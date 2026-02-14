«Скажите собаке, что вы вернетесь»: зоозащитница построила два коттеджа под отель для животных — и это не просто бизнес

Утро в этой гостинице начинается не с ресепшена и кофе, а с прогулок, и гуляют тут три раза в день обязательно. Кто-то выбегает радостно, кто-то долго присматривается и «тает» только через пару дней. Всеми — от тревожных шпицев до слепых беспородных старичков — занимается по большей части один человек.
Ия Эсаулова организовала гостиницу на территории своего загородного дома, можно сказать, случайно. За два года работы отеля накопилось немало историй — их и о том, как звериный отель работает изнутри, рассказывает 59.RU.
Ия Эсаулова — известная зоозащитница, владелица пермского кошачьего приюта «Счастливый хвост» и проекта «Город кошек», благодаря которому в зоомагазине обустроили дом для хвостатых. Недавно проекты Ии получили более широкую известность благодаря выходу книги с кошачьими историями.
«Люди просто начали спрашивать: а можно оставить?»
Когда-то приют «Счастливый хвост» размещался в коттедже владелицы, позже часть кошек переехала в специально построенный для них дом на участке Ии. А два года назад у питомцев появилось свое помещение в Перми. Домик на участке опустел и стоял без дела. В это же время знакомые Ии обратились к ней за помощью.
— Люди начали спрашивать: «А можно мы оставим собаку? А на пару дней?» Потом таких просьб стало все больше. В какой-то момент я поняла, что мне хочется этим заниматься. Меня это наполняет, — рассказала 59.RU хозяйка.
Для гостиницы в старом домике сделали ремонт: положили плитку, разделили помещения. Построили и второй домик. Сейчас в отеле четыре VIP-номера и четыре обычных — они находятся в двух разных домиках. В комнату можно заселить несколько собак или кошек, если они, конечно, из одной семьи.
Без сотрудников и с ночевками
Формально гостиница Ии — бизнес, но работает он как семейное дело. Постоянных сотрудников здесь нет. Если собак немного, Ию могут подменить мама или муж. Но в периоды полной заселенности — летом, в майские праздники или в Новый год — хозяйка живет здесь круглосуточно.
— Когда полная загрузка, я вообще отсюда не выхожу. Собак очень много, — говорит Ия.
При этом рекламу гостиницы владелица никогда не давала, большая часть ее клиентов постоянные. Например, когда мы приехали в гости к Ие, в номере была взволнованная акита, которую привозят пять раз в год, потому что хозяева часто бывают в командировках.
Как устроены номера и какие есть услуги
Хозяева, которые хотят оставить питомца в отеле, пишут через сообщество гостиницы во «ВКонтакте» или напрямую Ие. Хозяйка распрашивает о характере и особенностях животного, уточняет, оставляли ли его раньше.
— После этого уже решаем: беру или не беру, есть ли подходящие места именно для этой собаки. Например, если мне говорят: собака живет зимой в уличном вольере, но просят посадить в теплый — я отказываю. Ей будет некомфортно, а потом она заболеет. В VIP-номера чаще селят маленьких или тревожных. Как-то в такой комнате у нас жили три маленькие собачки из одной семьи.
У каждого хвостатого гостя свой шкаф или полочка, если в номере питомец живет не один. Там хранятся их игрушки, еда, лакомства и таблетки. В самих номерах тепло и висят картины — их нарисовали Ия с мужем.
На прогулки гостей выводят трижды в день, длительность зависит от погоды — например, летом они могут носиться по двору несколько часов. Однако выводить собак приходится в несколько подходов — маленькие гуляют с маленькими, а большие с большими. Иногда объединяют активных и тревожных. Ия заранее знакомит между собой постояльцев и следит, чтобы никто никого не обижал.
День проживания в обычном номере гостиницы Ии стоит 700 рублей, в «випке» — 1000 рублей. Подселить товарища по дому можно за полцены. Питание в стоимость не включено, кормом животное должны обеспечить сами хозяева — исходя из привычного меню питомца.
«Я прошу сказать, что вы вернетесь»
Самый сложный момент во всем процессе, по словам Ии, это прощание хозяев с питомцем.
