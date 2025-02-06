Застрелили, забили или отравили? Всё, что известно об убийстве экс-мэра Самары

Виктор Тархов мог пасть от руки родной внучки Источник: Mash / T.me, архив 63.RU











Весь день Самарскую область штормит от невероятной новости — убиты бывший мэр областной столицы и его жена. При этом новые шокирующие факты появляются каждую минуту. Оказывается, Виктор и Наталья Тарховы мертвы уже месяц, а по подозрению в убийстве арестовали внучку бывшего градоначальника. Не утонуть во всей этой информации трудно. Наши коллеги из 63.RU собрали и структурировали всё, что важно знать об этом преступлении. Начните с короткого видеосюжета.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Что известно о жертве

Виктор Тархов в советские годы руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта и возглавлял Куйбышевский облисполком, после перестройки работал гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, Виктор Тархов успел поработать в «ЮКОСе». В 2000 году Тархов боролся за пост губернатора и даже занял второе место на выборах. Потом был депутатом губернской думы.

Мэром Самары Тархов стал в 2006 году и занимал эту должность до 2010 года. На пост мэра он избирался как представитель «Справедливой России». На фоне многообразия единороссов в органах власти его победа стала неожиданной. Для самого же мэра эта разнопартийность стала проблемой. Неоднократно говорили о том, что у администрации Самары под его руководством были конфликты и несостыковки с региональным правительством, которое практически полностью занимали представители «Единой России».

4 года Виктор Тархов руководил Самарой Источник: архив 63.RU











Среди плюсов деятельности Виктора Тархова выделяли улучшение работы системы ЖКХ. Он первым публично начал заявлять о привлечении инвесторов в эту сферу. Также жители заметили, что стало уделяться больше внимания благоустройству и озеленению города. На репутации градоначальника негативно сказался снегопад 2008 года. Город практически парализовало из-за стихии, власти объявили режим ЧС. Из-за плохой организации уборки улиц прокуратура хотела привлечь мэра к ответственности, но дело закрыли.

Виктор Тархов попытал удачу на выборах мэра Самары в 2010 году, но проиграл. Покинув пост мэра, он вернулся к бизнес-проектам. Мы подробно расписывали, какие активы были у покойного экс-мэра.

Долгое время о бывшем градоначальнике не вспоминали, как вдруг случился скандал с его дочерью. Людмилу Тархову обвинили в шантаже депутата губдумы Александра Милеева. На одном из судебных заседаний всплыла новая информация об экс-градоначальнике: он переболел ковидом и переехал на ПМЖ в Норвегию. Только когда пошли новости об убийстве, стало известно, что уже какое-то время экс-мэр с женой Натальей жили в Самаре.

Что известно о подозреваемой

Как говорится в официальном сообщении следователей, сейчас они отрабатывают версию о причастности внучки Виктора и Натальи. Екатерина Тархова (Бельская) является основным подозреваемым.

Екатерина Тархова (Бельская) Источник: 112 / T.me











Известно, что в марте ей исполнится тридцать лет. Мать Екатерины — родная дочь Виктора и Натальи Тарховых Людмила. Сейчас она отбывает наказание за шантаж депутата губдумы Александра Милеева. Отец подозреваемой, по информации СМИ, был связан с преступным миром. Вот что сообщает о молодости Екатерины Mash:

— В юности Екатерина была тусовщицей. Любила дорогую жизнь: украшения, шубы и элитные квартиры в центре города. Ее подруги рассказали, что девушка занималась проституцией, торговала наркотиками и даже лечилась в рехабе.

После реабилитации, по информации СМИ, Екатерина вышла замуж за израильтянина и в 2018 году родила ему сына. Пара развелась, ребенок остался с мамой.

— Девушка не работала — жила на содержании погибших бабушки и дедушки. В день ареста Екатерины по подозрению в убийстве Тарховых мальчик находился дома. Его отправили в социальный приют, — сообщает Mash.

Мать подозреваемой Людмила Тархова сейчас в колонии Источник: Роман Данилкин / 63.RU











По неподтвержденной информации собственного источника 63.RU, женщина могла действовать с сообщником.

За что убили Виктора Тархова

Версий мотива убийства две. Версия первая: дочка и внучка Тарховых остались без квартиры из-за долга в 7 миллионов рублей. У девушки была обида на дедушку с бабушкой, и она решила отомстить. Версия вторая в целом похожа. Екатерина якобы отсудила у бывшего мужа 15 миллионов рублей в виде денег и имущества.

