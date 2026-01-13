НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Бизнес Apple резко повысит цены в России впервые за 10 лет

Apple резко повысит цены в России впервые за 10 лет

Некоторым придется раскошелиться

65
Ожидается значительное подорожание сервисов Apple | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUОжидается значительное подорожание сервисов Apple | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ожидается значительное подорожание сервисов Apple

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Корпорация Apple планирует в ближайшие месяцы увеличить стоимость подписок на свои цифровые сервисы в России. Рост цен может составить около 19%, сообщает профильное издание iPhones со ссылкой на источники в индустрии. Рассказываем подробности о грядущих изменениях.

Какие сервисы затронет повышение

Под подорожание попадут ключевые цифровые услуги Apple, доступные российским пользователям:

  • Apple Music;

  • Apple TV;

  • облачное хранилище iCloud;

  • другие сервисы по подписке.

Отметим, что официальные поставки техники Apple в Россию приостановлены с весны 2022 года, однако цифровые услуги продолжают работать.

С чем связано повышение цен

По данным iPhones, компания рассматривает несколько факторов, влияющих на ценовую политику:

  1. Синхронизация с новым сервисом. Ожидается, что обновленные цены могут совпасть с запуском Apple Health — ИИ‑платформы для мониторинга здоровья и рекомендаций по образу жизни. Сервис станет частью экосистемы подписок и потребует дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

  2. Унификация цен на разных рынках. Apple стремится привести тарифы к единому стандарту в ряде стран.

  3. Локальные налоговые изменения. В расчетах учитывается повышение базовой ставки НДС в России.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем