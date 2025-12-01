Рынок компьютеров в шоке от проделок ИИ: что будет с ценами на технику в 2026 году

На практике это вылилось в кратное подорожание оперативной памяти в магазинах. Что-то взлетело в два, а что-то в три раза, вдобавок очень сильно сузился ассортимент.

Все, кто собирался купить домой или на работу мощный компьютер или улучшить старый, опоздали. Всего за месяц один из его компонентов — оперативная память — подскочил в цене втрое. Теперь только один такой модуль на 32 Гб стоит столько, сколько еще недавно стоил весь компьютер. Виной всему дикая мода на искусственный интеллект.

Еще летом такая немудреная процедура, с которой может справиться любой школьник, обошлась бы в 750 рублей. Именно столько модуль DDR3 на 8 Гб стоил в одной из крупнейших федеральных сетей компьютерных магазинов. Сейчас ровно та же самая тонкая железяка (на самом деле она из текстолита) размерами 13,5 х 4 сантиметра стоит уже от 1900 рублей — и это за продукцию отечественного бренда.

В простеньких бытовых компьютерах, как правило, стоят модули на 4 Гб, кое-где — еще старого форм-фактора DDR3. Самый простой и дешевый способ «ускорить» компьютер так, чтобы это было объективно заметно любому, даже самому неподкованному пользователю, — докупить точно такой же модуль, удвоив объем оперативной памяти. А то и утроить, если взять сразу 8 Гб.

Самый простой способ узнать, сколько оперативной памяти (ОЗУ) на вашем компьютере, — нажать на значок Windows внизу слева и там, где «Поиск», написать по-русски «Система» и нажать Enter. Строка поиска, обозначенная значком «Лупа», может быть и рядом с кнопкой Windows.

Ну а тем, для кого компьютер — это серьезный инструмент для работы, кто занимается 3D-моделированием, рендерингом, работает на виртуальных машинах и вообще без нас всё знает про свой компьютер, придется раскошелиться серьезнее всех. Например, 64 Гб памяти теперь обойдутся минимум в 34 тысячи (раньше было 10 500). Но, скорее всего, профессионал не остановится на самом дешевом варианте, а поставит более надежную оперативку. В рознице ее стоимость сейчас уже приближается к 60 тысячам. Летом нужный комплект обошелся бы в 26 тысяч.

Апгрейд относительно хорошего игрового компьютера (разумеется, это уже только DDR5) с 16 Гб памяти теперь будет стоить от 14 300 рублей. В июне было 4100. Если же компьютер собирается с нуля и в него надо сразу поставить 32 Гб (для игр больше нет никакого смысла), то это с ходу 27 тысяч. Вместо 7500 несколькими месяцами раньше.

Большинство используемых сейчас компьютеров — это форм-фактор DDR4 и хотя бы 8 Гб. Докупить такой же, чтобы «всё летало», летом стоило 1150 рублей. Сейчас — минимум (!) 3900 рублей. А если у вас более современный компьютер и требуется память DDR5, то это уже 7700 рублей.

Оперативная память отвечает за обработку процессов, которые запущены и работают прямо сейчас (даже если вы их не видите). Самый типичный такой процесс — открытые страницы в интернет-браузере. Чем их больше одновременно открыто, тем больше требуется оперативной памяти. Если ее мало, например 4 Гб, то даже 5–10 страничек будут существенно замедлять работу компьютера.

Почему память так подорожала

Последние 10 лет вся деревня пила из одного колодца — и ей хватало. Но тут, как вихрь, налетела красная конница, и целый эскадрон начал поить лошадей. Вода кончилась. Варианты: 1) рыть новый колодец, а лучше три; 2) покупать воду в соседней деревне и зарабатывать на кавалеристах, продавая им втридорога; 3) ничего не делать, затянуть пояса и переждать, пока красноармейцы уедут — воды-то для коней нет.

Так же и в нашей «деревне» — все было хорошо, пока человечество не открыло для себя искусственный интеллект. Теперь на рынке только ленивый не думает, как бы сделать с ним что-нибудь эдакое. Мировые IT-гиганты уже начали строить огромные фабрики для обслуживания AI — центры обработки данных (ЦОД). Огромные — размером с 3 нефтеперерабатывающих завода.

