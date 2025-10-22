«Собираем редкие растения со всего мира». Как экономист создала уникальный экопарк

Героине потребовалось два десятка лет, чтобы превратить свою дачу в роскошный парк Источник: Вера Фукс

62-летняя Вера Адамовна Фукс из Барнаула создала в Республике Алтай огромный экопарк с большой коллекцией растений. Своему хобби, которое постепенно стало для героини делом жизни, она отдала уже 20 лет.

NGS22.RU поговорил с основательницей экопарка, узнал, в чем секрет ее успеха и как ей удается находить время для стольких растений.

Любовь к растениям у Веры Фукс врожденная Источник: Александра Фукс

Из дачи в экопарк

Любовь к растениям Вера Адамовна считает у себя врожденной. Однако посвятить им себя у героини получилось только два десятка лет назад.

— Это либо есть, либо нет. Но конкретно заниматься растениями я смогла только 20 лет назад. До этого были дети, был город и другая жизнь, — поделилась она.

Она экономист по образованию, после учебы в вузе занималась бизнесом, а параллельно училась в школе дизайна в Москве.

Любовь к растениям, по словам Веры, была у нее всегда Источник: Вера Фукс

— У нас были мастер-классы за границей. Мы ездили по усадьбам, были у разных великих людей, посещали Кёкенхоф — королевский парк цветов в Нидерландах, Живерни во Франции, где находится сад Клода Моне. И тогда я увидела, что можно делать на земле с растениями, — вспоминает героиня.

По ее словам, именно тогда у нее возникла идея попробовать создать что-то свое. Между тем к тому времени у героини уже была своя земля в Горном Алтае, которую она приобрела для дачи. С тех пор Вера Адамовна вместе со своей семьей непрерывно превращает свою территорию в районе в цветочный рай.

— Это стало семейным бизнесом. Сначала, конечно, близкие не поддерживали. Им было непонятно, потому что я имею видение, а для них конечный результат был закрыт. Но потом, когда процесс пошел, появились результаты, они начали поддерживать. Сейчас они уже верят в то, что я говорю, и мы идем вместе, — признаётся основательница экопарка.

Однако делом жизни растения для Веры стали только 20 лет назад Источник: Вера Фукс

«Если роза — королева, то пион — король»

До середины октября территория под названием экопарк «Сад пионов» открыта для посетителей. Эти цветы — фавориты Веры Адамовны в царстве растений.

— Пион — это энергетически самое сильное растение, и это король цветов. Если роза — королева, то пион — король. Мы очень много работали с Китаем, и я просто знаю энергетику этого растения, — отметила она.

Эти цветы, как рассказывает наша героиня, в ее саду просто везде. Там есть место как общедоступным видам, так и редким коллекционным. Общее же количество растений в экопарке героиня назвать уже не может: легко сбиться со счета.

Сейчас все силы героини брошены на развитие собственного экопарка Источник: Вера Фукс

— Я не считаю по пальцам, чего и сколько. Мы собираем редкие растения со всего мира и адаптируем их к нашей климатической зоне. Сейчас идет опыт с магнолиями. Какие-то цветы растут хорошо, какие-то выпадают. Много растений, которые простой дачник в садах не будет никогда выращивать, — рассказала героиня.

Вместе с пионами в саду Веры Фукс много хвойных растений — это еще одни ее любимчики. По ее мнению, они здорово дополняют друг друга.

— Мы вплетаем пион в елку, делаем экспозиции такие. Они дружат вместе. Не знаю, откуда такая любовь к одним и другим, но мне кажется, они хорошо сочетаются. Одни такие монументальные, а другие, наоборот, нежные. Мы их дружим между собой, они высажены везде. Дополняются они другими растениями в зависимости от сезона, чтобы это были мощные цветовые пятна, — заявила специалистка.

Редкие растения, которые Вере привозят из-за границы, она приспосабливает к суровому алтайскому климату Источник: Вера Фукс

Работа в экопарке требует от владелицы полной вовлеченности и непрерывного труда, однако, как подчеркивает Вера Адамовна, справляться со всем ей не тяжело.

