Застрелили, забили или отравили? Всё, что известно об убийстве экс-мэра Самары

Весь день Самарскую область штормит от невероятной новости — убиты бывший мэр областной столицы и его жена. При этом новые шокирующие факты появляются каждую минуту. Оказывается, Виктор и Наталья Тарховы мертвы уже месяц, а по подозрению в убийстве арестовали внучку бывшего градоначальника. Не утонуть во всей этой информации трудно. Наши коллеги из 63.RU собрали и структурировали всё, что важно знать об этом преступлении. Начните с короткого видеосюжета.
Что известно о жертве
Виктор Тархов в советские годы руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта и возглавлял Куйбышевский облисполком, после перестройки работал гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, Виктор Тархов успел поработать в «ЮКОСе». В 2000 году Тархов боролся за пост губернатора и даже занял второе место на выборах. Потом был депутатом губернской думы.
Мэром Самары Тархов стал в 2006 году и занимал эту должность до 2010 года. На пост мэра он избирался как представитель «Справедливой России». На фоне многообразия единороссов в органах власти его победа стала неожиданной. Для самого же мэра эта разнопартийность стала проблемой. Неоднократно говорили о том, что у администрации Самары под его руководством были конфликты и несостыковки с региональным правительством, которое практически полностью занимали представители «Единой России».
Среди плюсов деятельности Виктора Тархова выделяли улучшение работы системы ЖКХ. Он первым публично начал заявлять о привлечении инвесторов в эту сферу. Также жители заметили, что стало уделяться больше внимания благоустройству и озеленению города. На репутации градоначальника негативно сказался снегопад 2008 года. Город практически парализовало из-за стихии, власти объявили режим ЧС. Из-за плохой организации уборки улиц прокуратура хотела привлечь мэра к ответственности, но дело закрыли.
Виктор Тархов попытал удачу на выборах мэра Самары в 2010 году, но проиграл. Покинув пост мэра, он вернулся к бизнес-проектам. Мы подробно расписывали, какие активы были у покойного экс-мэра.
Долгое время о бывшем градоначальнике не вспоминали, как вдруг случился скандал с его дочерью. Людмилу Тархову обвинили в шантаже депутата губдумы Александра Милеева. На одном из судебных заседаний всплыла новая информация об экс-градоначальнике: он переболел ковидом и переехал на ПМЖ в Норвегию. Только когда пошли новости об убийстве, стало известно, что уже какое-то время экс-мэр с женой Натальей жили в Самаре.
Что известно о подозреваемой
Как говорится в официальном сообщении следователей, сейчас они отрабатывают версию о причастности внучки Виктора и Натальи. Екатерина Тархова (Бельская) является основным подозреваемым.
Известно, что в марте ей исполнится тридцать лет. Мать Екатерины — родная дочь Виктора и Натальи Тарховых Людмила. Сейчас она отбывает наказание за шантаж депутата губдумы Александра Милеева. Отец подозреваемой, по информации СМИ, был связан с преступным миром. Вот что сообщает о молодости Екатерины Mash:
— В юности Екатерина была тусовщицей. Любила дорогую жизнь: украшения, шубы и элитные квартиры в центре города. Ее подруги рассказали, что девушка занималась проституцией, торговала наркотиками и даже лечилась в рехабе.
После реабилитации, по информации СМИ, Екатерина вышла замуж за израильтянина и в 2018 году родила ему сына. Пара развелась, ребенок остался с мамой.
— Девушка не работала — жила на содержании погибших бабушки и дедушки. В день ареста Екатерины по подозрению в убийстве Тарховых мальчик находился дома. Его отправили в социальный приют, — сообщает Mash.
По неподтвержденной информации собственного источника 63.RU, женщина могла действовать с сообщником.
За что убили Виктора Тархова
Версий мотива убийства две. Версия первая: дочка и внучка Тарховых остались без квартиры из-за долга в 7 миллионов рублей. У девушки была обида на дедушку с бабушкой, и она решила отомстить. Версия вторая в целом похожа. Екатерина якобы отсудила у бывшего мужа 15 миллионов рублей в виде денег и имущества.
