамойловДмитрий Самойлов
Дмитрий Самойлов

журналист, литературный критик

Авторский Telegram-канал

В конце января силовики задержали 14-летнего школьника в Новой Москве: он поджег здание местной администрации под влиянием телефонных мошенников. Мальчик был уверен, что участвует в операции полиции по поимке опасных преступников. Перед этим его убедили снять деньги со счетов родителей.

В последние несколько месяцев появилась еще одна схема обмана подростков. Детей заставляют инсценировать собственное похищение: школьники по указке мошенников сбегают из дома, а преступники требуют с родителей выкуп.

ПО ТЕМЕ
Мошенники Дети Деньги
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 часа
А если бы жили в нормальной стране, ваши дети не дрожали бы, что вас всех сожрет ваше же государство.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Пять древних городов за неделю. Турист проехал на авто старую Европу — его история
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон
Денис Ружников
Юрист
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление