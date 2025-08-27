Старые посты все-таки удалять? Юрист рассказал, что делать с публикациями в запрещенных соцсетях

Закон о запрете распространения рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций вступает в силу 1 сентября 2025 года Источник: Артём Ленц / NGS24.RU

Рекламировать ноготочки, бровки и реснички в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), как и любые иные товары, события или услуги, российским пользователям с сентября лучше не стоит. Нарваться на штраф за такую рекламу вскоре рискуют и те, кто размещает рекламные сообщения в своем блоге, и те, кто хочет прорекламировать свой товар или услугу. Чтобы разобраться, как это работает, наши красноярские коллеги из NGS24.RU обратились за помощью к руководителю юридической компании «Федоренко и партнеры» Сергею Федоренко.

Что за закон?

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о запрете распространения рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций, а также организаций, признанных экстремистскими или террористическими на территории РФ. В число таких организаций входит корпорация Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). К продуктам корпорации относится в частности популярная социальная сеть с фотографиями и видео Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), а также социальная сеть Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). По новому закону с осени размещать рекламу там нельзя, можно только информировать, отмечает юрист Сергей Федоренко.

Что считать рекламой, а что нет?

Эксперт сразу акцентирует внимание на том, что закон не считает платность/бесплатность публикации определяющим критерием ее рекламности — Федеральная антимонопольная служба понимает, что реклама может быть бесплатной.

Среди отличительных черт рекламных сообщений юрист называет:

привлечение внимания потребителя к конкретным товарам;

выделение товара среди других на сайте или в соцсетях;

избыточная и эмоционально окрашенная информация о товаре, а также призывы купить товар и описание возможностей это сделать.

Так рекламу в социальных сетях трактует ФАС России Источник: ФАС России / Fas.gov.ru

Информационные сообщения о товарах, скидках, правилах пользования, условиях приобретения товаров рекламой считаться не будут, это информация, которую компания обязана раскрывать по закону, объясняет эксперт. Продолжать публиковать можно и информацию об ассортименте в виде перечня товаров или услуг. Разрешены справочные и аналитические материалы: обзоры рынка, научные исследования и другие информационные материалы, если они не продвигают товар. Что касается отзывов, человек на своей странице может делиться мнением о товаре или услуге, но, если он хвалит товар, предоставляет промокоды и призывает что-то купить, это будет считаться рекламой, отмечает юрист.

За старые посты будут штрафовать?

Продолжать вести аккаунты в запрещенных социальных сетях можно, считает эксперт. По его словам, обычным пользователям бояться не нужно, можно продолжать снимать рилсы, ставить лайки, но не следует делать репосты рекламных публикаций. А вот тем, кто зарабатывал в социальной сети, предстоит серьезно пересмотреть подход.

«Вы можете рассказывать про свой продукт в своем аккаунте на запрещенных площадках в ограниченном формате. Оставляем информационные, справочные и экспертные посты. Проводите обзоры, делитесь информацией о своих товарах, публикуйте отзывы, но не оставляйте ссылки для заказа или заполнения форм заявок и не предлагайте подписчикам ничего купить. Также можно рассказывать о собственных товарах, услугах, мероприятиях, предлагать аудитории подписаться на другие социальные сети», — говорит юрист и медиатор Сергей Федоренко.

Ранее Ассоциация блогеров попросила Роскомнадзор не штрафовать авторов контента за старую рекламу, однако официальной позиции надзорного органа по этому поводу до сих пор нет. Поэтому ранее размещенную рекламу из аккаунтов юрист Сергей Федоренко рекомендует удалить или архивировать все рекламные посты. Как отмечает эксперт, всегда есть риск, что алгоритмы социальной сети сами начнут продвигать старые рекламные публикации. А в России, по нынешним правилам, это называют не обратной силой закона, а длящимся правонарушением.

Рекламные формулировки вроде «купить» также стоит убрать из описания профиля. Что касается совместных постов с брендами, юрист рекомендует выйти из соавторства или архивировать посты, поскольку сотрудничество двух коммерческих проектов контролирующие органы чаще всего признают рекламой, даже если это бартер. Прайс с ценами в актуальных историях можно оставить, но без выделения конкретной услуги или товара, поясняет юрист.

Какие штрафы?

Нарваться на штраф по новому закону рискует и заказчик рекламы, и исполнитель:

штраф для физических лиц — от 2000 до 2500 рублей;

штраф для ИП и должностных лиц — от 4000 до 20 000 рублей;

штраф для юрлиц — от 100 000 до 500 000 рублей.