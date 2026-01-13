НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Бизнес Ясли для мальков и доение осетра: видео с фермы, где выращивают осетра и добывают черную икру

Ясли для мальков и доение осетра: видео с фермы, где выращивают осетра и добывают черную икру

Рыб сажают на диеты и делают им УЗИ

52

Как работает осетровая ферма, смотрите в ролике

Источник:

59.RU

Корреспонденты 59.RU побывали на осетровой ферме «ДоброFish» и посмотрели, как выращивают такую царскую рыбу, как осетр и стерлядь, и как добывают черную икру.

Прикамская ферма работает почти 20 лет. Разводит осетров и стерлядь для продажи. Еще одно из основных направлений в работе — это добыча черной икры. Совладелец компании Андрей Попов рассказал 59.RU, что осетр начинает давать черную икру только в возрасте от семи лет, стерлядь — в возрасте от 4–5 лет. Всё это время рыб необходимо хорошо кормить и следить за их здоровьем.

Здесь используют гуманный способ добычи икры: осетров доят — делают специальный надрез и проводят массаж, получая икру.

Растут крохотные рыбешки в специальных яслях — установке замкнутого водоснабжения. Оборудование проверяет качество воды, обогащает ее кислородом и поддерживает оптимальную температуру. Мальки живут в небольших бассейнах, а позже переезжают в садки на открытой воде.

ПО ТЕМЕ
Вероника СвизеваВероника Свизева
Вероника Свизева
корреспондент рубрики «Криминал»
