Неваляшка на волнах: россиянин изобрел необычный аппарат для дыхания под водой — его покупают дайверы со всего мира

Россиянин разработал авторскую систему дыхательного аппарата для дайверов Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Многие мечтают превратить хобби в работу, но получается это далеко не у всех. Дмитрий Пономарев занимался разработкой электрооборудования, но с детства увлекался дайвингом. В 18 лет ему пришла в голову идея о компактном устройстве для дыхания под водой. Оно должно было быть легким и не мешать при погружении. Методом проб и ошибок, не оставляя основную работу, Дмитрий к 42 годам воплотил задумку в жизнь. И сегодня, когда изобретателю 52 года, его аппарат покупают по всей России. NGS.RU поговорил с Дмитрием о том, почему его аппарат — единственный в мире, и узнал, как превратить хобби в прибыльный бизнес.

Жак-Ив Кусто из Сибири

Покорять глубины Дмитрий Пономарев мечтал с детства Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Акваланг изобрел Жак-Ив Кусто — это неоспоримый исторический факт. Но уроженец Кемеровской области, а ныне житель Новосибирска Дмитрий Пономарев оспорил удобство классического акваланга для дайверов-любителей.

Подводным плаванием он увлекался с детства. Сегодня ему 52 года, у него жена и две дочери. Вот уже 10 лет Дмитрий работает на себя и продает свою уникальную разработку по всей России.

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) Дмитрий получил высшее образование по специальности «электроснабжение промышленных предприятий», и после окончания вуза занимался наладкой и проектированием электроснабжения. Но детская мечта не отпускала, и параллельно с основной работой Дмитрий пытался воплотить задумку в жизнь.

Идея надводного дыхательного аппарата пришла в голову, когда изобретатель зацепил на конце шланга кусок пенопласта, чтобы воздухоприемник находился над водой. Но разница давлений над и под поверхностью воды не позволяла дышать нормально. Годами Дмитрий продолжал расчеты, методом проб и ошибок двигался к цели. Решил разрабатывать не акваланг, а дыхательный аппарат системы хука, но с собственным ноу-хау.

Система хука — это модель дыхательного аппарата, который подает воздух с поверхности по шлангу напрямую к дайверу. Вместо баллонов используется компрессор (бензиновый или электрический), установленный на лодке или берегу. Главная особенность — неограниченное время работы под водой, пока функционирует компрессор. Система легче и удобнее акваланга, позволяет работать без тяжелых баллонов. Ограничение — зависимость от поверхности и длины шланга, что делает ее менее мобильной, чем автономный акваланг.

— Воздух в акваланге находится в сжатом состоянии. И для того чтобы заправить аппарат, нужен специальный компрессор. Новый стоит 200–300 тысяч, весит килограммов 40. Если его не покупать, то нужно ездить в пожарные части и заправлять акваланг воздухом там. Главный недостаток баллонов — громоздкость и неповоротливость, — объясняет Дмитрий Пономарев причину разработки собственного аппарата. — Первая рабочая версия получилась у меня в 2005 году. Дышать с ней можно было на глубине не больше 3 метров.

Такого ни у кого нет

Продолжая совершенствовать свою идею, Дмитрий вложился в набор пресс-форм из пластика по своим чертежам, которые делал около полугода. Закупил формы, заказал механизмы. Так появился первый аппарат: SportDive-1.

— Такого ни у кого нет — по дизайну, по некоторым функциональным особенностям. Ни в Европе, ни в Америке, ни в Японии, — уверяет изобретатель. — В 2019 году я сделал модель SportDive-2: она меньше, тихо работает, устойчива, как неваляшка, ее невозможно оставить в перевернутом положении на воде. На нее у меня есть патент, я даже международную заявку подавал, но не удалось — получил патент только в России.

Финальная пока разработка Дмитрия Пономарева — это дыхательный аппарат системы хука, который подает воздух с поверхности. Компактный и легкий, он устойчив на воде. Работает на литиевых батареях, которые позволяют без подзарядки провести до 10 погружений длительностью до полутора часов. Плавучий компрессор покрыт герметичным пластиковым кожухом и оборудован специальным сигнальным флажком, чтобы быть заметным на поверхности.

За год всё окупил

Финальная модель SportDive-2 продается по всей России Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

О своем изобретении Дмитрий рассказывал в соцсетях, создал сайт — так появились первые покупатели. В основном клиенты — это любители подводного поиска: дайверы, которые ищут в пляжных зонах утерянные ценности и украшения. Несколько экземпляров уехали в дельфинарии, где сотрудники используют аппарат для чистки бассейнов.

