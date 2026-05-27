«Эти площади надо заменять»: почему в России перестали строить крупные торговые центры

Почему в России перестали строить крупные торговые центры

Для торговых центров в России наступили тяжелые времена. Моллам приходится конкурировать с маркетплейсами, забравшими на себя огромную часть ретейла. Арендаторы, которые раньше считались якорными и приносили огромные доходы, сегодня постепенно тоже уходят в онлайн.

Эксперты говорят открыто: формат ТЦ в современном их виде устарел и не отвечает запросам общества. У покупателей нет нужны ходить по десяткам магазинов и торговых точек.

Всё это давит и на инвесторов: в России перестали строить огромные торговые центры. О том, что может быть вместо них в будущем, 76.RU рассказал основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

«Совершенно логичное развитие концепции»

По словам Олега Войцеховского, в течение последних пяти лет в стране строилось и вводилось в эксплуатацию мало крупных торговых центров. В основном — это небольшие районные объекты с площадью 8-10 тысяч сдаваемых в аренду квадратных метров.

«Что касается отдельных супермаркетов или прочего — я не берусь судить, так как это отдельный бизнес. Но что касается маленьких торговых центров, это, в общем, совершенно логичное развитие концепции. Раньше наши застройщики жилых районов всю коммерческую недвижимость „выкидывали“ на первый этаж. И получали ужасное растянутое предложение торговли, услуг и общепита на расстоянии пары километров», — рассказал глава РСТЦ.

Со временем застройщики решили уйти к другой модели. Поскольку для потребителей коммерческие первые этажи в жилых комплексах не всегда были удобным решением. Если на улице холодно или идет дождь, человеку неудобно добираться, например, от пункта выдачи к магазину по улице. Ведь располагаться они могут на ощутимом расстоянии друг от друга.

Тогда было решено строить отдельные торговые центры на территории ЖК, чтобы людям было удобно делать покупки или пользоваться услугами.

«Жилые застройщики сконцентрировались на идее „запихнуть“ все это в торговый центр. Там же еще сделают фитнес, какие-то площадки отдыха. И люди в тапочках будут туда ходить. И это, действительно, тенденция последних лет, она нормально развивается, показывает свою большую выживаемость в сравнении с арендой на первых этажах», — рассказал Олег Войцеховский.

В основном такой тактики стали придерживаться крупные застройщики, занимающиеся жилой недвижимостью, рассказал эксперт. Некоторые строят торговые центры своими силами, а кто-то отдает эту задачу на субподряд.

«Посмотрим, как это будет работать»

Как пример недавно построенного большого ТЦ Олег Войцеховский назвал центр на Урале, который планируют открыть в этом году.

«Что касается больших объектов, действительно, за последнее время у меня нет подтвержденной информации о том, кто в 2026 году заявляет о новых, действительно, крупных проектах. Но у нас есть какие-то проекты, которые понемногу достраиваются. Например, в Екатеринбурге есть торговый центр „Золотой“, который, в этом году, вроде как должен открыться, и там 350 тысяч сдаваемой площади. Посмотрим, как это будет работать», — сказал глава РСТЦ.

Олег Войцеховский считает, что процесс переселения арендаторов в торговые центры малой площади должен идти более активно. Естественно, это может сказаться на том, что ТЦ с устаревшими форматами придется менять свою концепцию.

«И это, в основном, замена отпадающих объектов, опять же, о которых мы говорим. Построенных где-то в двухтысячных годах на хорошем месте, они полностью отбились, но уже не технологичны. Их под всякое общественное назначение перестроить сложно, потому что там намертво стоят стенки, которые строились под конкретные магазины, еще что-то. И они постепенно выпадают, эти площади надо заменять», — рассказал Олег Войцеховский.

Но есть нюанс — все упирается в деньги.

Просто у нас сейчас такие непростые экономические условия, что девелопер, даже имея какие-то планы, в общем, их придерживает. Олег Войцеховский Глава РСТЦ