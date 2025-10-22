За что на самом деле мы платим стоматологам? Рассказываем, кто накручивает цены на лечение зубов

Зубы — дорогая необходимость Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Каждый визит к стоматологу больно бьет по кошельку, а стоимость услуг растет раз в полгода. За пять лет цена за удаление зуба по стране выросла на 99,9%.

Корреспондент омского портала NGS55.RU поговорил с поставщиками медоборудования и материалов, а также с владельцами клиник, и выяснил, что влияет на конечную стоимость услуг и кому мы платим за возможность пережевать еду своими зубами. Подробнее — в материале Анастасии Власовой.

Шок и адаптация: как изменился рынок после 2022 года

Нет предела для роста Источник: Кристина Полевая / 29.RU

После февраля 2022 года, когда Россия попала под множество санкций, на стоматологическом рынке начались серьезные испытания. Поставщики медоборудования не могли купить импортные материалы. Из-за этого цены поползли вверх.

По словам заместителя управляющего компании «Авк-Медикл» Игоря Баринова, первые месяцы было непонятно, как работать дальше. Но со временем всё стабилизировалось.

Подробности о компании «Авк-Медикл» Узнать По данным «Контур.Фокуса», компания ООО «Авк-Медикл» появилась в Омске в декабре 2015 года. Выручка за 2024 — 289 миллионов рублей, чистая прибыль 37 миллионов. В 2025 году организация заключила 17 госконтрактов на общую сумму 2,6 миллиона рублей. Основной вид деятельности — специализация на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами.

«После 2022 года было проблематично достать импортные материалы, потому что начался ввод санкций. Тогда мы не знали, что делать. В тот момент подскочил доллар, а все импортные препараты привязаны к валюте, поэтому стоимость очень сильно поднялась».

Спустя два года рынок адаптировался. Сейчас большая часть товаров вернулась на российский рынок, а цены на оборудование значительно снизились по сравнению с пиковыми значениями 2022–2023 годов. География стран-поставщиков осталась широкой: Малайзия, Япония, Китай, Австрия, Великобритания, Корея.

«Сейчас всё спокойно, большая часть товара вернулась на российский рынок. Единственное, с американскими материалами до сих пор есть проблемы. Цены на оборудование стали гораздо дешевле, по сравнению с 2022 годом: и мы научились бороться с санкциями, и доллар опустился. Цены на японское и корейское оборудование снизились на 30–40%».

Он привел конкретный пример: одна из позиций, которая в 2023 году стоила 250 тысяч рублей, сейчас оценивается в 190 тысяч. Только рост логистических издержек свел всё к нулю.

«Пока цены на оборудование упали на 30%, на всё остальное в пределах нашей страны поднялось на 40%. Сильно подорожала местная логистика. Например, доставка объемного груза из Москвы, которая раньше обходилась в 18 тысяч рублей, теперь стоит почти 30 тысяч. Расходы внутри страны „съедают“ всю выгоду от удешевления импорта».

Как часто меняются цены и кто диктует условия?

Стоматологии при всем желании не смогут снизить стоимость Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Владелец компании «Премиум Дент» Сергей Серебренников кратко формулирует основное правило рынка: «Все материалы привязаны к доллару и евро. Они поднимаются — всё растет, опускаются — всё дешевеет».

Подробности о компании «Премиум Дент» Узнать По данным «Контур.Фокуса», ООО «Премиум-Дент» появилась в Омске в 2013 году. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. В 2024 году выручка составила 13 миллионов рублей, а чистая прибыль — 1,2 миллиона. Последний раз компания выигрывала госконтракты на закупку стоматологических материалов в 2016 году.

Учредитель компании «Атока» Василий Колмогоров подчеркивает, что цены на материалы и оборудование — величина непостоянная и действительно сильно зависит от курса валют: «Цены меняются еженедельно. Стоимость оборудования и материалов зависит от курса доллара, от курса юаня. Но раз в полгода она точно меняется примерно на 5–10%».

Он заявил, что торговая наценка у компаний-импортеров невелика — чтобы оставаться конкурентоспособными в городе, они не могут поднимать ее выше 15%. Он также рассказал о другом важном факторе — высокой стоимости кредитов. Они бьют по бизнесу, вынуждая закладывать эти расходы в цены.

Подробности о компании «Атока» Узнать По данным «Контур.Фокуса», компания достаточно молодая — дата образования — 2021 год. Но дела у нее идут не так хорошо, как у двух предыдущих. В прошлом году чистая прибыль составила 39 тысяч рублей при выручке в 25 миллионов рублей. В 2025 году она смогла заключить девять госконтрактов на 2,1 миллиона рублей.