По данным Market Research Intellect, в 2024 году мировой объем потребления модулей памяти составил 85 миллиардов долларов. При этом мировой гегемон Китай за 5 лет нарастил экспорт лишь с 27 до 33 миллиардов долларов. Место России тут скромное — около 500 миллионов долларов. Среди импортеров мы занимаем 17-е место. И снабжают нас, разумеется, по остаточному принципу.

Строителям же ЦОДов нужно всё, что есть, причем прямо сейчас и за любые деньги. И их спрос совершенно не обеспечен предложением. Мощности по производству модулей памяти оказались загружены полностью, и уже начали строиться новые. А пока они не введены в строй, все, кто не строит ЦОДы, вынуждены покупать память по ценам выше, чем платят амбассадоры AI. А поскольку в их числе все самые крупные IT-компании мира и денег у них много, то и цена задралась настолько, что позволить себе новую оперативную память могут теперь далеко не все. Так рынок ценой регулирует спрос относительно ограниченного предложения.

Будет ли оперативная память дорожать еще больше

Если рассматривать ажиотажный спрос на модули памяти как дань моде, то уже к середине следующего года цены как минимум перестанут расти. Строящиеся сейчас ЦОДы проектируются с огромным запасом мощностей. Фактически в современном состоянии технологий они не нужны.

Если прогнозы по массовому внедрению технологий AI в нашу жизнь всё же сбудутся, то дополнительные мощности по производству модулей памяти окажутся востребованы. А с нынешними ценами — еще и весьма прибыльны.

Глава HP Энрике Лорес на днях дал прогноз, что дефицит чипов памяти в следующем году еще больше усугубится и новые компьютеры его компании придется оснащать меньшим объемом ОЗУ, чем сейчас. При этом и сам Лорес делает ставку на AI, пообещав заменить до 6 тысяч сотрудников HP искусственным интеллектом.

Но есть нюанс. Все эти телодвижения и триллионные инвестиции пока не дают надежд на окупаемость в обозримом будущем. Актуальный прогноз по прибыли HP на 2026 фискальный год пришлось снижать с ожидаемых 3,33 доллара на акцию до 2,9.

И если всё так пойдет и дальше и мировая Bigdata не найдет, как зарабатывать на AI больше, чем вкладывает, после достройки всех запланированных ЦОДов индустрия столкнется с перепроизводством компьютерных компонентов.

А пока же спираль паники раскручивается. Вот уже и Lenovo заявляет об ожиданиях дальнейшего подорожания оперативной памяти и отчитывается об увеличении ее запасов в полтора раза, чего должно хватить на производственную кампанию всего следующего года. Иными словами, где-то на складах пекинской компании лежат миллионы модулей, которые никак не будут использоваться минимум год.

Такую запасливость в Lenovo объясняют заботой о клиентах и обязательствах по долгосрочным контрактам — поставлять свои компьютеры корпорация обещает, не перекладывая на покупателей растущие расходы как минимум в ближайший квартал. А дальше ничего, кроме «соблюдения баланса цены и доступности», в компании предложить не могут. Кстати, почем брали память, не сообщается, но очевидно, что закупки Lenovo также внесли вклад в раскрутку дефицита на рынке.

О том, что телефоны бренда будут дорожать и дальше, уже предупредил Xiaomi. Президент компании Лу Вейпин рассказал, что они секьютеризировали (финансово обезопасили. — Прим. ред.) поставки чипов памяти на 2026 год, так как ожидают усугубления дефицита и роста цен даже больше, чем уже наблюдается в 2025-м.

А крупнейший в Китае производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. и вовсе предрек, что новый виток дефицита чипов еще больнее ударит по производителям автомобилей и бытовой техники. И дело даже не в том, что содержащиеся в них модули памяти кратно подорожают, а в том, что нехватка чипов не позволит выпускать запланированные объемы техники. То есть автомобилей и стиральных машин тоже будет хватать только тем, кто готов платить за них больше.

В выигрыше, как обычно, окажутся те, кто находится в самом начале пищевой, вернее, производственной цепочки. Акции голландского ASML Holding NV, мирового лидера индустрии оборудования для производства печатных плат, еще в сентябре колебались в районе 600 долларов. Всего за месяц они уверенно перевалили за 900 долларов, став самыми быстрорастущими на европейском рынке среди голубых фишек. Положение компании, к примеру, позволяет ограничивать продажи в Китай, по сути, решая, кто сможет участвовать в гонке за профиты чипового безумия, а кому придется притормозить.