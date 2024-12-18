В Свердловской области охранник убил бывшую жену, а потом погиб на СВО. Четверо детей остались сиротами

В Свердловской области 11 декабря похоронили 39-летнего Александра Белюшина, погибшего в СВО. На передовую Александр ушел из колонии строгого режима, где сидел за убийство бывшей жены.
У супругов осталось четверо общих детей и один взрослый сын от первого брака Любови. Несмотря на приговор суда, родные Александра до сих пор не верят в то, что он расправился с Любой. Они считают, что на него повесили чужое преступление.
Наши коллеги из E1.RU вспоминают трагичную историю семьи Белюшиных.
Убийство многодетной матери
Любовь Белюшину в селе Коптелово знали все. Она работала в продуктовом магазине. В конце декабря 2022 года она внезапно пропала. В тот день многодетная мать уехала в Реж навестить отца — и перестала выходить на связь.
Поиски продолжались три недели. Полицейские и волонтеры распространяли ориентировки, прочесывали леса.
К ним присоединились друзья и коллеги пропавшей. Участвовал в поисках и бывший муж. К тому моменту супруги уже год были в разводе, но жили под одной крышей. Люба хотела забрать детей и съехать от Александра. И незадолго до исчезновения говорила ему об этом.
11 января 2023 года тело Любови обнаружили в ельнике недалеко от села. Оно было прикопано снегом. В тот же день силовики задержали Александра Белюшина. Позже они сообщили, что это он рассказал им, где спрятал труп.
— В день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район, где намеревалась найти себе новое жилье, — сообщил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. — Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений.
По версии следствия, во время ссоры бывшие супруги вышли из автомобиля. Александр ударил Любовь по лицу, она пыталась уйти от него по обочине. Но бывший муж догнал ее и задушил. Вечером того же дня он сам позвонил в полицию и сообщил, что мать его детей пропала.
«Он любил ее страшно»
В Коптелово вспоминают, что Любовь с Александром дружили с самого детства, но девушка вышла замуж за другого и родила сына. Однако семейная жизнь не задалась. Когда Любовь развелась с первым супругом, они с Белюшиным сошлись.
Их отношения были далеки от идиллии.
— Он ее очень обижал. И я не могла на это спокойно смотреть. А ему не нравилось, что я лезу, — рассказала старшая сестра Любови Надежда. — Я живу в другом городе и редко приезжаю в Коптелово. Однажды навещала маму, он узнал, что я там, прибежал выпивший и как начал меня бить! Я вся синяя после этого была, пыталась от него убежать, он догнал меня около озера и кричал, что утопит. Меня только мама моя спасла.
Александр часто менял работу. Трудился то скотником, то охранником. За плечами у него был криминальный опыт.
— Он был судим за кражу в 2014 году, подробностей я не знаю. По молодости натворил дел и вот сейчас такое совершил, — говорит сестра погибшей. — Он любил ее страшно. И ревновал ко всем. Я вот одного не понимаю, как он не пожалел своих же детей, оставил их без матери.
Близкий друг погибшей Любови Белюшиной рассказал, что и после развода бывший муж не оставлял ее в покое. По телефону она часто жаловалась на него.
— Она говорила про его угрозы. Он ей сказал, что ей осталось жить два дня. Я говорил ей, что надо переезжать от него в другой город либо к отцу, чтобы этим всем не закончилось. Но она из-за детей не уезжала. Говорила, что он всё равно ее найдет и жизни не даст, — рассказал близкий друг Любови Владимир. — Он всё время твердил ей: «Никому тебя не отдам, или будешь моей, или убью».
На похороны Любови пришло всё село. Стоя у гроба, местные жители называли Александра извергом и тираном, проклинали его. При этом родственники со стороны бывшего мужа не смогли присутствовать на прощании — они были в Москве и участвовали в записи программы Андрея Малахова.
В эфире федерального канала они настаивали, что Белюшин не причастен к убийству.
— Он любил сильно-сильно детей, ее любил. Он не мог ее убить, — заявила мать Александра Раиса Агданцева на шоу. — Он последнее время всегда был в унижении, на коленях умолял ее, чтобы она уходила с работы. Она приходила всегда пьяненькая, как устроилась на работу. Оставляла детей одних. Я ночью прибегала несколько раз — дети мне звонили, что мамы дома нет.
«Я, мама, невиновен!»
Еще во время поисков Любови ее бывшего мужа проверили на полиграфе, детектор лжи показал, что он не причастен к преступлению. Но после задержания Александр сам сознался и рассказал, что убитая жена стала являться ему в снах.
— Перед тем как Сашу увозили, он был сам не свой. Его трясло, — рассказывала E1.RU мать Александра. — Он хотел отказаться от детектора, но, видимо, настояли. Вечером он позвонил мне с чужого номера, видимо, в полиции дали [телефон]. Сказал: «Если сегодня не вернусь, то не вернусь никогда». Утром снова позвонил, уже с другого номера, сказал: «Меня закрыли, больше не выпустят».
Во время процесса Белюшин заявил, что не хотел убивать Любу. А когда следователь зачитывал показания, жестами пытался оправдаться перед мамой и сестрой, которые приехали в суд.
— Я умею читать по его губам, он показывал: «Я, мама, невиновен!», — говорила мать Белюшина.
Родственницы умоляли Александра вслух сказать то, что он показывал им жестами, но мужчина хранил молчание практически всё заседание. И прервал его, только когда под стражей вышел из зала суда.
— Как мне сказали, так я и сделал. Мне нужен адвокат. Найдите мне хорошего адвоката, — крикнул он маме.
Суд приговорил его к девяти с половиной годам. Но в колонии он провел только несколько месяцев.
«Хотел поскорее вернуться к детям»
Летом 2024 года Александр Белюшин из колонии отправился на СВО. Родные Любови не ожидали такого поворота событий.
Александр говорил, что вернется с передовой и добьется пересмотра уголовного дела. Но эта история закончилась иначе. 16 октября Белюшин погиб в ходе боевых действий. Это E1.RU подтвердили глава муниципального образования Алапаевское Олег Булатов и родственники Александра.
— Он пошел воевать, чтобы поскорее вернуться домой — к семье, к детям. Два с половиной месяца мы были с ним на связи вообще каждодневно. 13 октября он пошел на боевое задание, через три дня погиб, — рассказала сестра Белюшина. — Он ничего не предчувствовал, говорил: «Всё хорошо, я буду с вами скоро». Говорил, что вернется с СВО и найдет этого человека, который ее убил.
Родные по-прежнему настаивают, что Александра осудили незаслуженно, а в деле было много нестыковок.
— Нет ни одной улики, что он это совершил. Есть только много моментов, которые, наоборот, его оправдывают. Хотя бы то, что его машина не двигалась этой ночью, стояла под сугробом, — говорит сестра Александра. — Почему на него это повесили? Какая-то явка с повинной, которая даже написана не его рукой. Если он признавался в убийстве, почему его не записали на видео? Или предоставьте нам это видео, если оно есть.
Мама Александра Белюшина разместила пост о его гибели в социальных сетях. «Вот и всё, похоронили сыночка», — написала безутешная женщина. Под фотографией с похорон собралось больше сотни комментариев.
— Рая, держитесь. У Сашиных деток, кроме тебя, никого не осталось, ради них держись, крепись, — написала знакомая семьи.
— Бедные дети, за такое короткое время похоронили маму и папу, круглые сироты. Детей очень жалко, — пишут в комментариях.
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