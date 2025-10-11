«Люди платят, чтобы подоить козу»: как бизнесмен развивает избинг в деревенской глуши

Возвращаемся к истокам Источник: Виктория Федорова / 164.RU

«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» — этой фразой из «Горя от ума» с насмешкой когда-то пугали избалованных прожигателей жизни. Но жизнь берет свое, и теперь люди готовы платить деньги, чтобы оказаться в этой самой глуши. Хотя село Золотое в Саратовской области ею уже не назовешь. Наоборот, на новоязе звучит максимально современно, да так, что не каждый и поймет: «В селе открылся новый глэмпинг, а точнее, избинг». Подробности — в материале наших коллег из 164.RU.

Избинг — это реальная возможность отдохнуть в русской избе на современный комфортный лад. С туалетом не во дворе и вайфаем. Считается актуальным форматом внутреннего туризма России, сочетает традиционный деревенский антураж с удобствами XXI века. Об этом мы поговорили с саратовским предпринимателем Михаилом Коробкиным, который вместе с партнером Виктором Кириллиным организовал в Саратове новые туристические тропы.

Сам Михаил Коробкин называет себя стартапером проектов в недвижимости. Мы приехали в село Золотое, где увидели один из них: снаружи деревенский домик выглядит просто свежеотремонтированным, а внутри — похожим на музей, в котором при этом разрешено жить. Всего их в селе Золотое четыре избы, у каждой свое название — «Тыковка», «Масличко», «Волжская», ну а мы зашли в «Купеческую».

Внутри избы — настоящий микс времен от наших прадедов до нас. Старинные кровати, подушки, накрытые накидками, как у бабушек. Иконы, сундуки, а рядом — современное искусство и проигрыватель с пластинками из Советского Союза. Современный камин, нагревательная колонка. Но главное — здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Изба действительно впечатляет.

— Я люблю увидеть потенциал в неликвидных сложных объектах, какими они кажутся на первый взгляд. Люди хотят от них избавиться, а я покупаю и делаю что-то интересное, — делится Михаил. — У меня уже есть опыт в туристическом направлении и развитии таких объектов. Главное здесь — чтобы взрослый человек приехал и ощутил себя как в детстве.

Коробкин рассказывает, что после покупки изб детали для антуража собираются постепенно: с барахолок, антикварных магазинов. Дизайном он предпочитает заниматься сам. В избах нет телевизора, хотя, бывает, клиенты и просят.

— ТВ тут концептуально нет, — поясняет он. — Сюда надо приезжать за другим. А телевизор можно и в городе посмотреть, в любом гостевом доме.

Источник: Виктория Федорова / 164.RU Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Сходить в ДК на утреннюю гимнастику

Золотое — крупное село, есть где развернуться, говорит предприниматель. Летом, по его подсчетам, здесь собираются под три-четыре тысячи человек отдыхающих. Глэмпинг его уже не единственный — еще один открыли ребята из Уфы. Люди из Питера обустроили турбазу. Пекарню организовали москвичи. В селе есть сеть продуктовых магазинов, пункты маркетплейсов, Сбербанк, ателье. Возродилась и работает керамическая фабрика. Те, у кого есть возможность, теперь покупают и сдают избы всем желающим.

— Отдыхающие переживают радость в обыкновенной простоте, — считает Коробкин. — Гуляют по старым улочкам, переходят овраг по подвесному мосту. К тому же у нас есть разные дополнительные услуги — покормить свиней, подоить коров, козу, пасти овец. Люди платят деньги, чтобы подоить козу. Можно взять в аренду удочки, лодку — весельную или с мотором, есть сапы. Велосипеды на всю компанию, мопед. Баня. На Новый год здесь расчищают каток на Волге. Народ катается на коньках, на ледянках. И всем селом отмечают праздники.

По словам Михаила, избингом интересуются не только те люди, которые выросли в деревне и хотят вернуться за ностальгией, но и те, кто в жизни на селе ни разу не был.