— Но расход этих средств контролировала Наталья Тархова. Она же занималась воспитанием правнука. Внучка же требовала отдать все деньги. Не получив желаемого, убила бабушку и деда, — говорится в сообщении Telegram-канала «БЕГУН онлайн».

Некоторые источники сообщают, что после убийства Екатерина начала распродавать имущество бабушки и дедушки. Она выставила в интернете Toyota своего дедушки. Сообщается также, что до этого Екатерина продала коллекцию икон и ювелирные изделия, принадлежавшие Тарховым.

Как убили Виктора Тархова

Преступление произошло якобы еще месяц назад в квартире Виктора и Натальи Тарховых на Вилоновской. Согласно первой озвученной версии, супругов застрелили. Вторая версия убийства кардинально отличается. Она гласит, что политика-бизнесмена и его жену забили до смерти.

Здесь жили и, по версии следствия, умерли супруги Тарховы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Третья версия еще интереснее. Дело в том, что, по информации некоторых блогеров, в квартире, где были убиты Виктор и Наталья Тарховы, не было следов крови. Как утверждает Telegram-канал «Штефан знает» со ссылкой на источник в силовых структурах, не исключено и отравление.

Тел супругов Тарховых в их квартире не нашли. В версии, что делали с трупами после убийства, тоже не всё ясно. Различные источники упоминают хранение трупов в законсервированном виде в бочках, а также, что подозреваемая расчленила их и по частям вывезла из квартиры на такси.

Как обнаружили убийство

Хотя само преступление произошло месяц назад, считается, что вплоть до начала февраля Екатерина Тархова скрывала это. Telegram-канала BAZA со ссылкой на собственный источник сообщает, что женщина от имени своего деда отправляла с его телефона SMS, что он уехал по семейным делам в Москву.

Человеком, который первым заподозрил что-то неладное, был экс-заместитель Тархова Александр Кузнецов. Последний раз Виктор Тархов общался с ним по телефону в конце ноября 2024 года. Позже Кузнецов пытался поздравить своего товарища с Новым годом и днем рождения (3 января), но ни разу не получил ответа на свои звонки. Кузнецов получил лишь сообщение, что все вопросы можно задать его внучке.

Екатерине Тарховой 29 лет Источник: Mash / T.me











По информации следователей, когда Александр Кузнецов связался с Екатериной, та рассказала о происшествии: у бабушки якобы случился инсульт, и Виктор Тархов повез жену в Москву на платной скорой. Именно этот ответ и смутил звонившего, который понимал, что в случае с инсультом никто из врачей не повез бы пациента в другой город за 1000 километров, да еще и на машине.

По словам источников BAZA, после странной беседы с Екатериной Александр Кузнецов еще несколько раз пытался связаться с Виктором Тарховым, но тот каждый раз сбрасывал вызов. Тогда знакомый пошел в полицию.

Также есть сведения, что незадолго до задержания Екатерина появлялась на работе Виктора Тархова. Она приезжала в фирму по переработке нефтепродуктов с доверенностями и документами.

— В бумагах стояли странные подписи. Сотрудники заподозрили, что они поддельные. Внучка заверила, что Виктор Тархов сам расписывался. Он якобы находится в больнице и лично доверил ей заниматься делами, — сообщает «Честный детектив».

Как утверждает Telegram-канал «112», Виктора и Наталью Тарховых в последний раз видели около месяца назад. Камеры видеонаблюдения, установленные в их доме на Вилоновской, сняли, как супруги входят в подъезд.

Что будет дальше

По информации федеральных СМИ, Екатерину Тархову не только задержали, в отношении нее уже избрали меру пресечения — арест. Однако она отказывается давать показания. По информации от правоохранителей, полученной Readovka, в квартире подозреваемой нашли части тел убитых супругов. Также во время обысков следователям удалось найти документы и телефоны, принадлежащие Виктору и Наталье Тарховым.

Как считает адвокат Сергей Мирзоян, Екатерине грозит лишение свободы примерно на 16−18 лет. При этом расследование уголовного дела может растянуться где-то на год. Еще около полутора лет может занять суд со всеми апелляциями. Если подтвердятся наркозависимость подозреваемой, корыстные мотивы преступления и наличие сообщников, это будет считаться отягчающими обстоятельствами.

Пока что в истории с убийством экс-мэра достаточно темных пятен Источник: архив 63.RU









