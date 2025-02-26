Ярославский суд приостановил дело о банкротстве Алексея Блиновского

Арбитражный суд Ярославской области приостановил производство по делу о банкротстве Алексея Блиновского — мужа ярославского блогера и коуча Елены Блиновской, которую сейчас судят за уклонение от уплаты налогов. Решение было принято на заседании 25 февраля. Что стало основанием, в суде не озвучивается.
— Иной официальной информацией не располагаем ввиду состоявшегося закрытого судебного заседания, — сообщили порталу 76.RU в администрации суда.
Между тем, адвокат Алексея Блиновского Юлия Новичкова рассказала ТАСС, что причиной стало участие ее подзащитного в СВО.
— [Производство приостановили] в связи с его нахождением на СВО, по моему ходатайству, которое я заявляла в судебном заседании. Всю информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ. С учетом того, что контракт будет автоматически продлеваться до момента окончания специальной военной операции, после того как он вернется, будет рассматриваться вопрос о возобновлении [производства], — привело издание слова защитницы.
Напомним, с иском о банкротстве Алексея Блиновского летом 2024 года в суд обратился один из банков России. Рассмотрение дела по разным причинам долго откладывалось. В январе 2025 года по инициативе стороны защиты было решено рассматривать дело в закрытом режиме.
— Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны. Государственную тайну составляют сведения в военной области о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре, о вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о военно-политической и (или) оперативной обстановке. Поскольку в материалах дела о банкротстве Блиновского имеются, документы, содержащие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, суд считает необходимым назначить рассмотрение ходатайства должника, — говорится в документах на сайте Арбитражного суда.
По законодательству, основанием для приостановки дела Арбитражным судом может быть невозможность рассмотрения дела до разрешения другого дела, назначение экспертизы, участие гражданина в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, нахождение в лечебном учреждении или длительной служебной командировке и другое. Сроки, на которые приостанавливаются производства по делам, могут быть разными и зависят от причин приостановления. Например, до вступления в законную силу другого судебного акта или до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства и т. д.
Кто такой Алексей Блиновский
Алексей Блиновский родился в Ярославле 19 февраля 1983 года. До 2017 года занимался строительством и оптовой торговлей зерном. В 2010 году создал магазин на сайте Blinovskaya.shop, где продавались разные товары — от игрушек до духов. С 2017 по 2021 год Блиновский был основателем сразу нескольких фирм по производству оборудования для пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, по продаже ювелирных изделий. Также вложился в открытие рыбного ресторана в Красноярске под названием Seabass&Sauvignon. Также он был участником бизнеса в московском ООО «Оливия групп», которое продавало ткани и фурнитуру, в белогородской и столичной компаниях с одинаковыми названиями «Подари мечту» (обработка данных, предоставление услуг по размещению информации), в красноярском ООО «Нембус» (ювелирное дело). Подробно о бизнесе Алексея Блиновского можно почитать здесь.
«Королеву марафонов» из Ярославля Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля 2023 года, когда она пыталась уехать за границу. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере почти 1,5 миллиарда рублей и отмывании денег. Сейчас ее дело рассматривает Савеловский суд Москвы. Елене Блиновской грозит до 10,5 года заключения. 11 ноября Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом.
Алексею Блиновскому также предъявлено по тем же уголовным статьям, что и супруге. В апреле 2024 года появилась информация, что он отправился на СВО.