Избы соседствуют с современными коттеджами Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— Во многом это эстеты, сюда вообще приезжает много творческих людей — художники, архитекторы, блогеры в хорошем смысле этого слова. Люди, которые хотят отдохнуть без пафоса. Кому-то может быть интересно собираться большой компанией и выпивать под громкую музыку, но тут больше про спокойствие и умиротворение. Ты уезжаешь из города и наслаждаешься тишиной, а по утрам — пением петухов.

Коробкин подмечает, что для саратовцев, например, большое значение для отдыха имеет удаленность Золотого от города.

— То, что мы не в 10 километрах от города, а в 100, это прямо чувствуется, что ты уже в путешествии. И это большой плюс, что за небольшие деньги ты покупаешь эмоции, которые продаются по турпутевкам за большие деньги. Мы летим в другие страны за их колоритом, хотим посмотреть на местную жизнь. Сначала долго летишь, потом дорого платишь, но рад, что как будто попал в другое кино. А здесь то же самое, но рядом и дешевле. Можно к бабушке в гости попасть, она тебе многое расскажет. Можно сходить в местный Дом культуры. Так я один раз зашел, спрашиваю: «Что у вас сегодня по программе?» Актерское мастерство. И я на него попал. Меня одного учили, тренировали. Это же кайф для туристов — вот так зайти в местный ДК и пройти то, что сегодня по программе, или записаться на утреннюю гимнастику.

Также на берегу Волги работает проект «Автодом» с мангальной зоной и беседкой. На ухоженной территории вокруг планируется проводить пленэры и фестивали.

«Образец современного села»

Так радужно в Золотом было не всегда. Коробкин с партнером начали развивать направление три года назад, первую избу купили в 2022 году. И село было еще в состоянии застоя. Зато изначальная цена за избы была копеечной. Но вложить в них пришлось раз в десять больше, причем вложения до сих пор не окупились.

— Избы были в разных состояниях, совершенно покосившиеся, сгнившие и прочее. Всё это исправляется: делается новая капитальная часть фундамента, меняется крыша и так далее, у дома открывается второе дыхание. Только я ожидал, что будет недорогая изба, тысяч 500, и условно 500 тысяч на ремонт. Но получилось, что не миллион, а вот эта изба — «Купеческая» — по себестоимости вышла в 3,5 миллиона. Другие — по 2,8 миллиона. Много работ было проведено и в больших объемах. Одна краска дорогущая, от 10 тысяч ведро, чтобы только фасад привести в порядок. Плюс у нас работали мастера-краснодеревщики, которые вытачивали узор на наличники. Много ручного труда. То есть, в принципе, проще было старые дома снести и построить новые. Поэтому этим путем мы больше не пойдем. А чтобы окупились предыдущие вложения, нужно подождать еще 6–8 лет.

Михаил Коробкин и его помощница Ярослава Источник: Сергей Петунин / 164.RU

Зато с приходом избинга второе дыхание открылось и у села.

— Золотое — своя территориальная зона со своими особенностями. Как, например, есть село Белогорское у Утеса Степана Разина, — продолжает Коробкин. — По сути, оно тоже такое же историческое место, как Золотое, но уже практически утраченное. Золотое — старше Саратова, это одно из самых старых сел Саратовской области. И при этом оно особенное — прогрессивное и развивающееся. Можно сказать, образец современного села. Загнивающие села, к сожалению, есть по стране, я сам, когда выбирал первую избу, поездил и убедился, что пока еще деревни в упадническом состоянии. Но Золотое — пример того, как можно приложить невеликие усилия, чтобы привлечь внимание к этой территориальной зоне. И тогда всё хорошее начнет наслаиваться само. Вот уже и сосед наличники отшкурил, другой — покрасил. Красота начала распространяться вокруг.

— А как местное население к этой идее отнеслось?

— Все по-разному. Кто при деле, тот радуется, что больше дел появилось, и им интересно пообщаться с новыми людьми. Тут кого только не было: и фильмы снимали, и клипы, приезжали актеры, режиссеры и музыканты. Так что тот, кто жизнелюбивый, тому хорошо. А злые и завистливые пусть злятся и завидуют, нам не до них, — резюмировал Михаил.