— Но расход этих средств контролировала Наталья Тархова. Она же занималась воспитанием правнука. Внучка же требовала отдать все деньги. Не получив желаемого, убила бабушку и деда, — говорится в сообщении Telegram-канала «БЕГУН онлайн».
Некоторые источники сообщают, что после убийства Екатерина начала распродавать имущество бабушки и дедушки. Она выставила в интернете Toyota своего дедушки. Сообщается также, что до этого Екатерина продала коллекцию икон и ювелирные изделия, принадлежавшие Тарховым.
Как убили Виктора Тархова
Преступление произошло якобы еще месяц назад в квартире Виктора и Натальи Тарховых на Вилоновской. Согласно первой озвученной версии, супругов застрелили. Вторая версия убийства кардинально отличается. Она гласит, что политика-бизнесмена и его жену забили до смерти.
Третья версия еще интереснее. Дело в том, что, по информации некоторых блогеров, в квартире, где были убиты Виктор и Наталья Тарховы, не было следов крови. Как утверждает Telegram-канал «Штефан знает» со ссылкой на источник в силовых структурах, не исключено и отравление.
Тел супругов Тарховых в их квартире не нашли. В версии, что делали с трупами после убийства, тоже не всё ясно. Различные источники упоминают хранение трупов в законсервированном виде в бочках, а также, что подозреваемая расчленила их и по частям вывезла из квартиры на такси.
Как обнаружили убийство
Хотя само преступление произошло месяц назад, считается, что вплоть до начала февраля Екатерина Тархова скрывала это. Telegram-канала BAZA со ссылкой на собственный источник сообщает, что женщина от имени своего деда отправляла с его телефона SMS, что он уехал по семейным делам в Москву.
Человеком, который первым заподозрил что-то неладное, был экс-заместитель Тархова Александр Кузнецов. Последний раз Виктор Тархов общался с ним по телефону в конце ноября 2024 года. Позже Кузнецов пытался поздравить своего товарища с Новым годом и днем рождения (3 января), но ни разу не получил ответа на свои звонки. Кузнецов получил лишь сообщение, что все вопросы можно задать его внучке.
По информации следователей, когда Александр Кузнецов связался с Екатериной, та рассказала о происшествии: у бабушки якобы случился инсульт, и Виктор Тархов повез жену в Москву на платной скорой. Именно этот ответ и смутил звонившего, который понимал, что в случае с инсультом никто из врачей не повез бы пациента в другой город за 1000 километров, да еще и на машине.
По словам источников BAZA, после странной беседы с Екатериной Александр Кузнецов еще несколько раз пытался связаться с Виктором Тарховым, но тот каждый раз сбрасывал вызов. Тогда знакомый пошел в полицию.
Также есть сведения, что незадолго до задержания Екатерина появлялась на работе Виктора Тархова. Она приезжала в фирму по переработке нефтепродуктов с доверенностями и документами.
— В бумагах стояли странные подписи. Сотрудники заподозрили, что они поддельные. Внучка заверила, что Виктор Тархов сам расписывался. Он якобы находится в больнице и лично доверил ей заниматься делами, — сообщает «Честный детектив».
Как утверждает Telegram-канал «112», Виктора и Наталью Тарховых в последний раз видели около месяца назад. Камеры видеонаблюдения, установленные в их доме на Вилоновской, сняли, как супруги входят в подъезд.
Что будет дальше
По информации федеральных СМИ, Екатерину Тархову не только задержали, в отношении нее уже избрали меру пресечения — арест. Однако она отказывается давать показания. По информации от правоохранителей, полученной Readovka, в квартире подозреваемой нашли части тел убитых супругов. Также во время обысков следователям удалось найти документы и телефоны, принадлежащие Виктору и Наталье Тарховым.
Как считает адвокат Сергей Мирзоян, Екатерине грозит лишение свободы примерно на 16−18 лет. При этом расследование уголовного дела может растянуться где-то на год. Еще около полутора лет может занять суд со всеми апелляциями. Если подтвердятся наркозависимость подозреваемой, корыстные мотивы преступления и наличие сообщников, это будет считаться отягчающими обстоятельствами.
Как сообщил источник 63.RU, 6-летним сыном подозреваемой, правнуком убитого экс-мэра, сейчас занимаются органы опеки. Дальнейшая его судьба непонятна — забрать его к себе практически некому.