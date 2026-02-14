«Скажите собаке, что вы вернетесь»: зоозащитница построила два коттеджа под отель для животных — и это не просто бизнес

Гостей отеля водят на прогулку несколько раз в день Источник: Василина Любимова / 59.RU

Утро в этой гостинице начинается не с ресепшена и кофе, а с прогулок, и гуляют тут три раза в день обязательно. Кто-то выбегает радостно, кто-то долго присматривается и «тает» только через пару дней. Всеми — от тревожных шпицев до слепых беспородных старичков — занимается по большей части один человек.

Ия Эсаулова организовала гостиницу на территории своего загородного дома, можно сказать, случайно. За два года работы отеля накопилось немало историй — их и о том, как звериный отель работает изнутри, рассказывает 59.RU.

Это Ия Эсаулова, слева от нее — Зёма, которую она нашла во время путешествия по Армении Источник: Василина Любимова / 59.RU

Ия Эсаулова — известная зоозащитница, владелица пермского кошачьего приюта «Счастливый хвост» и проекта «Город кошек», благодаря которому в зоомагазине обустроили дом для хвостатых. Недавно проекты Ии получили более широкую известность благодаря выходу книги с кошачьими историями.

«Люди просто начали спрашивать: а можно оставить?»

Когда-то приют «Счастливый хвост» размещался в коттедже владелицы, позже часть кошек переехала в специально построенный для них дом на участке Ии. А два года назад у питомцев появилось свое помещение в Перми. Домик на участке опустел и стоял без дела. В это же время знакомые Ии обратились к ней за помощью.

— Люди начали спрашивать: «А можно мы оставим собаку? А на пару дней?» Потом таких просьб стало все больше. В какой-то момент я поняла, что мне хочется этим заниматься. Меня это наполняет, — рассказала 59.RU хозяйка.

Домик для VIP-персон Источник: Василина Любимова / 59.RU В этом домике номера подешевле Источник: Василина Любимова / 59.RU

Для гостиницы в старом домике сделали ремонт: положили плитку, разделили помещения. Построили и второй домик. Сейчас в отеле четыре VIP-номера и четыре обычных — они находятся в двух разных домиках. В комнату можно заселить несколько собак или кошек, если они, конечно, из одной семьи.

Без сотрудников и с ночевками

Формально гостиница Ии — бизнес, но работает он как семейное дело. Постоянных сотрудников здесь нет. Если собак немного, Ию могут подменить мама или муж. Но в периоды полной заселенности — летом, в майские праздники или в Новый год — хозяйка живет здесь круглосуточно.

— Когда полная загрузка, я вообще отсюда не выхожу. Собак очень много, — говорит Ия.

Скучать с такими гостями не приходится Источник: Василина Любимова / 59.RU Самоеды ждут, когда их запустят в дом Источник: Василина Любимова / 59.RU

При этом рекламу гостиницы владелица никогда не давала, большая часть ее клиентов постоянные. Например, когда мы приехали в гости к Ие, в номере была взволнованная акита, которую привозят пять раз в год, потому что хозяева часто бывают в командировках.

Как устроены номера и какие есть услуги

Хозяева, которые хотят оставить питомца в отеле, пишут через сообщество гостиницы во «ВКонтакте» или напрямую Ие. Хозяйка распрашивает о характере и особенностях животного, уточняет, оставляли ли его раньше.

— После этого уже решаем: беру или не беру, есть ли подходящие места именно для этой собаки. Например, если мне говорят: собака живет зимой в уличном вольере, но просят посадить в теплый — я отказываю. Ей будет некомфортно, а потом она заболеет. В VIP-номера чаще селят маленьких или тревожных. Как-то в такой комнате у нас жили три маленькие собачки из одной семьи.

У каждого хвостатого гостя свой шкаф или полочка, если в номере питомец живет не один. Там хранятся их игрушки, еда, лакомства и таблетки. В самих номерах тепло и висят картины — их нарисовали Ия с мужем.

Так выглядит VIP-номер для хвостиков Источник: Василина Любимова / 59.RU

На прогулки гостей выводят трижды в день, длительность зависит от погоды — например, летом они могут носиться по двору несколько часов. Однако выводить собак приходится в несколько подходов — маленькие гуляют с маленькими, а большие с большими. Иногда объединяют активных и тревожных. Ия заранее знакомит между собой постояльцев и следит, чтобы никто никого не обижал.

День проживания в обычном номере гостиницы Ии стоит 700 рублей, в «випке» — 1000 рублей. Подселить товарища по дому можно за полцены. Питание в стоимость не включено, кормом животное должны обеспечить сами хозяева — исходя из привычного меню питомца.