— Очень часто хозяева настолько волнуются, что передают это собаке. Они рыдают над ней. Я говорю: «Вы понимаете, что сейчас делаете? Собака смотрит на вас, вы ревете, ей непонятно, что происходит». Я прошу спокойно сказать, что вы вернетесь.
Собаки обычно адаптируются за два-три дня, кошкам всегда сложнее — они могут привыкать и неделю. Поскольку хозяйка отеля давно работает с кошками, она знает, что эти животные привязываются не к человеку, а к самому дому. Поэтому новая обстановка может стать испытанием. Ия всегда советует потенциальным клиентам оставить кошку дома и попросить знакомых приходить и кормить ее. Но если человек все же решил отдать кошку в отель, чаще всего ее заселяют в коттедж, где живет семья Ии, под постоянный надзор Ии и ее котов.
«Я сама принимаю решение и везу в клинику»
Отель для животных отличается не только отсутствием кофе и ресепшена, но и тем, что жизнь с животными всегда непредсказуема. Порой случаются экстренные ситуации.
— Однажды привезли кошку, которая «писает мимо». Хозяйка улетела, говорила, что так всегда. Мы надели на нее памперс и стали наблюдать — было понятно, что с ней что-то не то. В итоге кошку прооперировали, достали камни, и она жила у меня на стационаре. Сейчас все хорошо — они все еще ко мне приезжают, — рассказала Ия. — Были и трагедии: суперстаренькая собака умерла в клинике из-за хронической болезни. Вообще, в экстренной ситуации, если я не могу дозвониться до хозяев, я сама принимаю решение и везу в клинику. Потому что ждать иногда нельзя.
Иногда пушистым гостям требуется дополнительный уход. Есть «постоянщики» на регулярной терапии — часто в отель привозят слепую чау-чау, которой надо каждый день давать таблетки для работы печени. Поступали и странные просьбы — например, не выводить собаку гулять вечером, потому что она боится темноты.
Обо всех визитах хозяева договариваются заранее, но бывают и внезапные гости.
— Приехали люди, которых развернули на курорте «Усть-качка» из-за маленькой собачки. Им нужно было оставить ее часов на 12. Они стоят у ворот и звонят: «Мы приехали», хотя мы не договаривались. Я все же взяла ее к себе, она просидела рядом со мной в обнимку у меня в доме.
Те, кто остался навсегда
Иногда временная передержка становится постоянной жизнью. У Ии поселились несколько собак, которых изначально привозили в гостиницу. Есть две породистые собаки, которых не забирают уже два года, но за содержание исправно платят и навещают их.
А эта бодрая собачка на фото — Грета, она очень активная и, на удивление, ласковая, хотя большую часть жизни она провела на улице, была бездомной. Однажды собаку нашла и подобрала женщина, но в итоге передала Грету под кураторство женщины-волонтера. Та пристроила собачку в гостиницу Ии, платит за ее проживание там, приезжает с ней заниматься. Но тем не менее Грете нужна постоянная семья.
На улице живут еще две кураторские собаки. Изначально их привезли к Ие на передержку, со временем хотели пристроить, но не срослось — псы так и остались у Ии.
Дома у владелицы приюта живут три собаки, одна из них — маленькая Зёма, которую Ия случайно увидела в Армении в прошлом году, пожалела и увезла с собой в Россию. Вместе с ней сожительствуют два пожилых пса — злой Чарлик и слепой Рекс.
— Рекса нашли на улице, раньше его, видимо, сильно били — у него вмятины на голове и на теле. Его даже нельзя было трогать — он верещал, падал. Он до сих пор, когда лапы протираем, орет так, будто я их выдергиваю. Сейчас уже по головке гладим, но живот нельзя, например. И появилась новая степень доверия — он к чужим стал подходить.
А еще в предбаннике живут две хаски — они переехали туда вместе с мужем хозяйки отеля. Раньше они работали в упряжках, сейчас просто катают хозяев на лыжах. Бегать по основной части дома их не пускают, потому что они давят кошек.
В будущем Ия планирует построить отель для кошек и клинику, где будут стерилизовать животных по невысоким ценам.
«Хотим больше стерилизовать, потому что для людей шесть тысяч на стерилизацию кошки — очень много. И я понимаю, что мы можем это делать дешевле. Например, сейчас делаем льготную стерилизацию в приюте за две тысячи рублей, — уточняет Ия.