У аппарата два режима мощности: для одного или двух дайверов. С помощью специального дополнительного оборудования к компрессору можно подключить два шланга и совершить погружение.

Аппарат, по словам Дмитрия, экономичнее акваланга. Для того чтобы разово заправить баллон воздухом, нужно отдать около 1000 рублей — запаса хватит на полтора часа. Система SportDive-2 не требует заправки воздухом, нужно только заряжать батареи, которых хватает на 6–11 часов.

Подобные устройства сегодня есть на рынке, но этот аппарат, разработанный Дмитрием, отличается конструктивными особенностями: длительное время автономной работы при небольшом весе, устойчивость на воде, коррозионная стойкость, малая парусность, низкое сопротивление движению в воде, защита от протечек и так далее.

Для подводных прогулок, поиска ценностей на дне и так далее, по мнению Дмитрия, его вариант — оптимальный. Но несмотря на простоту эксплуатации, в целях безопасности дайверов, говорит изобретатель, перед погружением с его аппаратом всё равно необходимо пройти обучение и получить «корочки».

— Заказы у меня пошли где-то с 2015 года, тогда еще попроще оборудование было. И я уволился с постоянной работы, закупил партию компрессоров — я ничего бы не сделал, если бы еще работал, — признаётся Дмитрий Пономарев. — Один купил, у него кто-то спросил, где он приобрел, заработало в среде дайверов сарафанное радио. В 2022 году я начал серьезно вкладывать [деньги] в пресс-формы из пластика для более массового производства. В 2023 году я уже всё окупил.

Дмитрий сам испытывает каждый аппарат Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Свое изобретение Дмитрий презентовал на выставках, постоянно дорабатывал. Каждое изделие он испытывает сам: проверяет герметичность, качество сборки, работу механизмов.

На рынке есть более простые и менее надежные китайские аналоги, но, по словам Дмитрия Пономарева, они очень быстро перегреваются и плавят пластик покрытия. А это большие риски для дайвера. Главным плюсом своего изделия он считает надежность.

— Стоимость одного изделия — 115 тысяч рублей, если дополнительные комплектующие для двух дайверов добавить, то 130 тысяч, — рассказывает изобретатель. — Заказы сезонные: спрос начинается с января, в августе — затишье. В месяц стабильно два-три аппарата продаются.

Аппарат собирают вручную Источник: Дмитрий Пономарев Специальный флажок сигнализирует о том, что под водой человек Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Так увлечение стало бизнесом. В 2024 году после очередной выставки за один месяц Дмитрий отправил клиентам 10 аппаратов. Но такое было лишь раз.

— У меня офис-мастерская есть, пресс-формы льются в Китае — я уже заказываю партии по 3 тонны. Некоторые комплектующие делаются по месту сборки [в Новосибирске], но все чертежи, разработки — это моя идея. Компрессор, дизайн и так далее. Испытываю я, разрабатываю. Только микропроцессорную плату заказывал, так как в электронике не силен, — рассказывает Дмитрий. — На сборке у меня работает помощник.

«Дело в процессе»

Дмитрий планирует исследовать со своим аппаратом озеро Горных духов Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Увлечение дайвингом определяет и образ жизни Дмитрия: семейный отдых всегда проходит на воде. Со своим аппаратом изобретатель летал в Египет, где тоже тестировал его. Говорит, были сложности с провозом литиевых батарей: через границу нельзя провозить батареи больше определенной мощности, поэтому взял с собой несколько аккумуляторов поменьше, которые на месте уже объединил.

Тягу к воде не всегда разделяет супруга, а вот одна из дочерей очень полюбила дайвинг.

— Я говорю: я не смогу жить без воды просто в городе. Жена говорит: «Ты Ихтиандр». Вот дочка пробовала нырять, ей понравилось. Мы в паре плавали, она в восторге. Она копия меня вообще, тоже, наверное, что-то изобретать будет, — смеется Дмитрий.

По словам Дмитрия, в последнее время к его изделию проявляют интерес не только дайверы-частники, но и коммерческие структуры. Правда, оптовых заказов пока не было.

— В планах посетить заповедник Ергаки, там есть озеро Горных духов. Есть гипотеза, что это озеро правильной прямоугольной формы — это какое-то древнее искусственное водохранилище. А по ночам там свечение бывает. И вот мне интересно там понырять с металлоискателем, посмотреть. Конечно, вероятность что-то найти — один процент, но дело в самом процессе, — делится планами Дмитрий.