Не Lego, а «Роби». Предприниматель создал конструктор — в него играют дети в России и за рубежом

Конструкторы для детей разрабатывали большой командой. Создатель мультивселенной — Евгений Борисов

Тюменец Евгений Борисов создал целую мультивселенную, с помощью которой робототехнике могут обучиться дети по всей стране. Наши коллеги из 72.RU встретились с создателем экосистемы «Роби». Ниже — о том, как детская мечта подтолкнула его к написанию книги, о хейте и чем продукт отличается от всемирно известного Lego и в чем превосходит его.

Целая мультивселенная «Роби». Как она создавалась?

Откуда взялся «Роби»?

— Началось всё в Тюмени, давным-давно. Мы с командой задумали сделать проект теплых остановок. Мы с ним победили в программе «Умник». После конкурса со мной связался один из детских центров, пригласили стать преподавателем. Сказали: «Ну раз ты умный, умник, то давай к нам преподавать». В итоге детской робототехникой я занимаюсь уже 15 лет, — вспоминает Евгений Борисов.

В то время дети любили конструкторы Lego. От этого бренда Борисов фанател в детстве. В небольшом северном городке, где он жил, проводил целые вечера, собирая конструкторы. Ему было интересно не просто собрать готовую модель по инструкции, а из разных деталей собрать что-то свое.

Один из наборов нашего тюменского конструктора

Из всего этого можно самостоятельно собрать робота и управлять им

— Я никогда не мог подумать, что робототехника станет делом моей жизни. Я начал преподавать, увидел интерес в глазах детей. То, что мы делали вместе с ними, откликалось в душе у меня, у самих детей, у родителей. В тот момент я начал потихоньку погружаться в мир детской робототехники, — вспоминает предприниматель.

Первой во всей мультивселенной стала книга. Написать ее было детской мечтой Борисова. Путь от задумки до издания составил четыре года — Евгений прошел его вместе со своей командой.

— Мы это сделали благодаря командной работе. Для меня это было творчеством и инвестицией, ведь я платил людям со своих других проектов. Ну и вдруг получится экранизировать? Глобально я хотел бы снять кино или мультик, а для этого надо было написать книгу. Оказалось, что не всё так просто. Вот уже десятый год эту вселенную мы развиваем, и только сейчас появляются реальные возможности для достижения той моей мечты, — делится создатель «Роби».

В мультивселенной не только конструктор, но и комиксы

Запчасти от конструктора запаковывают в Тюмени

Через некоторое время после издания книги Борисов решил интегрировать вселенную для обучения детей робототехнике.

— Фантастическая вселенная и образовательная долгое время шли параллельно. В 2022 году мы с командой всё же решили начать производство своих наборов, потому что накопили определенный опыт и понимание, что нравится детям, что — педагогам. Пришла идея: а почему бы не интегрировать фантастический мир в обучение? — вспоминает Борисов.

Раньше многие познавали азы робототехники с помощью популярных иностранных конструкторов Lego. При разработке «Роби» был учтен опыт их использования, и тюменские специалисты постарались убрать все минусы, которые перечисляли дети, педагоги и родители. К слову, за некоторое сходство с датским конструктором Борисов вместе с командой словил порцию хейта — но об этом ниже.

Готовые наборы. Из них можно сделать около ста различных конструкций

— Мы не стали усложнять. То есть мы взяли понятные в первую очередь детям детали. У нас очень талантливая команда инженеров. Из одного набора можно собрать больше ста вариантов конструкций, — рассказывает Борисов.

Что есть в мультивселенной?

Помимо книги, комиксов и конструктора, появилось несколько серий мультфильма, созданного тюменскими аниматорами.

По данным Евгения Борисова, с 2023 года было продано около тысячи наборов «Роби» по всей стране, в том числе и в столице. Часть из них также уехала в ближнее зарубежье. Для детей коренных народов Севера сделали даже специальный мультфильм.

— У нас глобальная история. Путешествие главного героя с нашими друзьями по фантастическому миру, где они каждый урок изучают какие-то интересные факты, собирают роботов, — рассказывает Евгений Борисов.

В мультивселенной есть даже такой артефакт, который с теплотой вспомнит поколение, выросшее в 90-е годы. Речь идет о кэпсах, или фишках. В них создатели «Роби» тоже вложили интересный смысл. Они символизируют героев, персонажей, локации.

А вы играли в фишки?

— Вообще у меня есть такая некая теория заговора. У всех же были фишки, в которые мы без ума играли? Потом они в какой-то момент пропали. Будто все родители сговорились и просто их убрали из нашего детства, ведь никто так и не нашел, где они. Я помню эмоции от игры в кэпсы, как было интересно играть. Мы их подгибали, коллекционировали, обменивались. Поэтому с командой решили возобновить всё это, не зря говорят: всё новое — это хорошо забытое старое, — делится Евгений.

