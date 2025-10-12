НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

зап.

 744мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Вышла за малийца
Разбился на квадроцикле
Сэкономить время и нервы на врачах
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рыбачка рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Что будет на месте бывшей табачной фабрики
Отменят 13 автобусных маршрутов
Афиша на октябрь
Бизнес Налог на AliExpress. Чем нам аукнется таможенный НДС для иностранных маркетплейсов

Налог на AliExpress. Чем нам аукнется таможенный НДС для иностранных маркетплейсов

И приведет ли это к повышению цен

230
Новые правила могут усложнить заказ товаров из-за рубежа | Источник: Savusia Konstantin / iStockНовые правила могут усложнить заказ товаров из-за рубежа | Источник: Savusia Konstantin / iStock

Новые правила могут усложнить заказ товаров из-за рубежа

Источник:

Savusia Konstantin / iStock

На иностранные маркетплейсы могут возложить обязанность уплаты «таможенного» НДС с продаваемых россиянам товаров. С такой инициативой выступило Министерство финансов РФ. Нельзя исключать и двукратного снижения лимита беспошлинного ввоза приобретенного онлайн товара. Эксперты рассказали «Фонтанке», к чему это приведет.

Сейчас россияне без уплаты таможенных пошлин вправе получать международные посылки и бандероли с товарами стоимостью не более 200 евро и весом брутто до 31 кг. Такой льготный режим ставит иностранные интернет-площадки в неравное конкурентное положение с отечественными ретейлерами, вынужденными платить все налоги и сборы.

Пятипроцентный старт

Подготовленный Министерством финансов РФ законопроект предусматривает введение специального порядка уплаты НДС на иностранные товары, приобретаемые россиянами на электронных торговых площадках. В первую очередь, функции налогового агента возлагаются на иностранные маркетплейсы, на которых осуществляется заказ товаров. Также НДС могут обязать платить отечественные интернет-площадки, продающие ввозимые товары в качестве агента по договору комиссии или поручения.

Все работающие с российскими покупателями иностранные площадки должны будут встать на учет в Федеральной налоговой службе и представлять соответствующую декларацию.

Вводить по сути новый для таких продавцов налог планируется поэтапно: в 2027 году ставка составит всего 5 %, в 2028 — 10, 2029 — 15 % и только с 2030 — 20 %. Переход на стандартную ставку НДС, которая с будущего года повысится до 22 %, представленный 1 октября законопроект не предусматривает.

При реализации товаров через находящееся в российской юрисдикции обособленное подразделение (филиал или представительство) иностранного продавца НДС должен уплачиваться в общем порядке.

Планы Минфина предусматривают введение новой системы с 2027 года.

«Развитие электронной торговли привело к появлению торговых площадок на территории стран ЕАЭС, сопоставимых по объёмам продаж с крупными торговыми сетями. При этом условия регулирования этих каналов торговли существенно отличаются. Для интернет-площадок не установлены обязательства по обеспечению контроля качества товаров. У трансграничной электронной коммерции есть также ряд других конкурентных преимуществ, ключевое из которых — возможность не уплачивать НДС», — отмечают в финансовом ведомстве.

Виртуальный посредник

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценивают объем трансграничного сектора интернет-торговли в 3 % (270 млрд рублей).

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) убеждены, что предложенные Минфином изменения затронут только заказываемые непосредственно из-за рубежа товары. Например — в интернет-магазине Joom. Все импортеры (любой российский ретейлер) платят 20-процентный НДС. Таким образом для иностранных продавцов изначально созданы финансовые преференции.

«Мы концептуально поддерживаем инициативу и полагаем, что она позволит выровнять налоговую нагрузку на все каналы продаж. Постепенный переход позволит сгладить негативные эффекты для участников рынка, развивающих эту бизнес-модель в настоящее время», — заявил «Фонтанке» президент АКИТ Артем Соколов.

На самом деле транснациональные маркетплейсы работают по сложным и не всегда прозрачным схемам. Самая известная и крупнейшая оставшаяся в России площадка — AliExpress (Alibaba Group), имеет в нашей стране дочернюю структуру — ООО «Алибаба.Ком (Ру)». Однако согласно публичной оферте, это юридическое лицо не осуществляет продажу товаров, в том числе в качестве агента, комиссионера или поверенного (исполнителя поручения).

«Компания не предлагает к продаже, не продает, не доставляет, не вводит их в гражданский оборот иным способом, равно как не хранит и не перевозит с этой целью товары, размещенные на маркетплейсе AliExpress», — отмечается в документе.

