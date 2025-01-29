Екатерина Мизулина выступила в суде по делу треш-стримера из Ярославля, угрожавшего ей расправой

Екатерина Мизулина дала показания в суде Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Днем 29 января в Ярославле прошло заседание по делу треш-стримера Аслана Дурдиева. Его судят по двумя статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Второе обвинение Дудрдиев заработал, угрожая главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в феврале 2024 года.

— В ночь с 12 на 13 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый из личных неприязненных отношений к директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в ходе онлайн-трансляции высказал в ее адрес угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления, — сообщали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Блогер не стеснялся в выражениях Источник: Криминальная Ярославия / Telegram

Показания Екатерина Мизулина давала по видеоконференцсвязи. Сама она в этот момент находилась в Замоскворецком суде Москвы. Дурдиева привезли из СИЗО в Кировский районный суд Ярославля.

Перед началом дачи показаний Екатерины Мизулиной журналистов попросили выйти из зала. Суд посчитал, что запись и публикация ее показаний может повлечь разглашение сведений о частной жизни участников процесса и сведений, унижающих их честь и достоинство.

Также на заседании должен был дать показания 29-летний мужчина, которого Дурдиев избил в 2021 году. Но он не пришел в суд.

Напомним, двухминутное видео с угрозами Екатерине Мизулиной блогер выложил в соцсети еще зимой, после того, как Мизулина обратилась в полицию с просьбой обратить внимание на неподобающий контент ярославца. Вскоре после этого, в феврале 2024 года, Дурдиева задержали.