«Провоцирует конфликты и драки»: жители Ярославской области пожаловались на агрессивную соседку

Женщина не дает покоя соседям Источник: Русская Община Переславль Залесский / Vk.com











Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Ямской улицы в Переславле-Залесском Ярославской области на неадекватную соседку. По их словам, она не дает людям жизни: оскорбляет, бросается в драку, портит машины.

— В социальных медиа сообщается, что в городе Переславле-Залесском Ярославской области женщина, страдающая психическим расстройством, устраивает беспорядки в подъезде, регулярно провоцирует конфликты и драки с соседями, высказывая в их адрес угрозы жизни и здоровью, — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В сообществе «Русская Община Переславль Залесский» во «ВКонтакте» опубликовали фрагменты видео, на котором женщина выходит из подъезда, тычет чем-то в машину и ругается, не сдерживая себя в выражениях.

По словам соседей, женщина переехала около года назад Источник: Русская Община Переславль Залесский / Vk.com