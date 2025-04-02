Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле детьми в Румынии. Как пишет издание HotNews, мужчину обвиняют в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних румынских девушек, ставших жертвами торговли.
В Управлении по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии подтвердили обвинения в адрес актера. Одна из жертв дала показания против Ван Дамма. По ее словам, американец воспользовался услугами пяти девушек десять лет назад в Каннах. Встреча проходила против их воли.
Главным обвиняемым в этом деле является румынский бизнесмен Морел Боль. Он был директором модельного агентства и якобы занимался подбором девушек для Ван Дамма.
«В период 2000–2016 годов несколько пострадавших, несовершеннолетних на момент совершения деяний, предположительно, были завербованы через неправительственную организацию и модельное агентство, созданные в муниципалитете Яссы, и впоследствии подверглись сексуальной эксплуатации с применением психологического принуждения», — сообщил прокурор Управления по расследованию организованной преступности.
Жан-Клод Ван Дамм прославился благодаря ролям в боевиках 80 и 90-х годов. Он начал свою карьеру с эпизодических ролей, но быстро завоевал популярность благодаря фильмам «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Универсальный солдат» и «Двойной удар».