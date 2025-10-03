НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Жизнь после упрощенки: почему 10 млн рублей сделают больно малому бизнесу

Жизнь после упрощенки: почему 10 млн рублей сделают больно малому бизнесу

Минфин предложил изменения для малого бизнеса в 2026 году

Минфин предлагает снизить порог освобождения от НДС с 60 млн до 10 млн рублей, повысить ставку НДС и отменить льготы по страховым взносам — вместе эти меры уже в 2026 году коснутся миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). «Фонтанка» на примере трех конкретных компаний разобрала цифры: в каком случае бизнес уйдет в минус и что надо делать, чтобы всё же остаться на плаву.

Что меняется

Налоговый пакет, который Минфин направил на согласование, — это не точечная правка, а комплекс мер, меняющих правила игры для «обычных» предпринимателей. В Думе его ждут 1 октября.

Главные изменения выглядят так: стандартную ставку НДС предлагается повысить с 20% до 22%; порог, при котором возникает обязанность платить НДС для компаний, на упрощенной системе предполагается снизить с 60 млн до 10 млн рублей; и для широкого круга субъектов МСП планируется отмена пониженных тарифов страховых взносов, которые действовали как мера поддержки после пандемии.

Эти инициативы уже озвучены в бюджетном пакете Минфина. И это своего рода посыл тем, кто захочет возражать. Мол, не поддержите этот пакет — рисуйте сами бюджет, как хотите. У нас по-другому не получается. В целом, вопрос о введении новых налоговых реалий можно считать решенным.

Три сценария

«Фонтанка» приложила новые правила расчета налогов и соцвзносов на три разных небольших бизнеса. Исходные данные взяты из опубликованных бухгалтерских отчетов фирм — речь о реальных компаниях: мини-кафе, салон красоты и маленький интернет-магазин электроники.

Более того, чтобы подстраховаться от типичных ошибок «кабинетных» экономистов, редакция попросила трех действующих предпринимателей из разных сфер малого бизнеса проверить за нами подсчеты. Все трое подтвердили: это всё очень близко к существующим реалиям бизнеса «на земле». Примерно так всё и будет, с учетом небольших поправок.

Например, какую долю выручки парикмахерская на самом деле не пробивает через кассу, а получает в виде перевода по номеру телефона хозяйки. Ну и во всех случаях расчеты по потере клиентов из-за вынужденного роста цен строго предположительные. Ведь у каждого бизнеса свой собственный процент лояльной аудитории, мало чувствительной к росту цены.

Получив дополнительные расходы, любой бизнес видит только три пути:

  1. Переложить их полностью на клиента.

  2. «Поглотить» расходы самому, снижая маржу.

  3. Поделить расходы с клиентом (в наших расчетах это раздел 50/50, хотя вариантов, конечно, больше).

Итак. Вот исходные данные:

Мини-кафе:

  • выручка — 18 000 000 ₽;

  • COGS (Cost Of Goods Sold — себестоимость товаров и услуг без зарплат) — 6 000 000 ₽;

  • Фонд оплаты труда — 4 000 000 ₽;

  • прочие расходы — 3 000 000 ₽;

  • текущая чистая прибыль ≈ 8% от выручки (1 440 000 ₽);

  • предположим, что из входного НДС по поставкам можно восстановить 40% (часть закупок — у поставщиков с НДС).

Салон красоты:

  • выручка — 12 000 000 ₽;

  • COGS — 1 000 000 ₽;

  • ФОТ — 3 500 000 ₽;

  • прочие — 2 000 000 ₽;

  • чистая прибыль ≈ 12% (1 440 000 ₽);

  • восстановление входного НДС — 30%.

Интернет-магазин:

  • выручка (комиссии) — 9 000 000 ₽;

  • COGS — 1 000 000 ₽ (хостинг, эквайринг);

  • ФОТ — 2 000 000 ₽;

  • прочие — 1 000 000 ₽;

  • чистая прибыль ≈ 15% (1 350 000 ₽);

  • входной НДС восстанавливается хуже — 20% (платформа, как правило, покупает услуги и мало материальных затрат).

Общие параметры: НДС = 22% (новая); раньше бизнесы были на УСН и НДС не начисляли; соцвзносы: из 15% превращаются в 30%; дополнительные услуги бухгалтера — 200 000 руб./год.

Как на них повлияют новые налоги

Логика подсчета влияния НДС такова: если выручка указана без НДС, то в новых условиях бизнес будет выставлять клиенту НДС поверх этой суммы (и в идеале собранный НДС перечислит в бюджет). Чистое бремя бизнеса равно доле НДС, которую он не сможет переложить на покупателя, минус НДС, который он сможет вычесть (входной НДС). Поэтому рассматриваем три сценария передачи налоговой нагрузки клиенту: 100%, 50% и 0%.

1) мини-кафе (выручка 18 млн ₽)

Исходные величины: чистая прибыль до реформы ≈ 1 440 000 ₽; ФОТ 4 000 000 ₽.

Рост соцвзносов:

старые взносы = 4 000 000 × 15% = 600 000 ₽;

новые взносы = 4 000 000 × 30% = 1 200 000 ₽;

увеличение = 600 000 ₽/год.

НДС (новая ставка 22%):

НДС с продаж = 18 000 000 × 22% = 3 960 000 ₽ (это сумма, которая начисляется поверх чистой выручки);

НДС по покупкам (COGS + прочее) = (6 000 000 + 3 000 000) × 22% = 1 980 000 ₽;

доступный вычет (40%) = 1 980 000 × 40% = 792 000 ₽;

Чистое НДС-бремя для бизнеса = (часть НДС с продаж, которую он поглощает) − вычет.

Сценарии:

Полное переложение расходов на клиента (100%): кафе собирает 3 960 000 ₽ с клиентов и перечисляет в бюджет, но это не уменьшает его текущую чистую прибыль (потому что цена увеличилась на НДС), при этом бизнес сохраняет право на вычет 792 000 ₽ — с бухгалтерской точки зрения чистый НДС-платеж идет из средств потребителя; влияние на прибыль — только соцвзносы + бухгалтерия. Итого: прибыль ≈ 1 440 000 − 600 000 (рост соцвзносов) − 200 000 (учет) = 640 000 ₽ (минус 55,6%). То есть кафе теряет половину прибыли, но выживает.

Открытым остается вопрос о том, удастся ли при росте цен почти на четверть сохранить клиентов. Ответ здесь лежит в области предпринимательских талантов владельца. Путем каких-то гениальных маркетинговых решений потери можно свести к нулю, но чего это будет стоить и какова цена ошибки — узнать можно будет только на практике;

частичное переложение (50%): кафе оставляет на себе 50% НДС с продаж = 1 980 000 ₽; вычет = 792 000 ₽; чистое бремя = 1 980 000 − 792 000 = 1 188 000 ₽. Тогда прибыль ≈ 1 440 000 − 600 000 − 200 000 − 1 188 000 = −548 000 ₽ (то есть кафе выйдет в убыток при таких условиях);

бизнес полностью поглощает НДС (0%): бремя = 3 960 000 − 792 000 = 3 168 000 ₽. Прибыль ≈ 1 440 000 − 600 000 − 200 000 − 3 168 000 = −2 528 000 ₽ (сильный убыток).

Вывод по мини-кафе: при полном переложении на клиентов кафе выживает, но маржа съеживается из-за роста соцвзносов и бухучета. При неполном переложении (50%) — бизнес быстро уйдет в убыток. Это классическая дилемма: либо повышать цены и рисковать потерей трафика, либо «съедать» налог с прибыли, и при заявленных параметрах это означает сильный стресс, который пережить сможет не каждый.

2) салон красоты (выручка 12 млн ₽)

Исходные величины: чистая прибыль до реформы ≈ 1 440 000 ₽; ФОТ 3 500 000 ₽.

Рост соцвзносов:

старые = 3 500 000 × 15% = 525 000 ₽;

новые = 3 500 000 × 30% = 1 050 000 ₽;

увеличение = 525 000 ₽.

НДС:

НДС с продаж = 12 000 000 × 22% = 2 640 000 ₽;

НДС по входу = (1 000 000 + 2 000 000) × 22% = 660 000 ₽;

вычет (30%) = 660 000 × 30% = 198 000 ₽.

Сценарии:

100%: прибыль ≈ 1 440 000 − 525 000 − 200 000 = 715 000 ₽ (проседание ≈ 50,4%);

50%: бизнес несет (0,5 × 2 640 000) − 198 000 = 1 320 000 − 198 000 = 1 122 000 ₽; прибыль ≈ 1 440 000 − 525 000 − 200 000 − 1 122 000 = −407 000 ₽ (убыток);

0%: бремя = 2 640 000 − 198 000 = 2 442 000 ₽; прибыль ≈ 1 440 000 − 525 000 − 200 000 − 2 442 000 = −1 727 000 ₽.

Вывод по салону: при полном переложении салон остается «в живых», но маржа падает вдвое; при любом значительном поглощении НДС — большие убытки.

3) интернет-магазин (выручка 18 млн ₽)

Исходные величины: чистая прибыль до реформы ≈ 2 700 000 ₽; ФОТ 2 000 000 ₽.

Рост соцвзносов:

старые = 2 000 000 × 15% = 300 000 ₽;

новые = 2 000 000 × 30% = 600 000 ₽;

увеличение = 300 000 ₽.

НДС:

НДС с продаж (комиссий) = 18 000 000 × 22% = 3 960 000 ₽;

НДС по входу = (1 000 000 + 1 000 000) × 22% = 440 000 ₽ (мы считаем прочие расходы + инфраструктуру);

вычет (20%) = 440 000 × 20% = 88 000 ₽.

Сценарии:

100%: прибыль ≈ 2 700 000 − 300 000 − 200 000 = 2 200 000 ₽ (проседание ≈ 18,5%);

50%: бремя = 0,5 × 3 960 000 − 88 000 = 1 980 000 − 88 000 = 1 892 000; прибыль ≈ 2 700 000 − 300 000 − 200 000 − 1 892 000 = 308 000 ₽ (минус 88,6%). При прибыли примерно 25 000 в месяц возникают вопросы, надо ли вообще заниматься таким бизнесом и не податься ли в курьеры. В качестве альтернативы — задуматься о масштабировании бизнеса для повышения прибыли;

0%: бремя = 3 960 000 − 88 000 = 3 872 000 ₽; прибыль ≈ 2 700 000 − 300 000 − 200 000 − 3 872 000 = -1 672 000 ₽.

Вывод по интернет-магазину: вариант с разделением бремени с покупателями вполне рабочий, хотя и потребует от владельца принять решение либо о масштабировании, либо о закрытии. Но если магазин вынужден поддерживать цены (например, из-за жесткой конкуренции) и не передает налог, он очень быстро потеряет положительную маржу и закроется через пару месяцев. А лучше сразу, чтобы не плодить долги перед поставщиками.

Реальные отклики: что говорят предприниматели и объединения

«Фонтанка» попросила владельцев реальных бизнесов ознакомиться с расчетами редакции и высказать соображения, как всё это скажется конкретно на их компаниях.

Ирина, владелец магазина бизнес-сувениров

Расходы на бухгалтерию в моем случае вырастут значительнее, чем у вас в расчетах, потому что у меня частично бухгалтерию сейчас ведет ассистент. После понижения порога мы сразу попадаем на НДС, и это потребует уже полностью профессионального бухгалтерского ведения.

У меня 35–40 млн оборот. Только примерно 20% клиентов смогут проглотить и разделить со мной НДС, а остальные перестанут быть моими клиентами — повышение цены они не вывезут. Будут в качестве сувениров для клиентов и партнеров опять покупать дешевый алкоголь и конфеты из магазина за углом.

Мы несколько лет пропагандировали, что бизнес-подарок может являться мощным маркетинговым и рекламным инструментом, что по сувениру можно судить о надежности и перспективности бизнеса, выстраивать прочные и эффективные бизнес-коммуникации с помощью индивидуального подхода к подаркам. Понижение порога в моем случае сведет на нет все усилия.

Подарки и уникальные дизайны, которые мы создаем, для компаний не являются всё же приоритетной инвестицией. Последует сокращение расходов на эти цели. Несколько крупных клиентов не смогут обеспечить мне требуемый для поддержания и развития бизнеса уровень доходов. Потребуется дополнительно усиливать продажи, рекламу, а это тоже дополнительные расходы.

Последний год и так был сложный: компании снижают расходы на сувенирку, всё чаще стараются закупиться в Китае, конкуренции по ценам с маркетплейсами мы не выдерживаем. Иногда выполняем заказы с минимальной маржинальностью. Понижение порога для НДС до 10 млн мы просто не переживем.

Татьяна, владелец архитектурной мастерской

Согласна с вашими расчетами. Так себе и вижу ситуацию. Мой вариант — переложить дополнительные расходы на клиента, то есть поднять цену.

Вообще, всё это меня еще как касается. Доход у меня около 15 млн в год, НДС нет. Теперь, значит, будет.

Как выйду из ситуации? Подниму цену на проектирование на 30%, чтобы при ставке 22% НДС у меня выходила примерно та сумма, что прежде. То есть условно, чтобы зарабатывать 100 рублей, при ставке 22% НДС мне нужно обозначить цену 130 рублей. И это еще без учета инфляции.

Светлана, владелец мебельного салона

Да, расчеты в целом верные. У нас есть определенная маржа, как правило, у мебельщиков, кто торгует серийной мебелью, это 30%. И у нас получается, что если мы полностью берем НДС на себя, итог получится примерно как в вашем примере с кафе. У нас выручка тоже примерно 12 миллионов, и в итоге то же самое будет.

Причем мы будем вынуждены закрыться в любом из описанных вами случаев. Даже если мы НДС перекладываем на покупателя, мы прогораем по той простой причине, что цены вырастут, и у нас перестанут заказывать.

Это я сейчас говорю конкретно про нас, про сегмент эконом. То есть люди заказывают сейчас у нас именно потому, что цены невысокие. Пока что наше конкурентное преимущество в том, что у нас есть достаточно большая вариативность по сравнению с большими мебельными гипермаркетами. То есть мы можем элементы нестандарта какие-то предложить. Но при поднятии цен, а цены у нас с гипермаркетами примерно одинаковые, клиенты от нас уйдут к ним полностью.

Сейчас идет всё именно к тому, что все мелкие игроки просто вылетят с рынка. Идет глобализация экономики, то есть останутся только крупные игроки, которые будут соревноваться между собой. У них, конечно же, будет возможность нанять штат бухгалтеров, платить все НДС. И даже при необходимости они могут раздробить свой бизнес, оформив на нескольких людей. Потому что у них будут для этого средства, чтобы платить людям, которые в этом разбираются. У нас нет.

Почему это бьет по «маленьким» — механизм и арифметика

Для предпринимателя на УСН снижение порога до 10 млн значит простую вещь: раньше большинство мелких магазинов, салонов и сервисов могли не задумываться о НДС; теперь порог перекрывает гораздо большую долю МСП, и предпринимателям придется встраиваться в сложную цепочку выставления и учета НДС, вести «входной» и «выходной» НДС, менять ценообразование и бухгалтерию. Практический эффект — это и дополнительные бухгалтерские расходы, и риск ошибочных накоплений НДС в обороте, и необходимость повышения цен для клиентов.

Кроме того, повышение базовой ставки НДС усиливает давление: даже если относительная нагрузка для конечного потребителя и для производителей будет распределяться по-разному, любое увеличение ставки традиционно переводится в розничную цену. Минфин оценивает эффект от повышения НДС в дополнительный триллион рублей в год к бюджетным доходам; это масштабный ресурс, но он же — дополнительный груз на потребительские расходы и бизнес-издержки.

Объединения предпринимателей и торговые ассоциации предупреждают о рисках преждевременной потери рентабельности у мелких игроков и возможных сокращениях рабочих мест. Например, профсоюзы предпринимателей в регионах говорят о «катастрофических» последствиях для локального бизнеса и падении потребительской активности.

Региональные девелоперы указывают, что повышение НДС ударит и по строительной цепочке (строительные материалы, логистика), что приведет к удорожанию проектов. Эти комментарии дают понять: экономический эффект не ограничится бухгалтерией ИП, а распространится по всей цепочке цены.

Также предприниматели отмечают, что ужесточение условий по УСН вновь стимулирует попытки «уклонения» — дробление бизнеса, использование физических лиц-исполнителей и переход в тень. Эксперты называют это опасным сигналом: административные ужесточения без гибких мер поддержки могут привести к снижению налоговой дисциплины в частном секторе, а не к ее повышению.

Что можно (и нужно) делать бизнесу прямо сейчас

Малые компании, у которых выручка близка к новому порогу, уже начали оптимизировать учет, пересматривать прайсинг и изучать возможность перехода на полное налогообложение с правом вычета входного НДС (что может быть выгодно, если значительная часть затрат — покупка товаров и сырья).

Кроме того, предпринимателям стоит заранее проработать штатное расписание и кадровые документы, потому что изменение правил по взносам потребует высокой прозрачности по выплатам.

Наконец, бизнесу полезно выстраивать диалог с отраслевыми объединениями и региональными властями — локальные меры поддержки и переходные схемы могут смягчить удар.

А государство? Кого защищают эти меры и какой риск они несут для роста

Аргумент Минфина ясен: бюджетный разрыв серьезен, и искать доходы придется в первую очередь в наиболее мобилизуемых источниках — в НДС и расширении базы плательщиков. С точки зрения бюджета это может быть эффективным: НДС — крупнейшая статья доходов.

Но и риски тоже понятны: рост налоговой нагрузки в период стагнирующего спроса может подавить экономическую активность, замедлить восстановление частного потребления и подтолкнуть часть МСП к закрытию или уходу в серый сектор.

Именно это и волнует предпринимательские ассоциации, которые предупреждают, что такие реформы нужно сочетать с мерами поддержки и мягким переходом.

Короткий финал 

Реформа, если она будет принята в текущем виде, перераспределит налоговую нагрузку — часть ее уйдет с «верхов» (крупных добытчиков и экспортеров) на «низ» — мелкие магазины, кафе, сервисы и множество ИП. Для некоторых это станет стимулом к формализации и росту, для других — реальной угрозой выживанию.

Власти получают ресурс, но платят риском для микроэкономики. Вопрос остается открытым: удастся ли компенсировать фискальную выгоду смягчающими инструментами или следующий год станет годом массовой перестройки малого бизнеса.

Лебедев ДенисЛебедев Денис
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Упрощенка Упрощенный налоговый режим Повышение НДС НДС Минфин Льготная ставка
