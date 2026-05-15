«Мы пришли к зарубежной манере»: как торговые центры изменятся из-за давления маркетплейсов

Как будут меняться торговые центры в ближайшие годы Источник: Алина Сардекова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

За последние несколько лет россияне привыкли к онлайн-шопингу. Его расцвет начался в пандемию, и с тех пор продолжается. Онлайн сегодня можно купить почти всё: одежду, технику, стройматериалы, посуду, безделушки для дома и даже продукты. Два клика, и забираешь заказ в пункте выдачи у дома.

На этом фоне тяжело себя чувствует буквально весь офлайн-ретейл: от строительных магазинов до торговых центров. Многие верят, что последним вскоре и вовсе придет конец.

Основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский в беседе с 76.RU во время круглого стола «Актуальные вопросы ТЦ. Ярославль» рассказал, как управляющие компании будут перестраивать работу торговых центров в эпоху царствования маркетплейсов. И на чем теперь будут зарабатывать ТЦ.

«Торговым центрам 30 лет стукнуло»

Эксперт в сфере работы торговых центров не спорит: маркетплейсы стали крупным каналом продаж, особенно работающие в сегменте «ниже среднего».

«В нашей стране вообще довольно много мест, где это — основной потребляемый сегмент. Там, естественно, ретейл в основном уходит в онлайн», — рассказал Олег Войцеховский.

Но это не единственная причина, по которой популярность ТЦ снижается.

«Ведь торговым центрам уже 30 лет стукнуло. И было бы странно считать, что привычки и стандарты людей останутся прежними, когда всё вокруг меняется. Обстановка меняется, люди меняются, сменилось целое поколение», — высказался глава РСТЦ.

Поэтому идет естественная эволюция. Даже если бы не появилось мощного конкурента в лице маркетплейсов, всё равно люди бы не потребляли столько, сколько потребляли, допустим, в двухтысячных. Олег Войцеховский основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров

Эксперт объясняет: начало нулевых было золотым веком торговых центров благодаря отложенному спросу. Люди, изголодавшиеся по шопингу во время дефицита в 90-х, покупали даже то, что им было не нужно. Просто потому что у них появилась такая возможность.

«Сейчас время другое, теперь люди действительно совершают покупки по необходимости, осознанно. Мы просто пришли к зарубежной модели потребления, которая достаточно давно существует», — объяснил Олег Войцеховский.

Привлекать зумеров в ТЦ

Места для торговых центров, во времена их строительства, выбирались удачные. Удобные с точки зрения транспортной и пешей доступности, чтобы люди не испытывали трудностей при желании отправиться на шопинг.

«Они уже построены, в них вложены деньги, они уже отбились. То есть, это объекты, которые свою высокую доходность уже отработали. Но тем не менее у нас есть новая аудитория: поколение Z. Оно хочет социализироваться, оно готово за это платить, но мы пока не настроены ему дать что-то вот взамен. То, что это поколение примет, и тогда оно будет ходить в торговые центры», — объяснил Олег Войцеховский.

Поколение Z или «зумеры» — это люди, родившиеся примерно с конца 1990-х по начало 2010-х годов. Особенность зумеров в том, что они выросли в эпоху интернета и социальных сетей. Онлайн-жизнь для них важна настолько же, насколько реальная.

Поэтому первая задача: потребление поколения Z адаптировать в торговый центр. Олег Войцеховский основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров

«Всё это надо тащить в торговый центр»

Управляющие компании торговых центров должны учитывать, что сейчас в семейных бюджетах россиян нет акцента на потребление. При этом люди готовы тратить деньги на то, что является для них востребованным.

«Дополнительные обучения, спорт, всякого рода велнес, какие-то творческие развивающие коворкинги и так далее. Вот это всё надо тащить в торговый центр. Они сейчас расположены то ли в подвалах, то ли в каких-то подворотнях, то ли в каких-то еще неудобных местах. Их надо тащить, собирать из них общественные кластеры, учить, как правильно работать уже на коммерческих условиях. Чтобы они могли расширять ассортимент своих услуг и привлекать новых, более платежеспособных, скажем так, клиентов», — считает Войцеховский.

Тем самым создавать новые неторговые кластеры, которые будут востребованы. И торговые центры будут прекрасно жить дальше. Но это большая работа. Олег Войцеховский основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров

Велнес — концепция здорового образа жизни, направленная на улучшение общего самочувствия, физического и психологического благополучия, отказа от вредных привычек. Может включать в себя легкие тренировки, правильное питание, регулярные массажи и СПА-процедуры.

Правда, большой нюанс таится в суммах аренды, которые могут платить организаторы мастер-классов и крупные ретейлеры.

«Поэтому нам надо договариваться с государством о том, как мы будем всё это вместе поддерживать, распределять и почему в конце концов это должно заработать», — рассказал эксперт.

То есть, речь может идти о субсидиях от государства или послаблении налоговых обязательств для подобного бизнеса.

«На сегодняшний день есть местный налог на недвижимое имущество. И он рассчитан исходя из того, что торговый центр реально буквально набит ретейлом, который очень много платит. И в этом случае, вот этот налог как-то с треском, но можно выплатить. Он сегодня, при нынешнем состоянии торговых центров, когда ретейла еще достаточно много, составляет до 30% годового сбора аренды. То есть, взяли и 30% сразу отдали», — рассказал глава РСТЦ.

Это очень большое мастерство владельца и управляющей компании, чтобы всё-таки выходить в прибыль. Олег Войцеховский основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров

Налог на имущество организаций является региональным. Областные власти определяют ставку в пределах, установленных главой 30 Налогового кодекса РФ. В Ярославской области эта ставка варьируется от 2% до 2,5% в зависимости от того, рассчитывается налог исходя из кадастровой или среднегодовой стоимости. Крупные торговые центры площадью больше 1000 квадратных метров уплачивают налог от кадастровой стоимости. Их ставка достигает 2,5%, если кадастровая стоимость здания превышает 300 миллионов рублей. Возьмем для примера ТЦ «Аура» в Ярославле площадью 119,9 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость здания оценивается в 5 млрд 865 млн 433 тысяч 659 рублей и 41 копейку. Таким образом, при уплате налога при ставке в 2,5% ежегодно владельцы должны отдавать в бюджет 146 млн 635 тысяч 841 рубль 49 копеек.

Одним из способов сохранения прибыли для владельцев торговых центров может стать изменение принципа начисления данного налога. Например, когда приходят арендаторы не торгового, а общественного или социального назначения, налог должен быть уменьшен.

«Пропорционально. И мы предлагаем сделать его в одну четверть от существующего сейчас. Потому что вот как раз эти неторговые арендаторы платят в 3–5 раз меньше. И это будет логично. Если же мы оставим это налогообложение, как оно есть, то, скорее всего, когда еще немножко уйдет ретейл из торговых центров, экономическая модель просто не выдержит. И, действительно, будет непонятно, что с ними [торговыми центрами] делать», — рассказал Олег Войцеховский.

И главное: будет обидно. Потому что если мы налог снизим, то, во-первых, это отлично поработает на население. А во-вторых, местный бюджет получит деньги. Олег Войцеховский основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров