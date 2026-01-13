Ясли для мальков и доение осетра: видео с фермы, где выращивают осетра и добывают черную икру

Корреспонденты 59.RU побывали на осетровой ферме «ДоброFish» и посмотрели, как выращивают такую царскую рыбу, как осетр и стерлядь, и как добывают черную икру.

Прикамская ферма работает почти 20 лет. Разводит осетров и стерлядь для продажи. Еще одно из основных направлений в работе — это добыча черной икры. Совладелец компании Андрей Попов рассказал 59.RU, что осетр начинает давать черную икру только в возрасте от семи лет, стерлядь — в возрасте от 4–5 лет. Всё это время рыб необходимо хорошо кормить и следить за их здоровьем.