Формат зашел в тупик: в России начали закрываться гипермаркеты

В Челябинске закрылся уже второй магазин низких цен «Маяк», принадлежащий владельцам «Светофора» Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В крупных городах России сокращается число гипермаркетов. В октябре в Челябинске закрылся гипермаркет низких цен «Маяк», осенью попрощались с гипермаркетом METRO в Омске. А недавно в Москве прекратила работу точка премиальной сети «Глобус Гурмэ». На прошлой неделе стало известно о предстоящей смене владельца главной операционной компании сети гипермаркетов «О'кей». Комментарии этой новости, как пишут наши коллеги из «Фонтанки»: формат зашел в тупик, ему требуется переосмысление. Гипермаркеты приносят сплошные убытки. Основные владельцы, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий, теперь хотят развивать только свою сеть из 226 дискаунтеров среднего формата «Да!», а от 77 «О'кеев» избавляются.

Только за первый квартал 200 крупнейших ретейлеров сократили площади гиперов на 100 тысяч квадратных метров. По данным INFOLine, это рекорд с 2018 года. Наши коллеги из 74.RU разбирают с экспертами, что происходит, в чем причины сокращения крупных торговых точек и ждать ли новых закрытий по стране.

«Хорошо бы продуктовый»

С фасада челябинского торгового комплекса исчезла вывеска «Маяк», а на входной двери повесили объявление с крупными буквами: «Гипермаркет Маяк закрыт». Магазин занимал внушительную площадь — примерно 2500 квадратных метров. Сейчас помещение огорожено, вход закрыт рольставнями. На стенах — листовки с указанием, где искать ближайшую точку сети. При этом потенциальные покупатели продолжают идти в «Маяк», не обращая внимания на бумажку на дверях и разочаровываясь уже внутри.

Вывеска дискаунтера бросалась в глаза Источник: Леонид Меньшенин

В Челябинске первый «Маяк» появился в 2021 году. Он работал по формату жесткого дискаунтера: предельно аскетичный интерьер, складская паллетная выкладка, большие упаковки, холодные комнаты с полиэтиленовой завесой, самообслуживание.

Сейчас ищут нового арендатора Источник: Наталья Лапцевич

Сеть «Маяк» основана в 2017 году в Красноярске, принадлежит семье Шнайдер — владельцам скандально известных «Светофоров». Однако ассортимент «Маяка» гораздо интересней (много известных брендов) и шире (4000 наименований ходовых товаров). В Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областях магазинами этой сети управляет компания «Ритейлсервис 42».

ООО «Ритейлсервис 42» создано в 2016 году в Кемерово, в 2020 году перерегистрировано в Челябинске. По данным Rusprofile, учредителем является АО «Арткомм», директором — Евгения Платоненко (с 14 января 2025 года). До 25 декабря 2020 года компания «Ритейлсервис 42» принадлежала Валентине Шнайдер — 53,5%, Андрею Шнайдеру — 33%, Ивану Шнайдеру — 9% и Валерию Яковлеву — 4,5%. Затем ее переписали на АО «Артклиник» (в марте 2021 года название изменено на АО «Арткомм»), владельцы которого не раскрываются. За 2024 год выручка «Ритейлсервис 42» выросла на 19% — до 6,2 миллиарда рублей, чистая прибыль увеличилась на 33% — до 37 миллионов рублей.

Особой популярностью магазины «Маяк» пользовались в первый месяц после начала спецоперации на Украине. Тогда импортные товары быстро исчезали и дорожали, и горожане устремились в эту сеть, чтобы успеть сделать хоть какой-то запас.

К 2023 году сеть «Маяк» на Южном Урале расширилась до 9 гипермаркетов: пять в Челябинске, два в Магнитогорске, по одному — в Копейске и Златоусте. Сейчас количество «Маяков» в регионе снизилось до семи, причем за счет сокращения торговых точек в областном центре.

Рекорд с 2018 года

Закрытие такого гипермаркета, как «Маяк», — это часть двух процессов, идущих одновременно, указали эксперты.