— Сад — это искусство. Мы работаем каждый день, с утра до ночи, но это не тяжело. Когда делаешь богоугодное дело, то на это дают все силы. Если же это дело тебе не по любви, не по сердцу, будет его тяжело делать, — призналась она.

Новые растения Фукс закупает в Бельгии, Нидерландах, Польше. С российского Кавказа в свой экопарк она привезла кавказский пион. Такие покупки обходятся героине в круглые суммы, однако она подчеркивает, что для нее все растения бесценные.

Вообще, многие растения в ее саду — эндемики, которые растут в конкретной климатической группе. Так, многие растения родом из Северной Америки, например гледичия трехколючковая или тсуга канадская.

Королем парка при этом остается пион Источник: Вера Фукс

Редкие формы, по ее словам, берутся из так называемых ведьминых метел, когда у растения идет мутация, — так появляются новые сорта.

— Мы адаптируем их для Горного Алтая. Они высаживаются в почву, которая им нужна по агротехнике. Почву мульчируют. В первую зиму растения закрывают. Несколько лет они зимуют с укрытием, а потом, когда становятся посильнее, они растут сами. Пионы, например, неприхотливы, если соблюдать агротехнику, они растут, — объяснила Вера Адамовна.

«Остановиться — значит откатываться назад»

Своим секретом успеха основательница экопарка называет труд. По ее словам, любая дорога начинается с первого шага, и если идти по ней не сворачивая, то через какое-то время приходит успех.

Чтобы сад сохранял всё свое великолепие, героиня работает каждый день Источник: Вера Фукс

Сейчас парк растений простирается на 5 гектаров, однако останавливаться Вера и ее семья не планируют.

— Остановиться — это значит начать откатываться назад. Нет, мы пока расширяемся. Моя мечта — это отработать каждый уголок так, как я его вижу. Это невозможно сделать за один год. Сейчас мы работаем с нижней поляной. Находим такие самые устойчивые сорта и потом их предлагаем людям, — рассказала она.

Полюбоваться на разнообразные растения экопарка съезжаются люди со всей России. У некоторых после увиденного также просыпается тяга к садоводству. Пионов, как рассказывает Вера Адамовна, в сезон они продают очень много.

— Много ребят приезжает также просто полюбоваться. Это пространство очень мощно влияет на людей. Это не просто, как, например, в дендрарии на Лисовенко растут цветочки. Тут всё подчинено определенному замыслу. Тут идет работа с пространством. Совершенно случайно я встретилась тут со своими московскими учителями. Их похвала для меня — высшее признание, — подчеркнула героиня.

Экопарк привлекает множество туристов Источник: Вера Фукс

Работа в саду не прекращается и зимой, ведь у героини есть теплица. Помимо этого, много времени она посвящает поиску новых идей.

— Смотрим другие сады, какие-то сочетания, композиции, чем это дополнено. Что-то тебя торкает, находит отклик, какие-то просто просматриваешь. Это большая внутренняя работа, — отметила Вера Фукс.

Экопарк требует полной отдачи, при этом много лет назад, до его открытия, героиня даже представить не могла, что ее увлечение растениями превратится в дело жизни.

— Я даже не думала, что будет такой поворот судьбы. Просто когда ты слышишь и делаешь то, что тебе говорит пространство, от чего ты больше всего получаешь удовольствие, тогда ты разворачиваешься, наверное, к своей удаче, — заявила она.

Помимо всего прочего, героиня также занимается продажей растений Источник: Вера Фукс

О том, что так кардинально сменила сферу деятельности, Вера Адамовна не жалеет. В свободное от растений время она дает себе передышку — уезжает в горы. Кроме того, сейчас она получает еще одно образование — психологическое.

— Бывает, сад говорит тебе, что ты сегодня ничего делать не будешь. И ты ничего действительно не можешь сделать, а потом появляется вдохновение, и ты начинаешь дальше идти. То есть надо очень тонко это чувствовать, — добавила героиня.