Выручка, которая в 2024 году превысила 12,5 млрд рублей, формируется исключительно за счет доходов от оказания информационных услуг самим продавцам (селлерам). Это подтверждается, в частности, судебными решениями («Фонтанка» писала об одном из них — «Алибабу» освободили от ответственности за рекламу китайских товаров в России). При этом покупающие товары с AliExpress получают чек, в котором в качестве продавца указана иностранная (чаще всего китайская) компания. НДС не выделен.

Примерно так же работают и российские маркетплейсы. Так, выручка ООО «Вайлдберриз» в 2024 году составила 657 млрд рублей, тогда как его доля на рынке оценивается ФАС в 47 %, а оборот — в 4,1 трлн. В пробиваемых чеках продавцами опять же выступают селлеры, в том числе иностранные. НДС также не выделен.

В то же время некоторые российские компании сотрудничают напрямую с зарубежными продавцами. В частности, проект Global развивает второй в рейтинге отечественных маркетплейсов «Ozon», Shopping — курьерская служба CDEK. Таможенная декларация оформляется от имени российского покупателя (при заказе требуется указывать паспортные данные).

Иностранный агент

Российские маркетплейсы в целом поддерживают инициативу Минфина:

«Рассматриваемый комплекс мер долгое время обсуждался профильным регулятором с участниками рынка. В результате удалось прийти к сбалансированному, с нашей точки зрения, решению. В особенности это касается постепенного повышения ставки НДС лишь к 2030 году, что позволит смягчить адаптацию рынка к указанным изменениям», — убеждены в пресс-службе Wildberries&Russ.

Одобряют постепенное повышение ставок НДС и в «Ozon»: «Резкое изменение налоговых требований могло бы спровоцировать падение рынка и последующий неконтролируемый переток в „серые“ каналы». В пресс-службе ООО «Алибаба.ком (ру)» запрос журналиста «Фонтанки» проигнорировали.

По замыслу Минфина, собирать сведения о получаемых россиянами посылках с товарами будет таможенная служба. Тогда как администратором налога остается фискальное ведомство. Юристы сомневаются в его способности контролировать находящихся за границей продавцов и площадки.

«Если признанный налоговым агентом иностранный маркетплейс не представлен в нашей стране — не имеет дочерней структуры или представительства, принудить его к постановке на учет в налоговой службе и уплате НДС можно будет разве что заблокировав или ограничив доступ к самому интернет-ресурсу», — убежден старший юрист налоговой практики CLS Илья Прядеин.

По мнению управляющего партнёра бюро юридических стратегий Legal to Business Светланы Гузь, к представителям цифровой торговли относятся не только маркетплейсы, но и любые принимающие онлайн-оплату и отправляющие товары магазины.

«Таким образом, под действие законопроекта подпадает 99 % мирового товарного рынка. Большая часть иностранных маркетплейсов осуществляет свою деятельность за пределами ЕАЭС и у них не возникает обязанности по уплате НДС в российский бюджет. В текущей ситуации обязать иностранную компанию исполнить предписание ФНС или привести в исполнение решение российского суда — крайне затруднительно», — полагает адвокат.

Сто евро на душу

В апреле прошлого года лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях или экспресс-грузах был снижен с тысячи до 200 евро. Превышающего лимит стоимость ввозимого товара облагается 15-процентной пошлиной.

Определяющий такие нормативы Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уже давно представил проект о его дальнейшем поэтапном уменьшении: до 100 евро с 2026 года и 50 евро — к 2027-му. По словам министра ЕЭК по таможенному сотрудничеству Руслана Давыдова, неоднократно выступавшего за полное обнуление лимита, окончательное решение не принято, и порог 200 евро «пока таким и останется».

В то же время таможенные власти поэтапно увеличивают перечень категорий товаров, которые независимо от стоимости не считаются предназначенными для личного пользования. Так, для предупреждения злоупотреблений год назад в такой «черный список» включили бытовую технику, «ввозимую в разукомплектованном виде, но визуально представляющую собой вид готового изделия».

Справка

По данным АКИТ, в 2024 году аудитория онлайн-покупателей выросла до 85 млн человек. За пять лет общий объем интернет-торговли вырос в 4,4 раза, тогда как доля трансграничных розничных продаж сократилась с 29 до 3 %. На иностранных площадках россияне чаще всего заказывали цифровую и бытовую технику (28,8 %), товары для дома и мебель (20,9), а также одежду (10,5 %).

ПО ТЕМЕ
Нетупский Павел
Налог Маркетплейс Закон о маркетплейсах Wildberries AliExpress
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Я думаю что зарплату 20-40 тысяч как в России любое государство будет платить. Так что сидеть тогда тут?
Гость
1 час
С Али идет сплошной брак.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление