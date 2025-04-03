«Милую игрушку сделал убийца». Криминолог собрал пугающую коллекцию из тюрем разных стран

Самый крупный экземпляр в коллекции Данила — тюремная решетка XVIII века Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Эту милую игрушку сделал убийца в бразильской зоне. У них там программа ресоциализации, заключенные рукодельничают, — начинает экскурсию для журналиста E1.RU по предметам из тюрем из разных уголков мира Данил Сергеев.

Криминолог из Екатеринбурга собрал солидную коллекцию необычных сувениров из колоний и тюрем. Ученый был немало удивлен интересу к его экспонатам:

— Ведь тюрьма — это боль, — отмечает Данил.

Доцент УрГЮУ в научных целях побывал в более чем в 200 исправительных учреждениях по всему миру, из них более ста — в России, а также в Казахстане, Европе, США, Бразилии. Десятки экземпляров разложены по шкафам и полкам в кабинете.

Та самая игрушка, сшитая зэком из Бразилии Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Я никогда специально ничего не коллекционировал. Когда приходил в колонии, часто начальники и персонал что-то предлагали взять на память, что-то я сам покупал в сувенирных магазинах. Редкие книги с воспоминаниями зэков я находил, например, на развалах и рынках.

Выпускники и коллекционеры тоже передают в мой мини-музей интересные вещи, студенты привозят. Эта необычная коллекция собралась сама собой за несколько лет. Теперь на парах показываю студентам некоторые наиболее интересные экспонаты, если, конечно, они относятся к теме лекции, — объяснил криминолог.

Редкую книгу с воспоминаниями заключенного Данил нашел на развале Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Повязка дежурного из зоны Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Исследователь отметил, что из всех посещений его больше всего впечатлил бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге, а из действующих учреждений — Владимирский централ и СИЗО «Бутырка». Причем запомнились они в первую очередь благодаря архитектуре и богатой истории.

— Из «Крестов» студенты мне привезли латунную табличку с номером камеры, а еще есть ключи от тюрьмы. Об их экскурсии я специально и довольно долго договаривался: тюрьма-то уже закрыта. Эти номерки и ключи когда-то были сняты за ненадобностью.

В зонах все двери открываются двумя ключами — проходным и камерным. Бывает, что в разных корпусах они разные. Но суть такова, что сотрудники одним ключом открывают коридоры, а второй подходит ко всем камерам.

Ключи из «Крестов» и латунная табличка с номером камеры Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Нет задачи устанавливать на камеры сейф-дверь, там несложные большие замки, их должно быть легко открыть сотруднику в случае ЧП. Часто применяется «специализация» — камерные ключи есть не у всех сотрудников. А если возникает какая-то опасность, сотрудник должен все ключи сбросить в специальный прибор ключеулавливатель — это такая труба, из которой невозможно достать ничего без специальных приспособлений. Все двери закрываются на два оборота, чтобы медленнее открывались. Тогда, если всё-таки заключенные получат ключ, это осложнит им выход, руководство успеет отреагировать, — говорит Данил Сергеев.

Футбольный мяч из Владимирского централа Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Из «Бутырки» исследователь привез значок сотрудника и кожаную папку для документов. В ней носили на подпись документы начальнику тюрьмы в 60-х годах. А год назад, побывав во Владимирском централе, Данил купил футбольный мяч, сделанный осужденными. Учреждение специализируется на производстве кожаного спортинвентаря. Тогда мяч стоил 1800 рублей, а в местной лавке оставались последние четыре штуки. Сейчас их уже не выпускают.

В этой кожаной папке когда-то носили документы начальнику Бутырской тюрьмы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











А это сувенирный блокнот от ФСИН. Сразу видно, что в службе исполнения наказания работают люди с юмором Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Еще из игр есть нарды, сделанные руками сидельцев. Это тонкая резьба по дереву. Похожие изделия, кстати, продают на ярмарках товаров из колоний.

Нарды ручной работы из уральской колонии Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Бывший начальник ИК-56 «Черный беркут» (колония особого режима для пожизненно осужденных под Ивделем была закрыта в 2019 году. — Прим. ред.) подарил чайную пару для моего мини-музея. Это старинные чашка и блюдце, которые были в колонии с гулаговских времен. Начальник пил из них, но никто не знает даже, как эта посуда там оказалась. Это португальский фарфор, — поделился криминолог.

Чайный набор португальского производства оказался в уральской колонии еще во времена СССР Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Самый крупный экспонат — фрагмент решетки XVIII века из российской тюрьмы. Весит этот артефакт несколько килограмм, и по идеальным срезам на нём видно качество металла, который не повредился за почти три столетия.

— Решетку мне в шутку при реконструкции предложили — я и согласился, — говорит Данил.

Небольшие железные номерки тоже памятные. Такие обменные жетоны в зонах выдавали посетителям вместо паспорта. Сейчас это архаизм, но в колонии на юге России Данилу передали сохранившиеся экземпляры.

Такие номерки выдавали посетителям зон, забирая паспорт в залог Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Первый экспонат у меня случайно появился. Когда я создал телеграм-канал, подписчик блога написал, что у него есть памятная медаль Джона Говарда, которую он хочет подарить. И прислал ее в университет. Джон Говард — легендарный реформатор тюрем, который очень много сделал для российских исправительных учреждений и умер в России, хотя он англичанин, — добавил Данил.

Первый экспонат, появившийся в коллекции ученого Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Еще в кабинете преподавателя хранится целая папка с деньгами… тоже тюремными. В исправительных учреждениях есть специальные валюты вместо обычной наличности.

— В определенные периоды использовали разные денежные суррогаты. Хождение наличных запрещено по требованиям безопасности, чтобы не способствовать развитию товарно-денежных отношений. К слову, в современных российских учреждениях нет и эрзац-денег: все операции (покупка в ларьке, например) происходят в безналичной форме: нужную сумму списывают с лицевого счета осужденного, который ведется администрацией, — говорит Сергеев.

Замена денег из советских тюрем Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Немецкие тюремные деньги Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Купюры подарил бывший сотрудник тюрьмы в ГДР, а американская тюремная монета мне досталась от одного из сотрудников Минюста, в 90-е побывавшем на стажировке в американской тюрьме. ГУЛАГовские деньги подарил коллекционер. А еще недавно у меня появились купюры МММ Сергея Мавроди, — говорит Данил.

Банкноты создателя МММ Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Еще одна часть коллекции посвящена бандитскому Екатеринбургу. Среди экспонатов — диплом, подписанный лидером ОПС «Уралмаш» Александром Хабаровым, значок и кепка общественно-политического союза и сувенир из казино «Катариненбург». Грамоту Данилу во время криминологического интервью передал человек, знакомый с группировками, кепку он случайно купил на развале на Уралмаше, а значок подарил выпускник.

Сувениры ОПС «Уралмаш» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











На вопрос, планирует ли Данил оформлять свой музей, он сомневаясь, пожимает плечами:

— Есть ли в этом смысл? Уж очень специфическая и разрозненная коллекция. Для изучающих криминологию и уголовное право они любопытны скорее как артефакты, но вот есть ли у них историческая ценность? Интересны ли они кому-то другому? Всё-таки предметы связаны не с самыми приятными темами преступления и наказания. Если интересны, с удовольствием покажу, — заключил ученый.

А как вы считаете, имеют ли историческую ценность такие артефакты? Да Нет