Бизнес «Дорогой товарищ, ты у нас не живешь». Эстонцы выгнали российского миллиардера, но его семья всё еще принимает там гостей

«Дорогой товарищ, ты у нас не живешь». Эстонцы выгнали российского миллиардера, но его семья всё еще принимает там гостей

Власти лишили 70-летнего Андрея Каткова вида на жительство

«Дорогой товарищ, ты у нас не живешь». Эстонцы выгнали российского миллиардера, но его семья всё еще принимает там гостей
Источник:

Артем Геодакян / ТАСС

Одна из самых таинственных и великих фигур не только петербургского, но и российского бизнеса начала 1990-х годов Андрей Катков был лишен вида на жительство в Эстонии, где еще в 2005-м с нуля построил порт в Силламяэ. В разговоре с «Фонтанкой» он рассказал, что это было неприятно, но ожидаемо. А в Европу ему всё равно приходится ездить: там всё еще работает его бизнес.

Андрей Львович Катков родился 11 декабря 1954 года. После окончания Ленинградского политехнического института работал в системе Министерства внешней торговли СССР. В 1987 году оказался в числе топ-менеджеров только что учрежденного дочернего предприятия Киришского НПЗ, которое получило эксклюзивное право экспорта нефтепродуктов с завода.

К 1994 году он вместе с партнерами стал совладельцем «Киришинефтехимэкспорта» — приватизированного экспортного подразделения Киришского НПЗ. Партнеры по этому бизнесу также стали соучредителями банка «Россия» и ряда других предприятий.

В 1998 году Андрей Катков с партнерами также в Киришах запустил предприятие по выпуску полистирола, которое со временем стало одним из крупнейших в стране поставщиков теплоизоляционных материалов «Пеноплэкс». Примерно тогда же на паях с Геннадием Тимченко учредил клуб дзюдо «Явара-Нева», гендиректором которого стал Аркадий Ротенберг.

Кроме экспорта и переработки нефтепродуктов, Андрей Катков занимался транспортным бизнесом (ж/д перевозки, порты и даже небольшой аэропорт в Пушкине), деревообработкой, промышленным строительством, пищевой индустрией и химпромом.

Андрей Катков отметился также в туристическом, гостиничном бизнесе и даже импортирует кофе под брендом «Бобкоффер».

СМИ, которые сообщали о лишении Андрея Каткова эстонского вида на жительство, напоминали, что еще недавно (а кажется, что в другой жизни) он был награжден знаком отличия местными властями уезда Ида-Вирумаа (Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве) за развитие региона. Это было в 2017 году, но с тех пор многое поменялось. И одному из крупнейших инвесторов страны теперь заказан въезд в Эстонию.

«Не могу сказать, что я склонен к суициду по этому поводу, — иронизирует Андрей Катков в беседе с „Фонтанкой“. — Ну что делать, переживем и это. Неприятно, конечно, но что делать».

— А когда вы в последний раз были в Эстонии?

— А вот как раз перед тем, как меня оттуда выперли. Кстати, как раз незадолго до лишения меня вида на жительство я интересовался, не положена ли мне там какая-то пенсия. Ведь я там долго получал какие-то деньги и платил с них вполне ощутимые налоги. Но оказалось, что тут действует соглашение между Эстонией и Россией о том, что пенсию можно получать только одну. А поскольку я получаю уже пенсию в России, эстонская мне не положена.

Индустрия гостеприимства

Этой весной Андрей Катков с партнером Евгением Маловым после 20 лет работы продали свою долю в порту Силламяэ Тийту Вяхи. Это еще советский министр транспорта Эстонской ССР, в 1995–1997 годах он был премьер-министром уже независимой Эстонии. В портовом проекте он выступал соучредителем Каткова и Малова.

Стоимость сделки не разглашалась, но в отчетности компании семьи Катковых, Famer Holding OÜ, которая была держателем 25% в четырех портовых компаниях, говорится, что по итогам всех расчетов по ним фирма списала в убыток 35,8 миллиона евро. В целом это и можно считать итогом 20 лет инвестиций Андрея Каткова в экономику Эстонии.

Однако жизнь продолжается, и у Famer Holding OÜ, которую возглавляет уже сын Каткова, Глеб, остались два актива в Нарве-Йыэсуу. Это более крупная и модернизированная гостиница Noorus Spa Hotel («Молодость»), купленная в 2007 году, с пристроенным позже аквапарком. Он был построен еще в начале 1970-х годах, с тех пор сильно обветшал и был, по сути, заброшен. Катковы полностью перестроили его и заново открыли в 2014 году. Раньше Андрей Катков рассказывал, что купил «Молодость» из ностальгии. Когда-то давно в детстве он отдыхал там с семьей.

Отель поменьше Liivarand Hotel («Песчаный пляж»), тоже советское наследие, был открыт в 1988 году. В двух гостиницах, расположенных по соседству, насчитывается 184 номера. «В настоящее время туристический рынок Эстонии по-прежнему нестабилен. Однако рекламные кампании и хорошая репутация нашего бренда позволяют нам оставаться лидерами на региональном рынке. В наших планах на 2025 год по-прежнему развитие инфраструктуры курортного города и привлечение туристов в уезд Ида-Вирумаа», — говорится в отчете Noorus. При выручке в 6,3 миллиона евро две гостиницы показали чистую прибыль в 240 тысяч.

Не обосновался

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии в качестве причины лишения 70-летнего предпринимателя вида на жительство дал такое объяснение: он «не обосновался» в Эстонии. Формально он не занимал должности в оперативном менеджменте своих компаний, лишь входил в их совет директоров.

«Работа и деятельность, связанные с работой в качестве члена совета, не требовали от заявителя постоянного проживания в Эстонии», — пояснили в ведомстве.

— Сейчас это по всему Евросоюзу. Дело в том, что я действительно не жил в Эстонии. У меня был вид на жительство, и это позволяло мне свободно ездить по всей Европе. И они сказали мне: «Дорогой товарищ, ты у нас не живешь, а вид на жительство дается для того, чтобы жить. Если ты хочешь ездить по другим странам, пожалуйста, получай там визы». Звучит логично.

— У вас уже получилось получить визу другой страны Евросоюза, чтобы ездить туда?

— У меня есть трехлетняя многократная виза в Венгрии. Но, вообще, Европа, кажется, пошла путем, который открыла в свое время как раз Прибалтика: если российские граждане хотят въехать в Эстонию, то надо получить именно эстонскую визу. Просто шенгенская виза их уже не устраивает. И такой же принцип стали брать на вооружение и другие страны ЕС. Хотя это немного противоречит законам Евросоюза.

— Когда глядишь на наших партнеров в Финляндии, складывается ощущение, что плевать они хотели на свое законодательство.

— Совершенно верно. И за ними подхватили и другие: это совершенно точно теперь работает в Германии. У них-то границ между собой нет, но визу у вас проверяет авиакомпания. Например, захотите вы перелететь из Румынии в Германию, садитесь на самолет из Бухареста в Мюнхен, а вам при посадке скажут: вы российский гражданин, и у вас виза румынская. И чихать мы хотели на то, что она шенгенская.

Лебедев ДенисЛебедев Денис
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Миллиардер Вид на жительство Выселение Депортация Эстония
Комментарии
Гость
1 час
Почему его семья до сих пор принимает гостей в Эстонии, если у него проблемы с ВНЖ?
Гость
1 час
Интересно, какие у него были дела в Эстонии?
