НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

5 м/c,

зап.

 737мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
Почему не строят ТЦ
Цены на Даманском
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Массовое ДТП
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что с третьим мостом
История учениц спецшколы
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Бизнес Подробности «Эти площади надо заменять»: почему в России перестали строить крупные торговые центры

«Эти площади надо заменять»: почему в России перестали строить крупные торговые центры

Эксперт рассказал, как изменится концепция моллов в Ярославле

546
Почему в России перестали строить крупные торговые центры | Источник: Алина Сардекова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUПочему в России перестали строить крупные торговые центры | Источник: Алина Сардекова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему в России перестали строить крупные торговые центры

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Для торговых центров в России наступили тяжелые времена. Моллам приходится конкурировать с маркетплейсами, забравшими на себя огромную часть ретейла. Арендаторы, которые раньше считались якорными и приносили огромные доходы, сегодня постепенно тоже уходят в онлайн.

Эксперты говорят открыто: формат ТЦ в современном их виде устарел и не отвечает запросам общества. У покупателей нет нужны ходить по десяткам магазинов и торговых точек.

Всё это давит и на инвесторов: в России перестали строить огромные торговые центры. О том, что может быть вместо них в будущем, 76.RU рассказал основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

«Совершенно логичное развитие концепции»

По словам Олега Войцеховского, в течение последних пяти лет в стране строилось и вводилось в эксплуатацию мало крупных торговых центров. В основном — это небольшие районные объекты с площадью 8-10 тысяч сдаваемых в аренду квадратных метров.

«Что касается отдельных супермаркетов или прочего — я не берусь судить, так как это отдельный бизнес. Но что касается маленьких торговых центров, это, в общем, совершенно логичное развитие концепции. Раньше наши застройщики жилых районов всю коммерческую недвижимость „выкидывали“ на первый этаж. И получали ужасное растянутое предложение торговли, услуг и общепита на расстоянии пары километров», — рассказал глава РСТЦ.

Со временем застройщики решили уйти к другой модели. Поскольку для потребителей коммерческие первые этажи в жилых комплексах не всегда были удобным решением. Если на улице холодно или идет дождь, человеку неудобно добираться, например, от пункта выдачи к магазину по улице. Ведь располагаться они могут на ощутимом расстоянии друг от друга.

Вытянутые торговые павильоны уходят в прошлое | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВытянутые торговые павильоны уходят в прошлое | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Вытянутые торговые павильоны уходят в прошлое

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Тогда было решено строить отдельные торговые центры на территории ЖК, чтобы людям было удобно делать покупки или пользоваться услугами.

«Жилые застройщики сконцентрировались на идее „запихнуть“ все это в торговый центр. Там же еще сделают фитнес, какие-то площадки отдыха. И люди в тапочках будут туда ходить. И это, действительно, тенденция последних лет, она нормально развивается, показывает свою большую выживаемость в сравнении с арендой на первых этажах», — рассказал Олег Войцеховский.

В основном такой тактики стали придерживаться крупные застройщики, занимающиеся жилой недвижимостью, рассказал эксперт. Некоторые строят торговые центры своими силами, а кто-то отдает эту задачу на субподряд.

«Посмотрим, как это будет работать»

Как пример недавно построенного большого ТЦ Олег Войцеховский назвал центр на Урале, который планируют открыть в этом году.

«Что касается больших объектов, действительно, за последнее время у меня нет подтвержденной информации о том, кто в 2026 году заявляет о новых, действительно, крупных проектах. Но у нас есть какие-то проекты, которые понемногу достраиваются. Например, в Екатеринбурге есть торговый центр „Золотой“, который, в этом году, вроде как должен открыться, и там 350 тысяч сдаваемой площади. Посмотрим, как это будет работать», — сказал глава РСТЦ.

Читайте также

Олег Войцеховский считает, что процесс переселения арендаторов в торговые центры малой площади должен идти более активно. Естественно, это может сказаться на том, что ТЦ с устаревшими форматами придется менять свою концепцию.

«И это, в основном, замена отпадающих объектов, опять же, о которых мы говорим. Построенных где-то в двухтысячных годах на хорошем месте, они полностью отбились, но уже не технологичны. Их под всякое общественное назначение перестроить сложно, потому что там намертво стоят стенки, которые строились под конкретные магазины, еще что-то. И они постепенно выпадают, эти площади надо заменять», — рассказал Олег Войцеховский.

Но есть нюанс — все упирается в деньги.

<p>Олег Войцеховский</p><p>Олег Войцеховский</p>

Просто у нас сейчас такие непростые экономические условия, что девелопер, даже имея какие-то планы, в общем, их придерживает.

Олег Войцеховский

Глава РСТЦ

Ранее эксперт рассказывал, как изменятся торговые центры из-за давления маркетплейсов. А ярославские предприниматели наглядно показали, на сколько и почему в городских ТЦ падает посещаемость.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Торговый центр Строительство Рынок недвижимости
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
1 час
мы теперь строим АЭС и Сириусы в братских рэспубликах
Гость
57 минут
Паркинги вместо торговых центров и все будут довольны.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Рекомендуем