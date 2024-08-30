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Криминал подробности «Или убьют, или тюрьма»: наркоторговец рассказал, как попал в криминальный бизнес и почему не мог выйти

«Или убьют, или тюрьма»: наркоторговец рассказал, как попал в криминальный бизнес и почему не мог выйти

Сейчас 40-летнему ремонтнику квартир грозит внушительный срок

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5 комментариев
Архангелогородец, который варил соли, рассказал об изнанке наркобизнеса

40-летний Леонид (имя изменено. — Прим. ред.) из Архангельска несколько месяцев проработал в наркобизнесе, а сейчас может надолго сесть в тюрьму. Большую часть жизни он занимался ремонтами квартир, как говорит сам, в деньгах не нуждался. На вопрос, что подтолкнуло его в криминальный бизнес, теряется и однозначно не может ответить. В видео выше он рассказал об изнанке наркобизнеса.

Леонид согласился пообщаться с журналистами на условиях анонимности

Летом прошлого года Леонид начал работать курьером.

— Мне сказали, что нужно привезти химические реагенты, мне не говорили, что я буду варить соли. На месте поставили перед фактом, что некуда деваться. Я остановился и думал: а что делать? Задний ход — пристрелят стопудово, смотреть не будут. Причем в таком месте это всё находилось, чтобы на машине туда не проехать. Чтобы ты доставал это потихоньку. Я думал, что, пока по полю еду, меня тут и накроют, — говорит Леонид.

Нарколабораторию соорудили в обычном доме в дачном кооперативе

На имя Леонида оформили обычную и неприметную дачу, которую он обустроил под нарколабораторию. Все инструкции получал дистанционно. Утверждает, что употреблял лишь то, что готовил сам, а до этого наркотики не пробовал. И с самого начала искал выход из нелегального бизнеса.

— Если бы был прейскурант, чтобы выйти оттуда, я бы в него заглянул. Хотел прийти с повинной, но думал, что со всем этим багажом мне дадут по максимуму. Это сейчас понимаю, что мог бы получить «условку», если бы сам признался.

Через несколько месяцев Леонида задержали. Изъятые объемы для региона рекордные — такого количества веществ хватило бы не только на всю Архангельскую область, но и на соседние регионы. На месте нашли больше 9 килограммов наркотиков и более 15 килограммов реагентов для их варки. Ремонтнику квартир грозит срок от 15 до 20 лет заключения.

На втором этаже дома Леонид варил наркотики

В похожей ситуации оказался другой житель Архангельской области. Он устроил нарколабораторию прямо у себя на производстве. Подозреваемый, предприниматель и семьянин, свою вину отрицает и утверждает, что варил духи, а не мефедрон. В нарколаборатории обнаружили порядка 1,9 килограмма мефедрона, который планировалось сбыть в Вологодской области.

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Комментарии
5
Гость
30 августа 2024, 17:39
за наркоту , коррупцию , бандитизм надо давать высшую меру ВСЕМ
Гость
30 августа 2024, 17:37
не надо лапши, они сознательно мучительно убивают людей ради денег, их крышуют доблестные...... вообще я думаю наркота специально повсюду как и алкаголь - так легче править , набивать золотом счета за границей и осуществлять свой план
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