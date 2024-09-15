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Криминал «Провоцирует конфликты и драки»: жители Ярославской области пожаловались на агрессивную соседку

«Провоцирует конфликты и драки»: жители Ярославской области пожаловались на агрессивную соседку

На это обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин

1 813
3 комментария

Женщина не дает покоя соседям

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Ямской улицы в Переславле-Залесском Ярославской области на неадекватную соседку. По их словам, она не дает людям жизни: оскорбляет, бросается в драку, портит машины.

— В социальных медиа сообщается, что в городе Переславле-Залесском Ярославской области женщина, страдающая психическим расстройством, устраивает беспорядки в подъезде, регулярно провоцирует конфликты и драки с соседями, высказывая в их адрес угрозы жизни и здоровью, — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В сообществе «Русская Община Переславль Залесский» во «ВКонтакте» опубликовали фрагменты видео, на котором женщина выходит из подъезда, тычет чем-то в машину и ругается, не сдерживая себя в выражениях.

По словам соседей, женщина переехала около года назад

Ранее мы рассказывали историю соседских разборок, начавшихся из-за парковочного места. Жители двора пожаловались на мужчину, который, по их словам, ставит на небольшом пятачке два автомобиля и не дает делать это другим. Но его жена утверждает, что ситуация обстоит иначе.

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Соседка Следственный комитет Переславль-Залесский
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Комментарии
3
Гость
15 сентября 2024, 18:58
Что ,некому дать ей в репу? Да так ,что бы имя свое забыла и не занимала органы и не терроризировала соседей!
Гость
15 сентября 2024, 19:40
Было раньше принудительное лечение а для особо одаренных казнь.
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