Крупные поставщики, давно работающие на рынке, охватывают до 95% стоматологий. Как говорит Сергей Серебренников, никого уговаривать не приходится. С новыми клиниками, которые только открываются и хотят сэкономить, иногда нужно идти на уступки, предоставляя скидки.

Кто виноват в росте цен на услуги?

Нельзя сказать, что в росте стоимости виноват кто-то один Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

На прямой вопрос, почему стоматологии не снижают цены, когда падает стоимость оборудования, поставщики дипломатично переводят стрелки на сами клиники.

«Понимаете, в стоматологиях растет цена на конечный продукт, услугу: стоимость установки пломбы или брекетов, или удаления зуба. Цены на материалы так не растут, как на услуги, это вам к клиникам обращаться надо», — резюмирует Сергей Серебренников.

Таким образом, формируется замкнутый круг: стоматологии, закупая оборудование и материалы, вынуждены закладывать в стоимость своих услуг не только их цену, но и возросшие операционные расходы — аренду, коммунальные платежи, зарплаты персонала, кредитные обязательства и дорогую логистику. При этом поставщики делают то же самое, хотя покупают оборудование по меньшей стоимости.

Что говорят владельцы стоматологий?

Владельцы стоматологических клиник подчеркивают, что рост зависит от общих экономических процессов Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Как NGS55.RU рассказал главврач сети стоматологий «Космостом» Денис Овчинников, с 2022 года изменились каналы поставок материалов и оборудования, но они все остались в доступе.

«Китайские производители естественным путем вытеснили немецких и европейских производителей. Произошло не совсем плавное, но замещение», — он подчеркнул, что российских брендов на рынке как не было, так и нет.

Денис Овчинников заявил, что рост стоимости стоматологических услуг можно сравнить со спросом на автомобили. Обе ниши нельзя назвать бюджетными, поэтому если россияне стабильно покупают машины, то и услугами зубных врачей будут пользоваться.

«Здесь всё зависит от покупательского спроса. Заметно, что наши услуги, особенно дорогостоящие, коррелируются со спросом на автомобили. Если покупательская активность есть, то и наш рынок растет. Покупательская активность замирает, например, из-за высокой ставки Центробанка, то и у нас всё замирает».

Учредитель компании «Улыбка» Олег Назаров отмечает, что цены после первоначального резкого скачка стабилизировались. Дальнейший рост связан с общими экономическими процессами.

«Повышение стоимости происходит постоянно, идет инфляция, ежегодно от 5 до 10%. Так было всегда», — он подчеркнул, что серьезных сложностей с поставками материалов и оборудования после введения санкций в 2022 году не возникло.

Эксперты единогласно указывают на резкий рост всех видов издержек внутри страны. Рост цен на бензин, электроэнергию и другие коммунальные услуги напрямую влияет на себестоимость услуг клиник.

Как менялась стоимость на стоматологические услуги?

Как бы не менялась стоимость стоматологических услуг, людям приходится ими пользоваться Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

На сайте государственной статистики ЕМИСС NGS55.RU посмотрел, как сильно изменилась стоимость медицинских услуг. Мы сравнили, на сколько процентов подорожали: первичный осмотр у стоматолога, удаление зуба под местным обезболиванием, лечение кариеса, изготовление съемного зубного протеза и коронки. Посмотрим, как сильно изменились цены на медицинские товары и услуги в целом.

Как рассчитывались проценты Узнать Мы взяли данные за сентябрь 2020 года за отправную точку. Затем посмотрели, как изменилась стоимость в сентябре 2022 года, когда на многие сферы были наложены санкции. И третий период для сравнения — как изменилась стоимость спустя пять лет, в сентябре 2025 года.

Сводная таблица по тому, как изменилась стоимость стоматологических услуг в сравнении с 2020 годом Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Глядя на статистику, можно заметить, что дороже всего обходится первичный прием стоматолога. За пять лет стоимость этой услуги выросла больше, чем на 100%. В сентябре 2022 года произошел сильный скачок, в два раза выше, чем по всей России в среднем.

Удаление зуба тоже обходится «в копеечку». С 2020 года цены выросли на 99,9%, а зубные протезы и коронки стали дороже на 70–73%. Если смотреть на общую картину, то в Омской области стоимость стоматологических услуг растет сильнее, чем в среднем по России.

За пять лет стоматологические услуги в Омской области подорожали в 1,5–2 раза. При этом в Омске цены растут значительно быстрее, чем в среднем по России. Несмотря на такие цифры, импортное оборудование и материалы не дорожают, а дешевеют.

После первоначального шока 2022 года поставщики наладили логистику, цены на японское и корейское оборудование упали на 30–40%. Главными виновниками роста стоимости оказались совсем другие факторы: внутренняя логистика, высокая ключевая ставка. Не стоит забывать про коммунальные расходы и заработную плату для сотрудников.