Ярославский суд приостановил дело о банкротстве Алексея Блиновского

Дело о банкротстве Алексея Блиновского приостановлено Источник: aleks_travel_guide / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Арбитражный суд Ярославской области приостановил производство по делу о банкротстве Алексея Блиновского — мужа ярославского блогера и коуча Елены Блиновской, которую сейчас судят за уклонение от уплаты налогов. Решение было принято на заседании 25 февраля. Что стало основанием, в суде не озвучивается.

— Иной официальной информацией не располагаем ввиду состоявшегося закрытого судебного заседания, — сообщили порталу 76.RU в администрации суда.

Между тем, адвокат Алексея Блиновского Юлия Новичкова рассказала ТАСС, что причиной стало участие ее подзащитного в СВО.

— [Производство приостановили] в связи с его нахождением на СВО, по моему ходатайству, которое я заявляла в судебном заседании. Всю информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ. С учетом того, что контракт будет автоматически продлеваться до момента окончания специальной военной операции, после того как он вернется, будет рассматриваться вопрос о возобновлении [производства], — привело издание слова защитницы.

Напомним, с иском о банкротстве Алексея Блиновского летом 2024 года в суд обратился один из банков России. Рассмотрение дела по разным причинам долго откладывалось. В январе 2025 года по инициативе стороны защиты было решено рассматривать дело в закрытом режиме.

— Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны. Государственную тайну составляют сведения в военной области о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре, о вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о военно-политической и (или) оперативной обстановке. Поскольку в материалах дела о банкротстве Блиновского имеются, документы, содержащие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, суд считает необходимым назначить рассмотрение ходатайства должника, — говорится в документах на сайте Арбитражного суда.

По законодательству, основанием для приостановки дела Арбитражным судом может быть невозможность рассмотрения дела до разрешения другого дела, назначение экспертизы, участие гражданина в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, нахождение в лечебном учреждении или длительной служебной командировке и другое. Сроки, на которые приостанавливаются производства по делам, могут быть разными и зависят от причин приостановления. Например, до вступления в законную силу другого судебного акта или до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства и т. д.

Кто такой Алексей Блиновский Узнать Алексей Блиновский родился в Ярославле 19 февраля 1983 года. До 2017 года занимался строительством и оптовой торговлей зерном. В 2010 году создал магазин на сайте Blinovskaya.shop, где продавались разные товары — от игрушек до духов. С 2017 по 2021 год Блиновский был основателем сразу нескольких фирм по производству оборудования для пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, по продаже ювелирных изделий. Также вложился в открытие рыбного ресторана в Красноярске под названием Seabass&Sauvignon. Также он был участником бизнеса в московском ООО «Оливия групп», которое продавало ткани и фурнитуру, в белогородской и столичной компаниях с одинаковыми названиями «Подари мечту» (обработка данных, предоставление услуг по размещению информации), в красноярском ООО «Нембус» (ювелирное дело). Подробно о бизнесе Алексея Блиновского можно почитать здесь.

«Королеву марафонов» из Ярославля Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля 2023 года, когда она пыталась уехать за границу. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере почти 1,5 миллиарда рублей и отмывании денег. Сейчас ее дело рассматривает Савеловский суд Москвы. Елене Блиновской грозит до 10,5 года заключения. 11 ноября Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом.