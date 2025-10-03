Жизнь после упрощенки: почему 10 млн рублей сделают больно малому бизнесу

Источник: «Фонтанка.ру»

Минфин предлагает снизить порог освобождения от НДС с 60 млн до 10 млн рублей, повысить ставку НДС и отменить льготы по страховым взносам — вместе эти меры уже в 2026 году коснутся миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). «Фонтанка» на примере трех конкретных компаний разобрала цифры: в каком случае бизнес уйдет в минус и что надо делать, чтобы всё же остаться на плаву.

Что меняется

Налоговый пакет, который Минфин направил на согласование, — это не точечная правка, а комплекс мер, меняющих правила игры для «обычных» предпринимателей. В Думе его ждут 1 октября.

Главные изменения выглядят так: стандартную ставку НДС предлагается повысить с 20% до 22%; порог, при котором возникает обязанность платить НДС для компаний, на упрощенной системе предполагается снизить с 60 млн до 10 млн рублей; и для широкого круга субъектов МСП планируется отмена пониженных тарифов страховых взносов, которые действовали как мера поддержки после пандемии.

Эти инициативы уже озвучены в бюджетном пакете Минфина. И это своего рода посыл тем, кто захочет возражать. Мол, не поддержите этот пакет — рисуйте сами бюджет, как хотите. У нас по-другому не получается. В целом, вопрос о введении новых налоговых реалий можно считать решенным.

Три сценария

«Фонтанка» приложила новые правила расчета налогов и соцвзносов на три разных небольших бизнеса. Исходные данные взяты из опубликованных бухгалтерских отчетов фирм — речь о реальных компаниях: мини-кафе, салон красоты и маленький интернет-магазин электроники.

Более того, чтобы подстраховаться от типичных ошибок «кабинетных» экономистов, редакция попросила трех действующих предпринимателей из разных сфер малого бизнеса проверить за нами подсчеты. Все трое подтвердили: это всё очень близко к существующим реалиям бизнеса «на земле». Примерно так всё и будет, с учетом небольших поправок.

Например, какую долю выручки парикмахерская на самом деле не пробивает через кассу, а получает в виде перевода по номеру телефона хозяйки. Ну и во всех случаях расчеты по потере клиентов из-за вынужденного роста цен строго предположительные. Ведь у каждого бизнеса свой собственный процент лояльной аудитории, мало чувствительной к росту цены.

Получив дополнительные расходы, любой бизнес видит только три пути:

Переложить их полностью на клиента. «Поглотить» расходы самому, снижая маржу. Поделить расходы с клиентом (в наших расчетах это раздел 50/50, хотя вариантов, конечно, больше).

Итак. Вот исходные данные:

Мини-кафе:

выручка — 18 000 000 ₽;

COGS (Cost Of Goods Sold — себестоимость товаров и услуг без зарплат) — 6 000 000 ₽;

Фонд оплаты труда — 4 000 000 ₽;

прочие расходы — 3 000 000 ₽;

текущая чистая прибыль ≈ 8% от выручки (1 440 000 ₽);

предположим, что из входного НДС по поставкам можно восстановить 40% (часть закупок — у поставщиков с НДС).

Салон красоты:

выручка — 12 000 000 ₽;

COGS — 1 000 000 ₽;

ФОТ — 3 500 000 ₽;

прочие — 2 000 000 ₽;

чистая прибыль ≈ 12% (1 440 000 ₽);

восстановление входного НДС — 30%.

Интернет-магазин:

выручка (комиссии) — 9 000 000 ₽;

COGS — 1 000 000 ₽ (хостинг, эквайринг);

ФОТ — 2 000 000 ₽;

прочие — 1 000 000 ₽;

чистая прибыль ≈ 15% (1 350 000 ₽);

входной НДС восстанавливается хуже — 20% (платформа, как правило, покупает услуги и мало материальных затрат).

Общие параметры: НДС = 22% (новая); раньше бизнесы были на УСН и НДС не начисляли; соцвзносы: из 15% превращаются в 30%; дополнительные услуги бухгалтера — 200 000 руб./год.

Как на них повлияют новые налоги

Логика подсчета влияния НДС такова: если выручка указана без НДС, то в новых условиях бизнес будет выставлять клиенту НДС поверх этой суммы (и в идеале собранный НДС перечислит в бюджет). Чистое бремя бизнеса равно доле НДС, которую он не сможет переложить на покупателя, минус НДС, который он сможет вычесть (входной НДС). Поэтому рассматриваем три сценария передачи налоговой нагрузки клиенту: 100%, 50% и 0%.

1) мини-кафе (выручка 18 млн ₽) Исходные величины: чистая прибыль до реформы ≈ 1 440 000 ₽; ФОТ 4 000 000 ₽. Рост соцвзносов: старые взносы = 4 000 000 × 15% = 600 000 ₽; новые взносы = 4 000 000 × 30% = 1 200 000 ₽; увеличение = 600 000 ₽/год. НДС (новая ставка 22%): НДС с продаж = 18 000 000 × 22% = 3 960 000 ₽ (это сумма, которая начисляется поверх чистой выручки); НДС по покупкам (COGS + прочее) = (6 000 000 + 3 000 000) × 22% = 1 980 000 ₽; доступный вычет (40%) = 1 980 000 × 40% = 792 000 ₽; Чистое НДС-бремя для бизнеса = (часть НДС с продаж, которую он поглощает) − вычет. Сценарии: • Полное переложение расходов на клиента (100%): кафе собирает 3 960 000 ₽ с клиентов и перечисляет в бюджет, но это не уменьшает его текущую чистую прибыль (потому что цена увеличилась на НДС), при этом бизнес сохраняет право на вычет 792 000 ₽ — с бухгалтерской точки зрения чистый НДС-платеж идет из средств потребителя; влияние на прибыль — только соцвзносы + бухгалтерия. Итого: прибыль ≈ 1 440 000 − 600 000 (рост соцвзносов) − 200 000 (учет) = 640 000 ₽ (минус 55,6%). То есть кафе теряет половину прибыли, но выживает. Открытым остается вопрос о том, удастся ли при росте цен почти на четверть сохранить клиентов. Ответ здесь лежит в области предпринимательских талантов владельца. Путем каких-то гениальных маркетинговых решений потери можно свести к нулю, но чего это будет стоить и какова цена ошибки — узнать можно будет только на практике; • частичное переложение (50%): кафе оставляет на себе 50% НДС с продаж = 1 980 000 ₽; вычет = 792 000 ₽; чистое бремя = 1 980 000 − 792 000 = 1 188 000 ₽. Тогда прибыль ≈ 1 440 000 − 600 000 − 200 000 − 1 188 000 = −548 000 ₽ (то есть кафе выйдет в убыток при таких условиях); • бизнес полностью поглощает НДС (0%): бремя = 3 960 000 − 792 000 = 3 168 000 ₽. Прибыль ≈ 1 440 000 − 600 000 − 200 000 − 3 168 000 = −2 528 000 ₽ (сильный убыток). Вывод по мини-кафе: при полном переложении на клиентов кафе выживает, но маржа съеживается из-за роста соцвзносов и бухучета. При неполном переложении (50%) — бизнес быстро уйдет в убыток. Это классическая дилемма: либо повышать цены и рисковать потерей трафика, либо «съедать» налог с прибыли, и при заявленных параметрах это означает сильный стресс, который пережить сможет не каждый.

2) салон красоты (выручка 12 млн ₽) Исходные величины: чистая прибыль до реформы ≈ 1 440 000 ₽; ФОТ 3 500 000 ₽. Рост соцвзносов: старые = 3 500 000 × 15% = 525 000 ₽; новые = 3 500 000 × 30% = 1 050 000 ₽; увеличение = 525 000 ₽. НДС: НДС с продаж = 12 000 000 × 22% = 2 640 000 ₽; НДС по входу = (1 000 000 + 2 000 000) × 22% = 660 000 ₽; вычет (30%) = 660 000 × 30% = 198 000 ₽. Сценарии: • 100%: прибыль ≈ 1 440 000 − 525 000 − 200 000 = 715 000 ₽ (проседание ≈ 50,4%); • 50%: бизнес несет (0,5 × 2 640 000) − 198 000 = 1 320 000 − 198 000 = 1 122 000 ₽; прибыль ≈ 1 440 000 − 525 000 − 200 000 − 1 122 000 = −407 000 ₽ (убыток); • 0%: бремя = 2 640 000 − 198 000 = 2 442 000 ₽; прибыль ≈ 1 440 000 − 525 000 − 200 000 − 2 442 000 = −1 727 000 ₽. Вывод по салону: при полном переложении салон остается «в живых», но маржа падает вдвое; при любом значительном поглощении НДС — большие убытки.

3) интернет-магазин (выручка 18 млн ₽) Исходные величины: чистая прибыль до реформы ≈ 2 700 000 ₽; ФОТ 2 000 000 ₽. Рост соцвзносов: старые = 2 000 000 × 15% = 300 000 ₽; новые = 2 000 000 × 30% = 600 000 ₽; увеличение = 300 000 ₽. НДС: НДС с продаж (комиссий) = 18 000 000 × 22% = 3 960 000 ₽; НДС по входу = (1 000 000 + 1 000 000) × 22% = 440 000 ₽ (мы считаем прочие расходы + инфраструктуру); вычет (20%) = 440 000 × 20% = 88 000 ₽. Сценарии: • 100%: прибыль ≈ 2 700 000 − 300 000 − 200 000 = 2 200 000 ₽ (проседание ≈ 18,5%); • 50%: бремя = 0,5 × 3 960 000 − 88 000 = 1 980 000 − 88 000 = 1 892 000; прибыль ≈ 2 700 000 − 300 000 − 200 000 − 1 892 000 = 308 000 ₽ (минус 88,6%). При прибыли примерно 25 000 в месяц возникают вопросы, надо ли вообще заниматься таким бизнесом и не податься ли в курьеры. В качестве альтернативы — задуматься о масштабировании бизнеса для повышения прибыли; • 0%: бремя = 3 960 000 − 88 000 = 3 872 000 ₽; прибыль ≈ 2 700 000 − 300 000 − 200 000 − 3 872 000 = -1 672 000 ₽. Вывод по интернет-магазину: вариант с разделением бремени с покупателями вполне рабочий, хотя и потребует от владельца принять решение либо о масштабировании, либо о закрытии. Но если магазин вынужден поддерживать цены (например, из-за жесткой конкуренции) и не передает налог, он очень быстро потеряет положительную маржу и закроется через пару месяцев. А лучше сразу, чтобы не плодить долги перед поставщиками.

Реальные отклики: что говорят предприниматели и объединения

«Фонтанка» попросила владельцев реальных бизнесов ознакомиться с расчетами редакции и высказать соображения, как всё это скажется конкретно на их компаниях.

Ирина, владелец магазина бизнес-сувениров

Расходы на бухгалтерию в моем случае вырастут значительнее, чем у вас в расчетах, потому что у меня частично бухгалтерию сейчас ведет ассистент. После понижения порога мы сразу попадаем на НДС, и это потребует уже полностью профессионального бухгалтерского ведения.

У меня 35–40 млн оборот. Только примерно 20% клиентов смогут проглотить и разделить со мной НДС, а остальные перестанут быть моими клиентами — повышение цены они не вывезут. Будут в качестве сувениров для клиентов и партнеров опять покупать дешевый алкоголь и конфеты из магазина за углом.

Мы несколько лет пропагандировали, что бизнес-подарок может являться мощным маркетинговым и рекламным инструментом, что по сувениру можно судить о надежности и перспективности бизнеса, выстраивать прочные и эффективные бизнес-коммуникации с помощью индивидуального подхода к подаркам. Понижение порога в моем случае сведет на нет все усилия.

Подарки и уникальные дизайны, которые мы создаем, для компаний не являются всё же приоритетной инвестицией. Последует сокращение расходов на эти цели. Несколько крупных клиентов не смогут обеспечить мне требуемый для поддержания и развития бизнеса уровень доходов. Потребуется дополнительно усиливать продажи, рекламу, а это тоже дополнительные расходы.

Последний год и так был сложный: компании снижают расходы на сувенирку, всё чаще стараются закупиться в Китае, конкуренции по ценам с маркетплейсами мы не выдерживаем. Иногда выполняем заказы с минимальной маржинальностью. Понижение порога для НДС до 10 млн мы просто не переживем.

Татьяна, владелец архитектурной мастерской

Согласна с вашими расчетами. Так себе и вижу ситуацию. Мой вариант — переложить дополнительные расходы на клиента, то есть поднять цену.

Вообще, всё это меня еще как касается. Доход у меня около 15 млн в год, НДС нет. Теперь, значит, будет.

Как выйду из ситуации? Подниму цену на проектирование на 30%, чтобы при ставке 22% НДС у меня выходила примерно та сумма, что прежде. То есть условно, чтобы зарабатывать 100 рублей, при ставке 22% НДС мне нужно обозначить цену 130 рублей. И это еще без учета инфляции.

Светлана, владелец мебельного салона

Да, расчеты в целом верные. У нас есть определенная маржа, как правило, у мебельщиков, кто торгует серийной мебелью, это 30%. И у нас получается, что если мы полностью берем НДС на себя, итог получится примерно как в вашем примере с кафе. У нас выручка тоже примерно 12 миллионов, и в итоге то же самое будет.

Причем мы будем вынуждены закрыться в любом из описанных вами случаев. Даже если мы НДС перекладываем на покупателя, мы прогораем по той простой причине, что цены вырастут, и у нас перестанут заказывать.

Это я сейчас говорю конкретно про нас, про сегмент эконом. То есть люди заказывают сейчас у нас именно потому, что цены невысокие. Пока что наше конкурентное преимущество в том, что у нас есть достаточно большая вариативность по сравнению с большими мебельными гипермаркетами. То есть мы можем элементы нестандарта какие-то предложить. Но при поднятии цен, а цены у нас с гипермаркетами примерно одинаковые, клиенты от нас уйдут к ним полностью.

Сейчас идет всё именно к тому, что все мелкие игроки просто вылетят с рынка. Идет глобализация экономики, то есть останутся только крупные игроки, которые будут соревноваться между собой. У них, конечно же, будет возможность нанять штат бухгалтеров, платить все НДС. И даже при необходимости они могут раздробить свой бизнес, оформив на нескольких людей. Потому что у них будут для этого средства, чтобы платить людям, которые в этом разбираются. У нас нет.

Почему это бьет по «маленьким» — механизм и арифметика

Для предпринимателя на УСН снижение порога до 10 млн значит простую вещь: раньше большинство мелких магазинов, салонов и сервисов могли не задумываться о НДС; теперь порог перекрывает гораздо большую долю МСП, и предпринимателям придется встраиваться в сложную цепочку выставления и учета НДС, вести «входной» и «выходной» НДС, менять ценообразование и бухгалтерию. Практический эффект — это и дополнительные бухгалтерские расходы, и риск ошибочных накоплений НДС в обороте, и необходимость повышения цен для клиентов.

Кроме того, повышение базовой ставки НДС усиливает давление: даже если относительная нагрузка для конечного потребителя и для производителей будет распределяться по-разному, любое увеличение ставки традиционно переводится в розничную цену. Минфин оценивает эффект от повышения НДС в дополнительный триллион рублей в год к бюджетным доходам; это масштабный ресурс, но он же — дополнительный груз на потребительские расходы и бизнес-издержки.

Объединения предпринимателей и торговые ассоциации предупреждают о рисках преждевременной потери рентабельности у мелких игроков и возможных сокращениях рабочих мест. Например, профсоюзы предпринимателей в регионах говорят о «катастрофических» последствиях для локального бизнеса и падении потребительской активности.

Региональные девелоперы указывают, что повышение НДС ударит и по строительной цепочке (строительные материалы, логистика), что приведет к удорожанию проектов. Эти комментарии дают понять: экономический эффект не ограничится бухгалтерией ИП, а распространится по всей цепочке цены.

Также предприниматели отмечают, что ужесточение условий по УСН вновь стимулирует попытки «уклонения» — дробление бизнеса, использование физических лиц-исполнителей и переход в тень. Эксперты называют это опасным сигналом: административные ужесточения без гибких мер поддержки могут привести к снижению налоговой дисциплины в частном секторе, а не к ее повышению.

Что можно (и нужно) делать бизнесу прямо сейчас

Малые компании, у которых выручка близка к новому порогу, уже начали оптимизировать учет, пересматривать прайсинг и изучать возможность перехода на полное налогообложение с правом вычета входного НДС (что может быть выгодно, если значительная часть затрат — покупка товаров и сырья).

Кроме того, предпринимателям стоит заранее проработать штатное расписание и кадровые документы, потому что изменение правил по взносам потребует высокой прозрачности по выплатам.

Наконец, бизнесу полезно выстраивать диалог с отраслевыми объединениями и региональными властями — локальные меры поддержки и переходные схемы могут смягчить удар.

А государство? Кого защищают эти меры и какой риск они несут для роста

Аргумент Минфина ясен: бюджетный разрыв серьезен, и искать доходы придется в первую очередь в наиболее мобилизуемых источниках — в НДС и расширении базы плательщиков. С точки зрения бюджета это может быть эффективным: НДС — крупнейшая статья доходов.

Но и риски тоже понятны: рост налоговой нагрузки в период стагнирующего спроса может подавить экономическую активность, замедлить восстановление частного потребления и подтолкнуть часть МСП к закрытию или уходу в серый сектор.

Именно это и волнует предпринимательские ассоциации, которые предупреждают, что такие реформы нужно сочетать с мерами поддержки и мягким переходом.

Короткий финал

Реформа, если она будет принята в текущем виде, перераспределит налоговую нагрузку — часть ее уйдет с «верхов» (крупных добытчиков и экспортеров) на «низ» — мелкие магазины, кафе, сервисы и множество ИП. Для некоторых это станет стимулом к формализации и росту, для других — реальной угрозой выживанию.