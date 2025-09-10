Apple перестала продавать предыдущие модели после презентации iPhone 17: в списке 16 и 15 поколение смартфонов

Среди них iPhone 16 Pro и другие модели Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Американская корпорация Apple убрала из фирменного интернет-магазина четыре модели iPhone. Компания прекратила продажи устройств после презентации новых гаджетов.

С продажи исчезли флагманские до последней презентации iPhone 16: версии Pro и Pro Max, а также iPhone 15 и 15 Plus, представленные в 2023 году. Теперь в актуальной линейке устройств остались лишь новые iPhone 17, а также iPhone 16, 16 Plus и бюджетный 16e. Эти модели все еще можно купить на официальном сайте корпорации.

Самой доступной моделью в официальной рознице стал iPhone 16e, его цена начинается от 599 долларов — около 50 тысяч рублей. iPhone 16 на 9 тысяч рублей дороже 16 Plus — 699 долларов, 59 тысяч рублей.

Накануне компания провела большую презентацию новинок. Пользователям показали линейку из четырех iPhone (среди которых есть один уникальный), а также новое поколение наушников и часов.