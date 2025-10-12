Налог на AliExpress. Чем нам аукнется таможенный НДС для иностранных маркетплейсов

Новые правила могут усложнить заказ товаров из-за рубежа Источник: Savusia Konstantin / iStock

На иностранные маркетплейсы могут возложить обязанность уплаты «таможенного» НДС с продаваемых россиянам товаров. С такой инициативой выступило Министерство финансов РФ. Нельзя исключать и двукратного снижения лимита беспошлинного ввоза приобретенного онлайн товара. Эксперты рассказали «Фонтанке», к чему это приведет.

Сейчас россияне без уплаты таможенных пошлин вправе получать международные посылки и бандероли с товарами стоимостью не более 200 евро и весом брутто до 31 кг. Такой льготный режим ставит иностранные интернет-площадки в неравное конкурентное положение с отечественными ретейлерами, вынужденными платить все налоги и сборы.

Пятипроцентный старт

Подготовленный Министерством финансов РФ законопроект предусматривает введение специального порядка уплаты НДС на иностранные товары, приобретаемые россиянами на электронных торговых площадках. В первую очередь, функции налогового агента возлагаются на иностранные маркетплейсы, на которых осуществляется заказ товаров. Также НДС могут обязать платить отечественные интернет-площадки, продающие ввозимые товары в качестве агента по договору комиссии или поручения.

Все работающие с российскими покупателями иностранные площадки должны будут встать на учет в Федеральной налоговой службе и представлять соответствующую декларацию.

Вводить по сути новый для таких продавцов налог планируется поэтапно: в 2027 году ставка составит всего 5 %, в 2028 — 10, 2029 — 15 % и только с 2030 — 20 %. Переход на стандартную ставку НДС, которая с будущего года повысится до 22 %, представленный 1 октября законопроект не предусматривает.

При реализации товаров через находящееся в российской юрисдикции обособленное подразделение (филиал или представительство) иностранного продавца НДС должен уплачиваться в общем порядке.

Планы Минфина предусматривают введение новой системы с 2027 года.

«Развитие электронной торговли привело к появлению торговых площадок на территории стран ЕАЭС, сопоставимых по объёмам продаж с крупными торговыми сетями. При этом условия регулирования этих каналов торговли существенно отличаются. Для интернет-площадок не установлены обязательства по обеспечению контроля качества товаров. У трансграничной электронной коммерции есть также ряд других конкурентных преимуществ, ключевое из которых — возможность не уплачивать НДС», — отмечают в финансовом ведомстве.

Виртуальный посредник

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценивают объем трансграничного сектора интернет-торговли в 3 % (270 млрд рублей).

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) убеждены, что предложенные Минфином изменения затронут только заказываемые непосредственно из-за рубежа товары. Например — в интернет-магазине Joom. Все импортеры (любой российский ретейлер) платят 20-процентный НДС. Таким образом для иностранных продавцов изначально созданы финансовые преференции.

«Мы концептуально поддерживаем инициативу и полагаем, что она позволит выровнять налоговую нагрузку на все каналы продаж. Постепенный переход позволит сгладить негативные эффекты для участников рынка, развивающих эту бизнес-модель в настоящее время», — заявил «Фонтанке» президент АКИТ Артем Соколов.

На самом деле транснациональные маркетплейсы работают по сложным и не всегда прозрачным схемам. Самая известная и крупнейшая оставшаяся в России площадка — AliExpress (Alibaba Group), имеет в нашей стране дочернюю структуру — ООО «Алибаба.Ком (Ру)». Однако согласно публичной оферте, это юридическое лицо не осуществляет продажу товаров, в том числе в качестве агента, комиссионера или поверенного (исполнителя поручения).

«Компания не предлагает к продаже, не продает, не доставляет, не вводит их в гражданский оборот иным способом, равно как не хранит и не перевозит с этой целью товары, размещенные на маркетплейсе AliExpress», — отмечается в документе.

