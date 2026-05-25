«Не уйду, даже если миллион предложат». Предприниматель выучился на пожарного и теперь спасает людей от огня

Михаил трудится на двух работах — мебельщиком и пожарным Источник: Михаил Дюков

Михаил Дюков из Свердловской области совмещает сразу две работы: он служит пожарным, а после тяжелых смен находит силы на создание мягкой мебели. Он всегда изготавливал что-то своими руками: сначала трудился на пилораме, а теперь — у себя в мастерской.

В опасную профессию уралец пришел недавно — полгода назад, но уже не представляет свою жизнь без дежурств и спасения людей, которые оказались в беде. Обо всём этом Михаил рассказывает в социальных сетях — на его блог подписано более 20 тысяч человек. Ради чего предприниматель решил стать сотрудником пожарной охраны и как реагирует на хейт в интернете — читайте в тексте E1.RU.

Рассказываем историю предпринимателя, который стал пожарным Источник: Михаил Дюков

Михаил Дюков родился в Артемовском. После школы он отучился на технолога машиностроения, потом отслужил, а после армии сразу отправился работать на пилораму. В 2018 году у него и его жены Анастасии родилась дочка Аня. Зарплата на предприятии была небольшой, поэтому супруги решили, что пора работать на себя. У них не было никаких гарантий, что бизнес пойдет в гору.

— Я днем работал на станке на пилораме, а потом вечером у себя в мастерской. В итоге приняли решение полностью уйти с работы. Была боязнь, что не пойдет: у меня же семья. Но всё сразу пошло-поехало, жена меня всегда поддерживала, — поделился он.

Михаила всегда поддерживала в начинаниях его жена Анастасия, на этом фото она с наградой от маркетплейса Источник: Михаил Дюков

Сначала Михаил создавал детские кроватки. Но вскоре направление пришлось поменять: «Потом как-то надоело этой пылью дышать, мы начали переходить на мягкую мебель».

Сначала уралец делал кроватки на заказ Источник: Михаил Дюков

Продажи пошли сразу: он создал аналог кресла, которое можно было купить в модных магазинах товаров для дома.

— У нас была клиентская база, когда мы делали кроватки. И после кресла заказы пошли-пошли. А я один работаю, не фабричное производство. Загруженность была большая. Не ожидал такого потока клиентов, — рассказал Михаил.

Теперь он работает в собственной мастерской Источник: Михаил Дюков

В пожарной части, которая находится в селе рядом с Артемовским, он стал работать с ноября. Михаил получил предложение от своего знакомого и согласился не раздумывая. Он прошел обучение и сдал нужные нормативы.

— Когда устроился в пожарку, я прошел десять дней стажировки. В первую же смену случился пожар. Теперь я профессиональный пожарный, прошел обучение в Среднеуральске. Я в целом спортивный парень, и всё как-то мне быстро и легко далось. Экипировку я надеваю за 16 секунд, — поделился Михаил Дюков. — Мне прямо понравилась эта профессия. Я дежурю сутки через трое. После смены я сразу еду в мастерскую делать заказы.

Перед тем как устроиться в пожарку, Михаил сдал нужные нормативы Источник: mebel__ural / Instagram.com*

Поначалу свердловчанину было страшно и волнительно. Самым сложным для него оказалось заходить в дым, в неизвестность, не зная, есть ли там еще люди:

— Это такая большая ответственность. Я по-другому стал на мир смотреть: слежу за тем, чтобы дома и у родителей соблюдалась техника безопасности. Мне хочется помогать людям. Хочется, конечно, чтобы было меньше всего этого — пожаров и трагедий.

Теперь он не представляет свою жизнь без пожарки Источник: Михаил Дюков

Но иногда трагедии неизбежны. В январе Михаил первый раз столкнулся с пожаром, который унес жизнь человека.

— Дедушка затопил печку, ему постоянно холодно было, он всё время подкидывал бревна. Одно из них полностью не влезло, и он его положил рядом. Мы приехали — дом полыхал вовсю. Когда потушили, обнаружили его уже под завалами, — поделился воспоминаниями Михаил. — Помню вызов, когда трагедии удалось избежать. Мы приехали тушить траву, а рядом стояла женщина, которая говорила: «Я сейчас пойду дальше поджигать». Ее сразу забрала полиция, а мы всё потушили. Тогда я был крайне удивлен.

За полгода работы в пожарной охране Михаил по-новому стал относиться к правилам безопасности Источник: Михаил Дюков

Совмещать мебельный бизнес с работой в пожарной части порой бывает тяжело, но он признается, что именно в работе с огнем нашел свое призвание.

— В последнее время меня туда прямо тянет. Понятно, что основной доход у меня идет с мебели. Но нет такого, что мне это всё надоело. Не уйду из пожарки, даже если миллион предложат. Профессия, конечно, недооцененная. Платят немного, поэтому пожарные такие люди, которые умеют и могут всё: кто-то на стройке работает, кто-то ремонты делает.

После дежурств уралец работает в мастерской Источник: Михаил Дюков

В мастерской он создает такую мебель Источник: Михаил Дюков

Большую поддержку Михаил получает в социальных сетях. Он показывает будни пожарного и, конечно, свои изделия. Периодически уралец сталкивается с критикой, но старается на нее не реагировать:

— Я на это не обращаю внимания. Спокойно ко всему отношусь. Сначала задевало, а потом как-то смирился уже, привык.

Негатив в соцсетях он отбивает иронией. Например, когда его обвинили в «колхозном» подборе обивки для мебели, Михаил записал ролик, в котором показал, как его пуфики украшают квартиры благодарных клиентов.

Михаил не реагирует на хейт Источник: mebel__ural / Instagram.com*