«Стреляют себе в ногу». Почему бизнес не верит в запрет вейпов

Нижегородская область должна стать первым российским субъектом, где полностью запретят продажу вейпов. 28 августа депутаты заксобрания единогласно решили направить спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение с просьбой разрешить регионам вводить подобные ограничения. Политик уже одобрил эту идею, и, скорее всего, наши законодатели получат поддержку. К слову, инициативе дал зеленый свет даже президент Владимир Путин на встрече с главой региона Глебом Никитиным. Однако бизнес пока не готовится закрывать магазины и паниковать. Почему предприниматели считают подобный запрет экономически нецелесообразным «выстрелом себе же в ногу», редакции NN.RU рассказали представители этой сферы.

В любом российском городе работают сотни сетевых (и не только) точек по продаже вейпов. За последние годы они уже столкнулись с ужесточениями. В 2023 году вполне справедливо запретили продажу вейпов несовершеннолетним. Потом в стране ввели минимальные розничные цены на никотинсодержащую продукцию и обязательную маркировку товаров — тогда запреты привели к появлению схем обхода. Например, в вейп-шопах начали продавать трехкомпонентные составы из премикса, глицерина и никотина. Формально по отдельности они не являются жидкостью для курения и, похоже, смогут остаться в доступе даже при введении нового закона. Вероятно, после очередных ограничений появятся и другие лазейки, а торговцы на черных рынках нарастят свою прибыль.

Примером этого является Казахстан, где вейпы полностью запретили. Там представители табачных ассоциаций спустя год после нововведения указали на тревожную тенденцию: ограничения не только не сократили количество курящих в стране, но и привели к росту незаконного оборота как самих устройств, так и традиционных сигарет. Журналисты местного издания «Курсив» провели эксперимент и через Telegram смогли купить вейп из «рук в руки». А еще столкнулись с вариантами, очень напоминающими продажу наркотиков, — через закладки. Вероятно, такое может появиться и в России. А значит, несовершеннолетним станет еще проще покупать электронные сигареты: тут уж точно паспорт проверять не станут.

Доктор экономических наук и профессор Никита Кричевский вообще считает, что введение такого запрета не победа, а фиаско табачных лоббистов. По его мнению, они готовили широкомасштабную кампанию, но получат локальный и непредсказуемый опыт на примере региона. Любая ошибка в проекте моментально станет аргументом против любых подобных запретов.

— Если всплывут проблемы, о которых я уже не раз говорил (рост теневого рынка, коррупционные риски и т. д.), то сама идея масштабного запрета окончательно потеряет актуальность. Выходит, что Никитин обрезал прежний масштаб борьбы против целого рынка, сжав его до одной области. Ирония в том, что сама логика запретительной пропаганды оказалась загнанной в угол. Там, где пели про жесткий запрет «здесь и сейчас», теперь остается лишь ждать результатов регионального эксперимента. Финального аккорда не случилось — вышла пробная репетиция в провинции, — высказался экономист.

Некоторые экономисты и представители бизнеса считают, что от запрета будет много проблем Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

А что говорят бизнесмены «на земле» в вейп-шопах? Корреспондентка NN.RU пообщалась с представителями трех сетей. Товаровед одной из крупнейших Дмитрий А. уверен, что никакого запрета не будет. А если его всё же введут, то «через две недели или месяц отменят».

— Этот рынок очень большой. Практически каждый второй курит. Если всё закроют, по сути, выстрелят себе в ногу тем, что обрубят поступление значительной части налогов. Думаю, это просто чей-то политический ход, чтобы набрать очков перед какими-нибудь выборами. А как только поймут, сколько налогов ушло в серую зону… Вместо получения денег придется их недополучать, потому что надо будет тратить ресурсы на контроль серой зоны. Это экономическое самоубийство, — считает нижегородец.

Он также скептически относится к идее введения запрета ради благополучия детей. Например, за год работы в сети Дмитрий ни разу не столкнулся с тем, чтобы после просьбы показать паспорт выяснилось, что за покупкой пришел ребенок. Как правило, несовершеннолетним продают в локальных небольших магазинчиках, с которыми как раз и следовало бы бороться.

— Я думаю, говорят под соусом, скажем так, защиты детей, потому что это самый простой предлог для любых запретов. И второе — этот аргумент вызывает волнение у старшего поколения. Но тот же алкоголь никто не хочет запрещать, хотя дети его распивают. На самом деле наши клиенты — взрослые люди в возрасте от 20 до 80 лет. А условные ларьки, где тетя Зина тебе две сигаретки поштучно продаст, всегда были и будут, — рассуждает Дмитрий.

И пока одни уверены в позитивном для себя исходе, другие с настороженностью готовятся к возможным переменам. Но пока только психологически: для реальных шагов информации крайне мало.

— Я пока никаких официальных документов не видел. Опять же, непонятно, что именно собираются запрещать: конкретно перезаправляемые системы, любые никотинсодержащие, электронные? Всё будет зависеть от формулировок и их точности. Для паники поводов пока нет. Будет странно если запрет введут. Хотя вполне могут, как мне кажется, — рассказал NN.RU представитель другой точки Андрей З.

Его коллега из другой точки Анастасия Смирнова говорит, что бизнес работает в штатном режиме. Остановки поставок или резкого роста цен на товары пока не ожидается.

— Клиенты реагируют по-разному. Кто-то негодует, кому-то всё равно. Некоторые начали заранее закупаться: берут по три упаковки жидкости. Мне кажется, запрета не будет. А если будет, то всё уйдет «в черную».

Ранее инициативу запрета вейпов и электронных сигарет также предложили лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов и председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Они отмечали, что число пользователей электронных устройств для курения в России составляет около четырех миллионов человек. Среди них много подростков.