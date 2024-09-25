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Криминал «Если это животное уйдет на СВО, а потом вернется — ляжет вся семья»: в Омске силовик жестоко убил бывшую жену

«Если это животное уйдет на СВО, а потом вернется — ляжет вся семья»: в Омске силовик жестоко убил бывшую жену

У пары остались двое маленьких детей, одному из которых всего 11 месяцев

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5 комментариев

В прошлую пятницу, 20 сентября, в Омске убили 26-летнюю воспитательницу. Бывший супруг, вернувшийся с СВО, подкараулил ее у подъезда и жестоко расправился. Убийству, по словам родных погибшей девушки, предшествовали побои, преследования и нападения. Наши коллеги из NGS55.RU собрали все подробности трагедии в коротком видео — смотрите его чуть выше.

Впервые Настя ушла от мужа после того, как он попытался сбросить ее с балкона. Правда, потом бывшему бойцу СВО удалось вымолить прощение. Совместная жизнь продлилась недолго: Евгений вновь избил Анастасию. В этот момент девушка держала на руках их 11-месячного ребенка. Еще одно нападение произошло в день рождения Анастасии. Евгений поймал свою бывшую супругу в ресторане, зажал и начал душить.

На судебном заседании бывший муж погибшей заявил, что помнит всё, что происходило в день убийства. Он полностью признал свою вину и сказал, что совершил убийство в состоянии аффекта. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, сейчас ему грозит до 15 лет. Но родственники убитой девушки опасаются, что он освободится раньше.

— Я считаю, что это чудовищное убийство. Если это животное уйдет на СВО, пройдет шесть месяцев — он вернется, ляжет вся наша семья, — переживает двоюродная сестра Насти Кристина Мусаева.

У пары осталось двое несовершеннолетних детей: 11 месяцев и 6 лет.

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Комментарии
5
Гость
43 минуты
В ООН просроченный Зеленский заявил, что Россия планирует уничтожение трех украинских АЭС. Врет, конечно, как всегда. А жаль. Это давно назревшее очень правильное решение с нашей стороны. Надо бить по украинским АЭС!
Гость
39 минут
каким боком здесь новости Омска?
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