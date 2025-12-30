«Первая пастила была из ягод с маминого огорода». Самарская красавица придумала сладости, которые любят во всей стране

Юлия Смолякова в этому году завоевала титулы «Гран-при миссис Россия — 2025» и «Миссис Самарская губерния — 2025» Источник: личный архив Юлии Смоляковой

Для Юлии Смоляковой всё, что связано с сельским хозяйством, всегда было близко: папа и дед, фермеры, с детства заложили любовь ко всему натуральному, сделанному своими руками. А когда она сама стала мамой, то решила, что ее сыну нужны натуральные и полезные сладости, не содержащие сахар и не вредящие здоровью близких.

Так, Юлия попробовала приготовить пастилу из домашних ягод и вдохновила своего отца на массовое производство полезных лакомств:

— Я сама сладкоежка, но придерживаюсь здорового образа жизни и правильного питания, поэтому я решила попробовать посушить фруктовые дольки клубники, которые очень понравились моему сыну Ивану, затем стала делать пастилу из всех ягод и фруктов, что есть в огороде у родителей. Так я поняла, что нет ничего лучше лакомств, созданных природой: из ягод и фруктов, выращенных в деревне. Это всё наше, любимое и родное.

Позже я предложила папе запустить массовое производство, потому что люди, которых я угощала нашими сладостями, стали интересоваться, где их можно купить. В июне 2018 года началась первая сушка клубники, и уже в сентябре «Наши сласти» появились в одной из кофеен города.

Все мои близкие поддержали эту идею: самым популярным товаром стала пастила со вкусом «дыня-банан-орехи», поэтому одна бабушка замораживала дыню сразу на следующий год, а другая — сушила ее в деревне. Так зародилась и потихоньку начала развиваться наша мануфактура.

Папа Юлии сейчас занимается посевными делами, а ее любовь — придумывать рецепты и красивую упаковку Источник: личный архив Юлии Смоляковой

Юлия считает, что страсть к сельскому хозяйству у династии Смоляковых заложена на генном уровне:

— Мои дедушка и папа — фермеры, поэтому мое детство тесно связано с растениеводством. Когда я была маленькой, я постоянно ездила с папой по полям, помогала ему после возвращения из школы.

Помню, как каталась на комбайне, а мужчины, работающие в бригаде, поили меня травяным чаем и кормили шулюмкой из сусликов — наваристым супом, приготовленным на открытом огне. Эти воспоминания до сих пор вызывают у меня мурашки. Даже по сей день, когда я приезжаю во время посевной или уборки и езжу с папой по полям, меня охватывают восторженные эмоции.

Юлия очень любит всё, что имеет отношение к сельскому хозяйству, она даже решила получить третье высшее образование в сельхозакадемии, где учились ее папа и дедушка Источник: личный архив Юлии Смоляковой

Оказывается, в производстве пастилы очень много нюансов, касающихся выбора фруктов и ягод. Они должны быть определенного сорта, вкусные и спелые. Одна какая-то неподходящая ягодка, и пастила не получится.

Отборные фрукты проходят несколько этапов подготовки: сначала их моют и чистят. Яблоки, которые в некоторых вкусах пастилы используются в качестве основы, запекаются. В результате термической обработки в них вырабатывается пектин — натуральное растительное вещество, обеспечивающее нужную консистенцию для пастилы.

— Мы не используем готовое промышленное пюре, все яблоки мы запекаем сами. Это наше главное отличие от промышленного производства. И если сравнивать нашу продукцию с пастилой, производимой в промышленных масштабах, то это большая разница.

Для приготовления пастилы используются запеченные яблоки, но есть вкусы, состоящие только из ягод, а также существуют отдельные вкусы с добавлением меда Источник: личный архив Юлии Смоляковой

— Вкусная масса выливается на специальный поддон, где она сушится в течение 8−12 часов в зависимости от вкуса, влажности и множества других нюансов. Бережная сушка сохраняет до 95% витаминов, содержащихся в плодах.

Мы заготавливаем на зиму ягоды и фрукты, выращенные фермерами Самарской области на органических чистых землях. Весной мы планируем заложить яблоневый сад, потому что сейчас уже своих деревьев не хватает. Возможно, мы высадим смородину, клубнику и абрикосовые деревья.

Ягоды и фрукты для приготовления пастилы закупаются у фермеров в Сергиевске, Безенчуке и Хворостянке Источник: личный архив Юлии Смоляковой

Помимо пастилы, династия Смоляковых производит и другие сладости:

— Мы сушим клубнику, яблоки, абрикосы и фруктовые дольки, также делаем шоколад без сахара с сиропом топинамбура, активированные орешки, вымоченные и высушенные в сушилках орешки, они более полезны.

Я очень люблю готовить, мне нравится придумывать какие-то разные сочетания, поэтому я учусь на пищевого технолога. В следующем году я планирую писать диплом, который, скорее всего, будет посвящен растительному продукту.

Юлия на Народной премии 63.RU Источник: Илья Рязанов

Юлия рассказала и о планах на будущее:

— Мы счастливы, что сейчас мы представляем Самарскую область на таких выставках, как «Вкус России» в Москве на ВДНХ, являемся туристическим сувениром Самарской области и делаем большие корпоративные подарки для крупных компаний. Поэтому в наших планах, конечно, масштабироваться, развиваться, засадить сад, а рядом с ним построить свое производство, которое можно будет посещать и устраивать там чаепития. Я это называю дом-музей «Наши сласти». Я хочу, чтобы будущие поколения сохранили связь с мануфактурой и наши семейные ценности, включающие в себя посиделки за столом. Мы то, что едим, наши сладости идут во благо крепкого здоровья каждого члена семьи!