Детям такое нововведение тоже понравилось. Правила выигрыша фишки, как было раньше, нет. Элемент азарта был убран. Ими можно обмениваться или просто играть, но молодое поколение просто их копит.

В коллекции есть «золотые» фишки. Их можно получить за участие в соревнованиях по робототехнике. В планах организация большого фестиваля.

Евгений Борисов преподает робототехнику почти 15 лет.

— В прошлом году мы провели кубок губернатора Тюменской области. В этом, надеюсь, будет уже целый фестиваль. Детям надо выступать, смотреть на других. Плюс родители сейчас не всегда даже знают, чем дети занимаются в кружках, а тут есть возможность провести время с ребенком, поддержать его, посмотреть на его результаты, — считает тюменец.

В планах у Борисова и его команды сделать полноценный мультфильм. Будущий проект привлек внимание «Союзмультфильма».

— Наша региональная анимационная студия выдает то качество контента, которое мы планируем внедрять в полнометражную историю. И сейчас мы с нашей тюменской командой активно работаем над сценарием полнометражного мультфильма. Планируем запускать производство полного метра в Тюмени, — делится Евгений Борисов.

Про бизнес (и почти ничего личного)

Успешен ли проект «Роби» с точки зрения бизнеса? Борисов считает, что в целом да. Помимо бизнес-составляющей, есть и еще одна важная функция.

— Смотрите, есть определенная статистика. Очень малый процент переживает отметку в три года. Мы этот порог преодолели и продолжаем развиваться. У нас есть свои планы и амбиции. Самый главный маркер — довольные дети и родители, которые нам доверяют. Мы несем сейчас еще и социальную функцию, — считает предприниматель.

Проект завоевал много различных наград

Сначала была книга. Она стала первой для мультивселенной

Хотя бизнес с товарами для детей вести, по мнению Борисова, очень сложно. Потому что он находится под пристальным контролем государства, многие вещи попадают под различные ограничения.

— Я считаю, что мы вносим весомый социальный вклад вообще в развитие нашей страны. На сегодняшний день около 40 000 детей в год мы обучаем по всей России, закладывая в них ценности, базу и вообще любовь к инженерии, к науке, — говорит Борисов.

Сейчас в команде, которая занимается созданием и продвижением мультивселенной, трудятся пара десятков человек. Костяк, который сформировался за эти годы, составляют 12 сотрудников: педагоги, методисты, менеджеры, бухгалтер, юрист и другие.

— Получается, что, как я и хотел, у нас не вертикальная система, а горизонтальная. То есть абсолютно любой сотрудник может спокойно выступить с предложением или критикой. Вообще мы стараемся прислушиваться к детям, педагогам, родителям и партнерам, — рассказывает тюменец.

Тюменец выстроил целую экосистему. Всё для того, чтобы привить детям любовь к робототехнике

Прислушиваются создатели конструктора и мультфильмов и к критике. Но она должна быть конструктивной.

— Вот нас упрекали, что мы просто взяли Lego, скопировали всё. Чем же мы отличаемся? Хейтерам скажу: ничем. Но если копать глубже, в суть вещей, смотреть на номенклатуру, на набор деталей, то такого нет нигде. Самое главное — это смыслы. То есть интеграция фантастической вселенной в процесс, методика проведения уроков. У нас сложнее конструкции, чем у Lego, разнообразнее технические решения, — говорит Борисов.

За время работы были и другие претензии. Например, кто-то считал, что нельзя учиться робототехнике без элементов программирования, которого нет в образовательной системе «Роби». А кто-то даже нашел некую неблагозвучность в имени одного из героев вселенной.

— Придумать, докопаться можно до всего. Мы смотрим: если реально адекватная критика, то принимаем ее и что-то предпринимаем, ведь ситуации бывают разные — и с родителями, и детьми, — убежден Борисов.

Предприниматель рассказывает, что переезжать он никуда не собирается. Много факторов складываются в поддержку бизнеса в нашем регионе. Среди них поддержка правительства, главы города, креативных индустрий. Работать, по убеждению Евгения Борисова, сейчас можно из любой точки.

— Планов на переезд нет, наоборот, будем развиваться и модернизироваться. Хотим сделать свой мультфильм. Недавно мы сделали свой программируемый блок (проще говоря, пульт, с которого идет управление, сделан в России. — Прим. ред.), то есть импортозаместили Китай. Вся интеллектуальная работа, конструкторская, техническая документация — всё это сделано в Тюмени. Только пластик останется китайским — высокоточные детали нет возможности производить в нашей стране, — добавляет Борисов.