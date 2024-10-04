«Не смог удержаться»: обвиняемый в краже кенгурят из зоопарков объяснил, почему это сделал

Подробности дела раскрыла адвокат подозреваемого Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Утром 4 октября в Ярославле начался суд по избранию меры пресечения для 31-летнего Ивана Некрасова из Вологодской области. По версии следствия, именно он выкрал трех кенгурят из двух зоопарков: малыша Кроша из ярославского и еще двоих из вольера зоопарка в Калужской области.

Как пояснила адвокат Ивана Некрасова Екатерина Сентищева, пока Ивану вменяют лишь один эпизод, связанный с похищением калужских кенгурят.

— Мой подзащитный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 «Кража животных». Пока выводы какие-либо делать рано, потому что ведется предварительное расследование. [Жестокое обращение] ему не вменяют, потому что второй детеныш случайно задохнулся, пока его транспортировали. Двое было в сумке. По нашему эпизоду — двое, — рассказала адвокат.

Подробности в одном видео Источник: 76.RU

Защитник Ивана Некрасова сообщила, что сам он жалеет о содеянном:

— Мой подзащитный очень сожалеет о содеянном. Он извиняется перед общественностью. Если пресса будет присутствовать в зале судебного заседания, то сможет сделать вывод о том, что он не совсем здоров, — пояснила Екатерина Сетищева. — Он переживает и за то, что погиб кенгуренок. И переживает за своих домашних животных. Он неоднократно просил следователей из следственной группы, чтобы проверили его собаку, кошку. Созвонились с мамой. Чтобы их не выкинули на улицу. То есть он переживает за это.

«Не смог удержаться»

По словам адвоката, Иван получил только среднее школьное образование. По поводу его места работы ничего не известно. Есть информация лишь о том, что он подписывал контракт на военную службу.

— В последний раз он отбывал наказание, по месту работы его ничего не известно. Он заключил ранее контракт, военный. Его комиссовали, он признан негодным к военной службе. И предварительно доктора ставили ему психическое расстройство. То есть, скорее всего, он совершил данное преступление в связи с тем, что он не совсем здоров. Его мотивы совершения преступления… Они достаточно такие детские. Если пресса будет присутствовать, он будет говорить об этом, — пояснила Екатерина Сентищева.

Он сказал, что не удержался от кражи. Увидел детенышей и не смог удержаться от того, чтобы их забрать из зоопарка. То есть такая достаточно детская позиция. Екатерина Сентищева адвокат

По словам правозащитника, показания Иван пока не давал, лишь написал явку с повинной, где признался, что проник в зоопарк ночью, открутил проволоку, влез в вольер с кенгуру и похитил двух детенышей.

— Вероятнее всего, следствие будет ходатайствовать о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Я буду просить не принимать решение относительно меры пресечения, поскольку есть вероятность того, что он не является субъектом преступления из-за того, что страдает психическим расстройством, — пояснила адвокат. — Говорить о том, что он полноценно осознавал характер и последствия своих действий, я сейчас, пообщавшись со своим подзащитным, не могу.

«Занимался с животными»

Также адвокат Ивана рассказала, что ранее он был неоднократно судим.

— У него есть психические заболевания, которые могут прогрессировать. Этому может поспособствовать какая-то предварительная психическая картина, то есть что-то может послужить триггером, чтобы это обострение случилось. Он принимал до этого лекарственные препараты, говорил, что стоял на учете, — пояснила правозащитник.

По словам Екатерины Сентищевой, ее подзащитный признался, что раньше работал в частных зоопарках на юге России.

— В явке с повинной говорит, что непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние. То есть ему было рекомендовано врачом, чтобы он общался с животными, — рассказала адвокат.

За домашними животными Ивана Некрасова, по словам юриста, должна следить его мама. Если будет доказано, что причиной поступка мужчины стала психическая болезнь, его отправят на лечение.

— В таком случае ему грозят принудительные меры медицинского характера. Если он не будет признан субъектом преступления, соответственно, у нас по закону к таким людям применяются принудительные меры медицинского характера, — рассказала Екатерина Сентищева. — Он находится либо в стационаре, либо лечится амбулаторно. Это заключение делают врачи относительно того, опасен он для общества или не опасен.

Что за похищение кенгурят?

В ночь на 27 сентября из вольера ярославского зоопарка пропал кенгуренок Крош. Работники сразу сказали, что сам он выбраться не смог бы, грешили на похищение.

Спустя три дня в полиции возбудили уголовное дело по статье о краже с проникновением. Подробностей расследования журналистам раскрывать не стали. По данным источника 76.RU, неизвестный перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер, забрал малыша и ушел.

После этого в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали с поличным на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке — челноке. Это были кенгурята из калужского парка.