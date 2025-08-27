Экстремизм на прилавках. Что известно об уголовном деле против владельцев «Яшкино» и какие еще бренды им принадлежат

Денис Штенгелов давно не живет в России Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Генпрокуратура по личному поручению ее главы Игоря Краснова потребовала признать экс-совладельца сгоревшего кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистами. Информация об этом появилась на сайте Тверского районного суда Москвы. Вместе с тем надзорный орган выступает за передачу активов группы компаний KDV (КДВ) — одного из крупнейших производителей снеков, сладостей и соусов в России — в доход государства.

Что известно о Штенгеловых

Отцу бывшего владельца «Зимней вишни» Николаю Штенгелову 74 года. О его биографии известно немногое. Он родился в Луганской области, в молодости переехал в Томскую, предположительно, в деревню Губино. По данным из открытых источников, возглавлял там совхоз в пойме реки Оби. В 1972 году у него родился сын Денис.

Штенгелов-младший окончил экономический факультет Томского государственного университета и занялся вместе с семьей бизнесом. Согласно данным из открытых источников, партнерами молодого предпринимателя были в том числе томские бабушки, которые в больших объемах закупали у Штенгелова семечки, затем обжаривали их и продавали на улицах. Спойлер: бренд «Бабкины семечки» принадлежит KDV.

Набираясь опыта и накапливая финансы, будущий миллиардер постепенно стал расширять бизнес и начал заключать сделки с предприятиями — производителями снеков в родном регионе и соседней Кемеровской области. В 1997 году он воспользовался возможностью выкупить небольшую кондитерскую фабрику в кузбасском поселке Яшкино, которая была непрофильным активом крупного холдинга и выпускала продукцию (в основном вафли) в объеме меньше 5% от своей производственной мощности.

В 2002 году Денис Штенгелов создал холдинг «КДВ Групп» («Кондитерский дом „Восток“», головная компания — АО «Кондитерус Ком»), объединивший несколько пищевых предприятий Сибири и Урала. В 2009 году переехал с семьей в Австралию, где, по данным СМИ, живет и сейчас. При этом продолжил расширять бизнес в России и даже выкупил ростовский футбольный клуб «Строитель», перевел его в Томск и переименовал в ФК КДВ.

В 2025 году Денис Штенгелов попал в рейтинг миллиардеров России, который выпустил Forbes. Его состояние оценили в 1,4 миллиарда долларов. Также он попал на 13-ю строчку списка крупнейших налогоплательщиков. НДФЛ бизнесмена оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Штенгелов-старший вернулся в Украину, он занялся сельским хозяйством в Запорожской области, указывал «МК». С 2016 по 2018 год был депутатом Приморского райсовета Запорожской области от Аграрной партии Украины.

В чем обвиняют предпринимателей

Штенгеловых сочли объединением, которое представляет «прямую угрозу жизни и здоровью граждан России, основам безопасности общества и государства». Об этом пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости», приводя подробности иска Генпрокуратуры.

Указывается, что Николай Штенгелов «разделил радикальную политику украинских властей и присоединился к террористической кампании против Донбасса». А также, как владелец крупных предприятий на территории Украины, спонсировал националистические батальоны, которые принимали участие в проведении «карательной операции».

Об этом еще в 2018 году писал «МК», указывая, что администрация Запорожской области наградила Штенгелова почетной грамотой. Кроме того, Николай Штенгелов якобы создал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в признанные в РФ террористическими «Азов»*, «Айдар»* и «Днепр-1»*.

Его сын Денис Штенгелов разделяет взгляды отца, считают в надзорном органе. По их сведениям, после начала СВО предприниматель публично осудил действия российской армии. А также снабжал вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами за счет прибыли с европейских предприятий группы компаний. С 2022 года они вывели на иностранные счета больше 21 миллиарда рублей. Деньги, по версии Генпрокуратуры, шли на поддержку экономик США и Австралии, которые поставляют оружие Украине.

Сухарики, семечки, печенье и не только: какие бренды принадлежат холдингу КДВ

Основными источниками доходов семьи Штенгеловых Генпрокуратура называет группу компаний КВД. Холдингу, который называют монополистом на российском рынке закусок и сладостей, принадлежат десятки фабрик в разных городах России. Они выпускают продукты под 40 торговыми марками.

Например, в Яшкинском районе Кемеровской области , находится фабрика, которая производит вафли и печенье под брендом «Яшкино». Ее чистая прибыль за 2024 год составила 801,6 миллиона рублей за 2024 год при выручке в 25,7 миллиарда рублей.

В деревне Богданово Воронежской области готовят шоколадные батончики BabyFox, вафли Mabelle, конфеты «Крокант», сухарики «Три корочки» и мармелад Strike. Чистая прибыль этого предприятия составила 1 миллиард рублей за прошлый год при выручке в 57,9 миллиарда рублей.

С тульского предприятия на полки магазинов попадают соусы и кетчуп под брендами Calve и «Балтимор». В Нижнем Тагиле , городе Свердловской области, производят конфеты «Ярче!» и Furor («Фурор»). Из Краснодарского края в магазины везут «Бабкины семечки». В городе Ржеве Тверской области сосредоточено производство рыбных снеков под брендами «Баренцев», «Бирка», «Морские». В Новосибирске — сухариков «Кириешки». И это далеко не все города, где расположены фабрики группы компаний КДВ.

Ежегодный доход корпорации оценивают в 756 миллиардов рублей.

* Запрещенная в России террористическая организация.

