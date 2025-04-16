«Я это сделала по собственной глупости»: народная артистка Раиса Рязанова — о том, как мошенники обманули ее на 4 млн

Мошенники смогли убедить Раису Рязанову отдать им 4 миллиона рублей Источник: Александр Авилов / Агентство «Москва»











Сегодня Пресненский районный суд Москвы вынес приговор Дмитрию Беришвили — аферисту, участвовавшему в обмане заслуженной артистки России Раисы Рязановой. Мошенник получил четыре года колонии за особо крупное мошенничество, совершенное в составе группы лиц. Аферисты позвонили артистке по видеозвонку и представились сотрудниками ФСБ. Они убедили Раису Ивановну в том, что ее деньги перевели на счета экстремистской организации и ей необходимо передать «сотрудникам полиции» 4 миллиона рублей.

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«Всё, что я могу пожелать таким же дурочкам, как и я»

В декабре прошлого года народной артистке РФ Раисе Рязановой позвонили мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов. Ей сообщили, что с ее счета списали 30 миллионов рублей в пользу ВСУ. Сначала артистка засомневалась, но тут к разговору подключился якобы мэр Москвы Сергей Собянин. У Раисы Ивановны таких денег на счетах не было. Актриса признается: она сама не знает, как повелась на типичный развод телефонных мошенников.

— Там у них целая процедура. Это произошло по собственной глупости, на каком-то необыкновенном вдруг доверии к тем словам, которые были сказаны. Я это сделала по собственной глупости, так мне и надо, — рассказала MSK1.RU Раиса Рязанова.

Также актриса посоветовала всем обязательно смотреть передачи по телевизору, где рассказывают о телефонных мошенниках, чтобы не попасться на такую уловку.

— Каждый отвечает за себя, и каждый на стреме. Более того, об этом очень-очень понятно рассказывают по телевизору. Просто очень часто и очень понятно и предупреждают: если вам будут звонить, просто кладите трубку и больше никаких разговоров. Это всё, что я могу сказать и пожелать всем остальным таким же дурочкам, как и я, — поделилась артистка в разговоре с MSK1.RU.

Кодовое слово и фальшивый сотрудник банка

Внук Раисы Рязановой узнал об обмане, когда на следующий день после передачи денег артистке снова позвонили мошенники. После этого Рязанова обратилась в полицию.

Мошенники обманом убедили актрису, что ей нужно передать деньги для подтверждения своей невиновности. Когда женщина согласилась, ей сообщили, что за наличкой приедет курьер. Раиса Ивановна сняла со счетов 4 миллиона рублей и дождалась человека, назвавшегося «сотрудником банка», — он назвал кодовое слово «Шурок». Взамен он оставил ей поддельную банковскую выписку, а деньги увез якобы для хранения в «страховой ячейке» Центробанка на «безопасном счету». На самом деле, по данным KP.RU, «курьер» отнес наличные в тайник, где их забрали сообщники аферистов.

Курьер попал в объектив уличной камеры Источник: прокуратура Москвы

Курьером оказался 36-летний новосибирец Дмитрий Беришвили. За свою работу он получил всего 45 тысяч рублей. Беришвили попал на камеры у дома актрисы и на свободе после этого пробыл недолго — меньше двух недель. В середине декабря 2024 года преступника задержали и взяли под арест, а сегодня Пресненский районный суд вынес ему приговор.

«На курьера им наплевать. Они продолжают действовать»

Раиса Рязанова рассказала MSK1.RU, что деньги ей вернуть не удалось: «Кто мне их предъявит? Или как? Сами мошенники, которые их получили? Скажут: „Ой, Раиса Ивановна, извините, мы обознались“?»

Кроме того, артистка рассказала, что подельники Дмитрия Беришвили до сих пор на свободе, поймать их не удалось:

— Вот курьер и попался. А они остались опять в стороне и продолжают свою деятельность. На курьера им наплевать. Они так же продолжают действовать.

Дмитрий Беришвили приехал в Москву из Новосибирска на заработки. Гособвинитель Никита Молибога сообщил KP.RU, что в суде новосибирец утверждал, будто не имел понятия о характере своей работы: «Он утверждал, что знакомый предложил ему подзаработать в качестве курьера от банка, и настаивал на этой версии, отрицая, что участвовал в мошенничестве. Однако в телефоне у него нашли переписку с сообщниками, в которой он обсуждал детали совершения преступления. Более того, возможно, это был не единственный эпизод, когда он забирал деньги у жертв мошенничества, — материалы по этому поводу выделены в отдельное производство».