Выручка, которая в 2024 году превысила 12,5 млрд рублей, формируется исключительно за счет доходов от оказания информационных услуг самим продавцам (селлерам). Это подтверждается, в частности, судебными решениями («Фонтанка» писала об одном из них — «Алибабу» освободили от ответственности за рекламу китайских товаров в России). При этом покупающие товары с AliExpress получают чек, в котором в качестве продавца указана иностранная (чаще всего китайская) компания. НДС не выделен.

Примерно так же работают и российские маркетплейсы. Так, выручка ООО «Вайлдберриз» в 2024 году составила 657 млрд рублей, тогда как его доля на рынке оценивается ФАС в 47 %, а оборот — в 4,1 трлн. В пробиваемых чеках продавцами опять же выступают селлеры, в том числе иностранные. НДС также не выделен.

В то же время некоторые российские компании сотрудничают напрямую с зарубежными продавцами. В частности, проект Global развивает второй в рейтинге отечественных маркетплейсов «Ozon», Shopping — курьерская служба CDEK. Таможенная декларация оформляется от имени российского покупателя (при заказе требуется указывать паспортные данные).

Иностранный агент

Российские маркетплейсы в целом поддерживают инициативу Минфина:

«Рассматриваемый комплекс мер долгое время обсуждался профильным регулятором с участниками рынка. В результате удалось прийти к сбалансированному, с нашей точки зрения, решению. В особенности это касается постепенного повышения ставки НДС лишь к 2030 году, что позволит смягчить адаптацию рынка к указанным изменениям», — убеждены в пресс-службе Wildberries&Russ.

Одобряют постепенное повышение ставок НДС и в «Ozon»: «Резкое изменение налоговых требований могло бы спровоцировать падение рынка и последующий неконтролируемый переток в „серые“ каналы». В пресс-службе ООО «Алибаба.ком (ру)» запрос журналиста «Фонтанки» проигнорировали.

По замыслу Минфина, собирать сведения о получаемых россиянами посылках с товарами будет таможенная служба. Тогда как администратором налога остается фискальное ведомство. Юристы сомневаются в его способности контролировать находящихся за границей продавцов и площадки.

«Если признанный налоговым агентом иностранный маркетплейс не представлен в нашей стране — не имеет дочерней структуры или представительства, принудить его к постановке на учет в налоговой службе и уплате НДС можно будет разве что заблокировав или ограничив доступ к самому интернет-ресурсу», — убежден старший юрист налоговой практики CLS Илья Прядеин.

По мнению управляющего партнёра бюро юридических стратегий Legal to Business Светланы Гузь, к представителям цифровой торговли относятся не только маркетплейсы, но и любые принимающие онлайн-оплату и отправляющие товары магазины.

«Таким образом, под действие законопроекта подпадает 99 % мирового товарного рынка. Большая часть иностранных маркетплейсов осуществляет свою деятельность за пределами ЕАЭС и у них не возникает обязанности по уплате НДС в российский бюджет. В текущей ситуации обязать иностранную компанию исполнить предписание ФНС или привести в исполнение решение российского суда — крайне затруднительно», — полагает адвокат.

Сто евро на душу

В апреле прошлого года лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях или экспресс-грузах был снижен с тысячи до 200 евро. Превышающего лимит стоимость ввозимого товара облагается 15-процентной пошлиной.

Определяющий такие нормативы Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уже давно представил проект о его дальнейшем поэтапном уменьшении: до 100 евро с 2026 года и 50 евро — к 2027-му. По словам министра ЕЭК по таможенному сотрудничеству Руслана Давыдова, неоднократно выступавшего за полное обнуление лимита, окончательное решение не принято, и порог 200 евро «пока таким и останется».

В то же время таможенные власти поэтапно увеличивают перечень категорий товаров, которые независимо от стоимости не считаются предназначенными для личного пользования. Так, для предупреждения злоупотреблений год назад в такой «черный список» включили бытовую технику, «ввозимую в разукомплектованном виде, но визуально представляющую собой вид готового изделия».