+1

«Я прошу сказать, что вы вернетесь»

Самый сложный момент во всем процессе, по словам Ии, это прощание хозяев с питомцем.

— Очень часто хозяева настолько волнуются, что передают это собаке. Они рыдают над ней. Я говорю: «Вы понимаете, что сейчас делаете? Собака смотрит на вас, вы ревете, ей непонятно, что происходит». Я прошу спокойно сказать, что вы вернетесь.

Собаки обычно адаптируются за два-три дня, кошкам всегда сложнее — они могут привыкать и неделю. Поскольку хозяйка отеля давно работает с кошками, она знает, что эти животные привязываются не к человеку, а к самому дому. Поэтому новая обстановка может стать испытанием. Ия всегда советует потенциальным клиентам оставить кошку дома и попросить знакомых приходить и кормить ее . Но если человек все же решил отдать кошку в отель, чаще всего ее заселяют в коттедж, где живет семья Ии, под постоянный надзор Ии и ее котов.

«Я сама принимаю решение и везу в клинику»

Отель для животных отличается не только отсутствием кофе и ресепшена, но и тем, что жизнь с животными всегда непредсказуема. Порой случаются экстренные ситуации.

— Однажды привезли кошку, которая «писает мимо». Хозяйка улетела, говорила, что так всегда. Мы надели на нее памперс и стали наблюдать — было понятно, что с ней что-то не то. В итоге кошку прооперировали, достали камни, и она жила у меня на стационаре. Сейчас все хорошо — они все еще ко мне приезжают, — рассказала Ия. — Были и трагедии: суперстаренькая собака умерла в клинике из-за хронической болезни. Вообще, в экстренной ситуации, если я не могу дозвониться до хозяев, я сама принимаю решение и везу в клинику. Потому что ждать иногда нельзя.

Домашние кошки Ии Источник: Василина Любимова / 59.RU Источник: Василина Любимова / 59.RU

Иногда пушистым гостям требуется дополнительный уход. Есть «постоянщики» на регулярной терапии — часто в отель привозят слепую чау-чау, которой надо каждый день давать таблетки для работы печени. Поступали и странные просьбы — например, не выводить собаку гулять вечером, потому что она боится темноты.

Обо всех визитах хозяева договариваются заранее, но бывают и внезапные гости.

— Приехали люди, которых развернули на курорте «Усть-качка» из-за маленькой собачки. Им нужно было оставить ее часов на 12. Они стоят у ворот и звонят: «Мы приехали», хотя мы не договаривались. Я все же взяла ее к себе, она просидела рядом со мной в обнимку у меня в доме.

Те, кто остался навсегда

Иногда временная передержка становится постоянной жизнью. У Ии поселились несколько собак, которых изначально привозили в гостиницу. Есть две породистые собаки, которых не забирают уже два года, но за содержание исправно платят и навещают их .

Грета знает разные команды Источник: Василина Любимова / 59.RU И не представляет жизни без человека Источник: Василина Любимова / 59.RU

А эта бодрая собачка на фото — Грета, она очень активная и, на удивление, ласковая, хотя большую часть жизни она провела на улице, была бездомной. Однажды собаку нашла и подобрала женщина, но в итоге передала Грету под кураторство женщины-волонтера. Та пристроила собачку в гостиницу Ии, платит за ее проживание там, приезжает с ней заниматься. Но тем не менее Грете нужна постоянная семья.

На улице живут еще две кураторские собаки. Изначально их привезли к Ие на передержку, со временем хотели пристроить, но не срослось — псы так и остались у Ии.

Дома у владелицы приюта живут три собаки, одна из них — маленькая Зёма, которую Ия случайно увидела в Армении в прошлом году, пожалела и увезла с собой в Россию. Вместе с ней сожительствуют два пожилых пса — злой Чарлик и слепой Рекс.

Грета с радостью показала нам огромную палку Источник: Василина Любимова / 59.RU А это уже не такие социальные собаки — они живут отдельно Источник: Василина Любимова / 59.RU

— Рекса нашли на улице, раньше его, видимо, сильно били — у него вмятины на голове и на теле. Его даже нельзя было трогать — он верещал, падал. Он до сих пор, когда лапы протираем, орет так, будто я их выдергиваю. Сейчас уже по головке гладим, но живот нельзя, например. И появилась новая степень доверия — он к чужим стал подходить.

А еще в предбаннике живут две хаски — они переехали туда вместе с мужем хозяйки отеля. Раньше они работали в упряжках, сейчас просто катают хозяев на лыжах. Бегать по основной части дома их не пускают, потому что они давят кошек.

В будущем Ия планирует построить отель для кошек и клинику, где будут стерилизовать животных по невысоким ценам.

Ия планирует открыть второй отель Источник: Василина Любимова / 59.RU