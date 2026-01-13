Apple резко повысит цены в России впервые за 10 лет

Корпорация Apple планирует в ближайшие месяцы увеличить стоимость подписок на свои цифровые сервисы в России. Рост цен может составить около 19%, сообщает профильное издание iPhones со ссылкой на источники в индустрии. Рассказываем подробности о грядущих изменениях.
Какие сервисы затронет повышение
Под подорожание попадут ключевые цифровые услуги Apple, доступные российским пользователям:
Apple Music;
Apple TV;
облачное хранилище iCloud;
другие сервисы по подписке.
Отметим, что официальные поставки техники Apple в Россию приостановлены с весны 2022 года, однако цифровые услуги продолжают работать.
С чем связано повышение цен
По данным iPhones, компания рассматривает несколько факторов, влияющих на ценовую политику:
Синхронизация с новым сервисом. Ожидается, что обновленные цены могут совпасть с запуском Apple Health — ИИ‑платформы для мониторинга здоровья и рекомендаций по образу жизни. Сервис станет частью экосистемы подписок и потребует дополнительных инвестиций в инфраструктуру.
Унификация цен на разных рынках. Apple стремится привести тарифы к единому стандарту в ряде стран.
Локальные налоговые изменения. В расчетах учитывается повышение базовой ставки НДС в России.