«Владельцы „Маяка“ и „Светофора“ в этом году столкнулись с беспрецедентным регуляторным давлением. С января по март 2025 года Роспотребнадзор и ФАС провели масштабные проверки сети, по результатам которых закрыто 76 магазинов. Претензии касались как санитарных норм, так и специфической бизнес-модели — отложенной оплаты поставщикам. Это серьезный удар по компании, выручка которой уже снизилась на 2,2% по итогам девяти месяцев 2024 года», — напомнил независимый пиар-консультант Денис Голдман.

Но если смотреть шире, то проблемы «Маяка» вписываются в общероссийский тренд сокращения крупноформатных магазинов, добавил эксперт.

По данным аналитической компании INFOLine, только за первый квартал 2025 года площади гипермаркетов у 200 крупнейших ретейлеров сократились почти на 100 тысяч квадратных метров — это рекорд с 2018 года.

«Закрылись все 11 российских гипермаркетов Selgros, 11 крупных точек „Магнита“. С 2017 года доля супер- и гипермаркетов в структуре розницы упала с 37 до 21%. Эпоха больших магазинов, похоже, уходит, — констатировал Денис Голдман. — Причины очевидны. Покупательские привычки изменились — людям удобнее забежать в магазин у дома, чем ехать на выходных закупаться впрок. Кроме того, онлайн-торговля растет на 30–40% в год и уже занимает пятую часть всего рынка. Гипермаркеты с их высокими арендными платежами, большими площадями и сложной логистикой становятся все менее рентабельными. В условиях роста цен и инфляции люди перешли к более частым, но менее объемным покупкам. Для крупного формата это критично».

При этом розничный рынок в целом, по мнению эксперта, чувствует себя неплохо. По данным Росстата, в 2024 году оборот розничной торговли вырос на 7,2%, достигнув 55,6 триллиона рублей. Рейтинговое агентство АКРА прогнозирует рост еще на 12% в 2025 году.

«Просто деньги уходят в другие форматы: магазины шаговой доступности, дискаунтеры нового поколения, онлайн-каналы. Российский ретейл адаптируется к новым реалиям, и это нормальный процесс эволюции рынка», — уверен Денис Голдман.

«Это естественный процесс»

Дело не только в том, что на «Светофоры» и «Маяки» в последний год очень активно давили, сколько в судьбе крупных форматов магазинов: они переживают не самые лучшие времена, согласен независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин.

«И здесь дело во многих нюансах. Активно развиваются маркетплейсы, там можно купить ассортимент того же „Светофора“ по непищевой тематике. Многое из продуктовых линеек тоже там есть. Плюс дает о себе знать активное развитие магазинов шаговой доступности. Базовые продукты, в том числе по низкой цене, есть в любой условной „Пятерочке“, „Магните“ или „Ленте“. Поэтому у людей отпадает необходимость ходить в такие магазины, — объяснил Михаил Лачугин. — К тому же многие федеральные ретейлеры стали запрещать известным производителям поставлять продукцию в дискаунтеры, где она продавалась дешевле. Это в некоторой степени снижает покупательский интерес к „Светофорам“/„Маякам“. Потому что раньше люди знали, что они могут купить какой-то известный бренд реально дешевле, чем в других сетях, и шли туда».

Ретейлеры оптимизируют сеть, арендодатели впадают в тихую панику Источник: Алла Скрипова

Эксперт также обратил внимание на попытку изменить функционал гипермаркетов, трансформировать их. Крупные сети, например, «Лента» и «Ашан» уменьшают площади, добавляют дарксторы (зоны сборки товаров для онлайн заказов. — Прим. ред.), расширяют зону кафе, пытаясь превратить их в гастрономические пространства.

«Жесткие дискаунтеры такое делать не могут, потому что даже при сопоставимой площади работают по совершенно другой модели. Поэтому постепенное сокращение „Светофоров“, „Маяков“ и подобных дискаунтеров — это естественный процесс. Он происходил бы вне зависимости от известных событий (массовых проверок. — Прим. ред.). Как и умирание гипермаркетов, в принципе, естественный процесс с учетом развития различных каналов сбыта. Поэтому не вижу в сокращении таких сетей никакой катастрофы. Думаю, лет через 10−15 таких магазинов в принципе не будет. Не потому что люди разбогатеют, просто появятся другие каналы продаж», — резюмировал Михаил Лачугин.