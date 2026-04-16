«ВкусВилл» закрыл больше 200 магазинов по всей России. Что будет с точками в Ярославле

Будут ли закрывать магазины «ВкусВилл» в 2026 году Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В начале апреля появилась информация о том, что компания «Вкусвилл» в 2025 году закрыла почти три сотни розничных магазинов в разных городах России. «Известия» сообщали, что под оптимизацию попали 286 точек.

В компании «Вкусвилл» в ответ на запрос 76.RU рассказали, что указанное количество — лишь малая часть от общего объема розничных магазинов фирмы. Речи о массовом закрытии торговых точек не идет.

«Закрытия для „ВкусВилла“ — часть рутины и нашей концепции гибкости, как и открытия. Действительно, ряд торговых точек прекратил свою работу в рамках оптимизации, связанной с локацией и ассортиментом», — рассказали в компании.

При этом представители фирмы уточнили, что в 2026 году такая тенденция не ожидается.

«Более 70% закрытых точек — это формат мини-магазинов. Закрытие было ожидаемо, связано с ускорением доставки», — добавили в компании.

То есть, закрывать магазины в Ярославле и других городах в 2026 году не планируют. Также представители компании уточнили, что в 2025 году состоялись и открытия магазинов сети.

«Отметим, что в свою очередь в 2025 году начали работу 103 новые торговые точки. Также мы запустили ряд новых форматов: открылся первый магазин косметики в торговом центре, ночные магазины без продавцов в Санкт-Петербурге, придорожные кафе „ВкусВилл в Пути“, совместно с „Московским хладоматом“», — рассказали во компании.

«ВкусВилл» — российская розничная сеть супермаркетов и торговая марка, позиционирующаяся как производитель продуктов для здорового питания. По данным сайта компании, в состав сети входит более полутора тысяч магазинов и 250 дарксторов — мини-складов для хранения продуктов, предназначенных для доставки. Акционерное общество «Вкусвилл» было образовано в мае 2021 года. В 2025 году выручка сети составила 358,6 млрд рублей. Чистая прибыль компании после всех производственных расходов — 6,6 млрд. Генеральный директор акционерного общества — Алексей Фарафонов. Конечными владельцами указаны АО «Эволюционная цель» и Андрей Кривенко. Последний является основателем торговой сети «Вкусвилл». Сейчас напрямую ему принадлежит примерно 1,79% акций компании. Актуальные данные об акционерах «Эволюционной цели» не указаны.