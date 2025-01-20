Признал вину частично: суд в Ярославле приступил к рассмотрению дела экс-депутата о поджоге кафе

В Ярославле начался судебный процесс над Дмитрием Соколовым Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле 20 января начался судебный процесс над бывшим депутатом муниципалитета Дмитрием Соколовым, который 30 октября 2023 года поджег кафе «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре — кинул в заведение две бутылки с зажигательной смесью. В результате пострадала одна из посетительниц ресторана — у нее оказалось обожжено более 20% тела.

Минимальную стоимость ущерба, нанесенного ресторану, оценили в 11 миллионов рублей. В самом ресторане заявили, что ущерб составил 18 миллионов.

Соколову предъявили обвинение по двум статьям — умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью.

По словам старшего прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области Елены Смирновой, Соколов признал вину частично — только в поджоге. Причем без хулиганских побуждений.



По его словам, он якобы не видел, что внутри здания были люди, и, соответственно, умысла на убийство у него не было.

— Но если бы он желал только что-то поджечь, можно было благополучно дождаться закрытия ресторана. Однако, видя через стеклянные витражи окон, что внутри находятся две девушки, он не остановился. Отмечу, что внутри находились и сотрудники ресторана, которые, безусловно, подвергались опасности, — подчеркнула Елена Смирнова в беседе с журналистами перед началом судебного заседания.

Сторона обвинения сообщила, что сначала Соколов настаивал на рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Но на предварительном слушании 13 января заявил, что отказывается от этого. В итоге дело рассматривает судья Кировского суда единолично.

Дмитрий Соколов — в прошлом депутат муниципалитета Ярославля. В последнее время работал директором городского предприятия «Ярмарки Дзержинского района» и не раз становился героем публикаций в СМИ. Он участвовал в спасении ярославца, который провел 20 лет в рабстве в Казахстане. Кроме того, помогал автомобилистам в составе волонтерского отряда «Джип-Алерт». В 2015 году Дмитрий Соколов, будучи помощником сенатора Анатолия Лисицына, подрался в баре. Осенью 2022 года попал в пьяное ДТП, будучи лишенным прав за нетрезвую езду. После чего его лишили членства в партии «Единая Россия». Именно Соколов отправился спасать из Казахстана жителя Ярославской области, который 20 лет провел в рабстве в степи. Мы публиковали подробную историю жизни и спасения Алексея Котова.

Потерпевшая на заседании отсутствовала, так как, по информации стороны обвинения, она сменила место жительства — уехала в Сочи.